CL-Vorschau: Stefan Lainers “Mission Impossible“

Wie vor jedem Spieltag bieten wir euch eine kompakte Vorschau auf zwei Europacup-Partien des heutigen Spieltags. Heute wollen Manchester City und Real Madrid ihren...

Wie vor jedem Spieltag bieten wir euch eine kompakte Vorschau auf zwei Europacup-Partien des heutigen Spieltags. Heute wollen Manchester City und Real Madrid ihren Favoritenrollen gerecht werden.

Manchester City – Borussia Mönchengladbach

Dienstag, 16.03.2021, 21:00 Uhr

Manchester City geht als ganz großer Favorit in das CL-Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach und wird nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen den Bundesligisten vermutlich nichts mehr anbrennen lassen. Die Citizens weisen in den vergangenen Monaten eine ziemlich verrückte Bilanz auf und gewannen 23 der letzten 24 Pflichtspiele! Die einzige Niederlage kassierte man ausgerechnet gegen den Stadtrivalen, was sich aber auf die Tabellensituation nur unwesentlich auswirkte. Pep Guardiolas Mannschaft hat immer noch bei einem mehr absolvierten Spiel 14 Punkte Vorsprung auf United und wird in der Premier League wohl nichts mehr anbrennen lassen. Innenverteidiger Nathan Ake meldete sich nach seiner Verletzung wieder zurück, sodass der spanische Coach auf alle Spieler zurückgreifen kann und keinen einzigen Ausfall beklagen muss.

Auch bei Borussia Mönchengladbach gibt es keine lange Verletzungsliste, lediglich Bensebaini und Kramer sind vor der Partie fraglich. Sollte Kramer ausfallen wird wohl Zakaria neben Neuhaus im defensiven Mittelfeld starten und Rose könnte auf ein 4-2-3-1-System setzen, nachdem man im Hinspiel auf ein 4-3-3 setzte. Wendt wäre der Ersatz als Linksverteidiger, sollte Bensebaini ausfallen. Stefan Lainer startet wie gewohnt als Rechtsverteidiger und wird auf seiner Position unter anderem auf den dribbelstarken Raheem Sterling treffen.

Zuletzt lief es alles andere als gut bei den Gladbachern, denn die letzten sechs Pflichtspiele wurden allesamt verloren – gut, dass in der Liga der FC Schalke 04 in der kommenden Runde wartet. In den letzten acht Runden konnte Roses Mannschaft nur ein Unentschieden holen und verlor die restlichen sieben Partien. Keine guten Voraussetzungen vor dem Auswärtsspiel gegen die formstarken Engländer.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Real Madrid – Atalanta

Dienstag, 16.03.2021, 21:00 Uhr

Bei Real Madrid lichtete sich das Lazarett ein wenig, denn Sergio Ramos feierte am Wochenende sein Comeback gegen Elche und wird auch gegen Atalanta neben Varane im Abwehrzentrum beginnen. Nicht mit dabei sind die verletzten Hazard, Carvajal und Mariano, sowie der gesperrte Casemiro. Real holte trotz der Ausfälle sechs Siege und zwei Unentschieden aus den letzten acht Pflichtspielen, darunter auch der 1:0-Auswärtssieg gegen Atalanta im Hinspiel. Mendy brachte die Madrilenen mit seinem Treffer in der 86. Minute in eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel.

Atalanta zeigt sich ebenfalls in einer soliden Form und gewann sechs seiner letzten acht Pflichtspiele. Die zwei Niederlagen setzte es nur gegen absolute Spitzenteams nachdem man gegen Real und Inter jeweils mit 0:1 knapp verlor. In der Serie A liegt Atalanta noch vor Teams wie Lazio, AS Roma und Napoli auf dem vierten Tabellenplatz. Luis Muriel, der auch gegen das weiße Ballett neben Zapata im Sturm beginnen wird, ist mit 16 Toren der beste Torschütze Atalantas in der Serie A. Remo Freuler muss aufgrund einer roten Karte pausieren und hinter dem Einsatz von Berat Djimsiti stehen noch einige Fragezeichen, da sich der Abwehrspieler beim 3:1-Sieg gegen Spezia verletzte. Hans Hateboer und Bosko Sutalo fallen fix für die Partie aus.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Real Madrid und Atalanta findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.