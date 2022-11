CL-Vorschau: SSC Neapel bricht Rekord von 1986

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Partien und liefern euch einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Spiele. Heute blicken wir...

FC Bayern München – Inter Mailand

Dienstag, 1. November 2022, 21:00 Uhr

Seit der Niederlage gegen den FC Augsburg am 7. Spieltag der deutschen Bundesliga haben die Bayern einen Lauf. Neben einem 2:2-Unentschieden gegen Dortmund, feierte der deutsche Rekordmeister acht Pflichtspielsiege, die allesamt deutlich ausfielen. So wurde beispielsweise in der Champions League der FC Barcelona auswärts mit 3:0 geschlagen, in der Bundesliga Bayer Leverkusen mit 4:0 und der SC Freiburg mit 5:0 abserviert. Auch am Wochenende tobte sich Julian Nagelsmanns Mannschaft aus und gewann gegen den FSV Mainz mit 6:2, wobei es sechs verschiedene Torschützen gab.

In der Champions League ist den Bayern der erste Gruppenplatz nicht mehr zu nehmen, sodass der Coach Rotation ankündigte, zumal einige Akteure angeschlagen bzw. müde sind. Matthijs de Ligt wird aufgrund einer Innenbandverletzung im Knie geschont, Leroy Sané absolvierte zwar das Abschlusstraining, man wird aber nach der Muskelverletzung kein Risiko eingehen wollen. Ebenfalls nicht dabei sind Abwehrspieler Lucas Hernandez, Urgestein Thomas Müller und Goalie Manuel Neuer. Dafür darf man mit einem Einsatz von Ryan Gravenberch rechnen.

Bei Inter fehlen nach wie vor Marcelo Brozovic, Dalbert und Gabriel Brazão, es kamen aber keine neuen Verletzten hinzu. Trotz der Rotation plant Julian Nagelsmann eine stolze Serie auszubauen: Die Bayern haben nämlich seit 2017 (!) kein Gruppenspiel in der Champions League verloren! Zudem gewann sie 31 ihrer 36 letzten Champions-League-Partien. Im ersten Duell zwischen den beiden Mannschaften setzte sich Bayern mit 2:0 in Mailand durch.

Liverpool FC – SSC Neapel

Dienstag, 1. November 2022, 21:00 Uhr

Für den SSC Neapel könnte die Saison auch schlechter laufen. Der Serie-A-Klub liegt in der heimischen Liga mit fünf Punkten Vorsprung auf Atalanta auf Platz 1 und gewann auch in der Champions League alle bisherigen fünf Gruppenspiele. Die Mannschaft von Luciano Spalletti gewann 13 Partien in Folge und brach damit den Rekord aus dem Jahr 1986, als Diego Maradona mit dem runden Leder am Fuß zauberte. Damals gewann Napoli elf Partien in Folge. Nicht übel, dafür dass Lorenzo Insigne, Dries Mertens und Kalidou Koulibaly allesamt den Verein verließen.

Neuzugang Khvicha Kvaratskheli ließ schnell Insigne vergessen machen, der Südkoreaner Min-jae Kim agiert stark im Abwehrzentrum und Stürmer Victor Osimhen, der allerdings schon seine dritte Saison bei Napoli absolviert, führt gemeinsam mit Arnautovic die Torschützenliste an.

Spalletti sagte vor einigen Tagen, als er zu seiner Spielphilosophie befragt wurde:

„Im Fußball gibt es keine Systeme mehr, es geht nur noch um die Räume, die der Gegner lässt. Man muss sie schnell erkennen und den richtigen Moment erkennen, um zuzuschlagen, man muss den Mut haben, einen Spielzug zu starten, auch wenn man unter Druck gesetzt wird…“

Napoli hat vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung auf Jürgen Klopps Mannschaft und darf sich demzufolge sogar eine Niederlage leisten, sofern sie nicht höher ausfällt.

