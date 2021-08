CL-Vorschau: Stöger kämpft um Einzug in die Königsklasse

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute auf die bevorstehenden Europacup-Partien blicken. Heute blicken wir auf zwei CL-Qualifikationsspiele, wobei wir besonders Peter Stöger...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute auf die bevorstehenden Europacup-Partien blicken. Heute blicken wir auf zwei CL-Qualifikationsspiele, wobei wir besonders Peter Stöger die Daumen halten, der mit Ferencvaros nach einem verrückten Hinspiel einen Rückstand aufholen muss.

Ferencvaros – Young Boys Bern

Dienstag, 24.08. 2021, 21:00 Uhr

Was war das Hinspiel für eine sensationell aufregende Partie! Die ersten 90 Minuten zwischen diesen beiden Teams boten wirklich alles, was man sich als neutraler Fußballfan wünschen darf. Ferencvaros ging nach einem Abwehrfehler der Schweizer früh durch einen Treffer des 27-jährigen Legionärs Franck Boli in Führung, doch die Heimmannschaft egalisierte den Rückstand nur zwei Minuten später. Danach hatten die Ungarn Glück, dass der Schiedsrichter nach einem rüden Foul von Igor Kharatin bloß die gelbe Karte zeigte, dafür aber auf der Gegenseite drei Minuten später dem Berner Silan Hefti nach einem Foul im eigenen Strafraum eine sehr harte rote Karte gab. Den darauffolgenden Strafstoß verschoss Myrto Uzuni und die Berner nahmen trotz Unterzahl das Heft in die Hand und erzielten zwei weitere Treffer. Franck Boli gelang es den Rückstand zu verkürzen, sodass die Partie schließlich mit einem 3:2-Heimsieg endete.

Die Partie zu drehen wird nicht einfach werden für die Mannschaft von Peter Stöger, denn die Schweizer sind auf dem Papier etwas stärker einzuordnen, was sie auch im Hinspiel bewiesen, wo sich nach einem kuriosen Auftakt in Unterzahl das Heft in die Hand nahmen und das Spiel mit einem Mann weniger kontrollierten. Dennoch darf man Stögers Mannschaft nicht abschreiben, denn in der vergangenen Saison sorgte Ferencvaros in der Champions-League-Qualifikation für Furore und schmiss neben Djurgarden auch Dinamo Zagreb und Molde aus dem Bewerb.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Ferencvaros und YB Bern findet ihr bei wettbasis.com

PSV Eindhoven – Benfica

Dienstag, 24.08. 2021, 21:00 Uhr

Im Hinspiel, das Benfica mit 2:1 für sich entschied, sah man einige bekannte Gesichter, die einen Österreich-Bezug aufweisen. Bei den Niederländern sitzt Ex-RB-Salzburg-Trainer Roger Schmidt auf der Bank, der in der Innenverteidigung auf Andre Ramalho setzt, der Anfang dieser Saison eine neue Aufgabe suchte und fand. Rechts in der Viererkette agiert zudem der Österreicher Phillipp Mwene, der ablösefrei von Mainz nach Eindhoven wechselte. In der ersten Hälfte war Benfica die deutlich bessere Mannschaft und machte vor allem in der Anfangsphase gehörig Druck. Benfica präsentierte sich in den ersten 45 Minuten auch als effizientere Mannschaft und ging mit einem Vorsprung von 2:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang erwischten die Gäste allerdings einen besseren Start und verkürzten kurz nach der Pause zum 1:2.

Für beide Teams wäre das Nicht-Erreichen der Champions League eine herbe Enttäuschung, sowohl in sportlicher als auch in finanzieller Hinsicht. Die PSC darf sich aber trotz der Rückstands Hoffnungen machen, immerhin zeigten die Niederländer in der CL-Quali bis dato starke Leistungen vor eigenem Publikum und gewannen die Heimspiele gegen Galatasaray mit 5:1 und gegen den FC Midtjylland mit 3:0. Auch in die heimische Meisterschaft startete man mit zwei klaren Siegen. Benfica ist allerdings sicherlich der bisher schwerste Brocken, den die Mannschaft von Roger Schmidt aus dem Weg räumen muss. Benfica ist heuer in allen Pflichtspielen noch ohne Punkteverlust und setzte sich in der CL-Qualifikation klar gegen Spartak Moskau durch. In der heimischen Meisterschaft hat man mit neun Punkten nach drei Runden das Punktemaximum erreicht.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Eindhoven und Benfica findet ihr bei wettfreunde.net