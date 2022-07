CL-Vorschau: Sturm-Gegner wird ermittelt

Heute stehen zwei interessante Champions-League-Partien auf dem Programm, die wir für euch etwas näher beleuchten wollen. Wir blicken nach Budapest und Kiew. Dynamo Kiew...

Heute stehen zwei interessante Champions-League-Partien auf dem Programm, die wir für euch etwas näher beleuchten wollen. Wir blicken nach Budapest und Kiew.

Dynamo Kiew – Fenerbahce

Mittwoch, 20.07.2022, 20:00 Uhr

Sturm-Fans werden dieses Duell mit besonders großer Spannung verfolgen, denn die Blackies werden in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation auf den Sieger dieser Begegnung treffen. Keine einfache Auslosung, egal welche der beiden Mannschaften das Duell für sich entscheidet. Dynamo Kiew hat sicherlich den Nachteil, dass aufgrund des Krieges das letzte Pflichtspiel am 12. Dezember 2021 bestritten wurde und seitdem nicht gespielt werden konnte. Zudem können sie ihr Heimspiel natürlich nicht zuhause austragen, weshalb man ins polnische Lodz auswich.

Fenerbahce rüstete im Sommer etwas auf und holte mit Bruma (PSV) und Joshua King (Watford) zwei bekannte Gesichter. Daneben zahlte man für Diego Rossi, Willian Arao und Lincoln insgesamt elf Millionen Euro. Insbesondere Rossi könnte sich als Schnäppchen entpuppen, denn der flinke Linksaußen steuerte in der MLS für den Los Angeles FC in 121 Spielen 59 Tore und 22 Assists bei. Im Kader steht zudem der Ex-Rapid-Verteidiger Attila Szalai, der sich seit seinem Weggang aus Hütteldorf fantastisch entwickelte und nicht nur in der Premier League, sondern angeblich sogar bei Paris Saint-Germain im Gespräch war bzw. ist. Diese Personalie war eine absolute Fehleinschätzung in Hütteldorf. Am bekanntesten ist aber der Trainer des türkischen Top-Klubs. Jorge Jesus hat viel Champions-League-Erfahrung und soll seine neuen Schützlinge in die Gruppenphase der Königsklasse führen.

Ferencvaros – Slovan Bratislava

Mittwoch, 20.07.2022, 20:00 Uhr

Ein brisantes Duell findet heute in Budapest statt, wo sich einerseits die Mannschaften, andererseits die doch motivierten Fanszenen der beiden Vereine nicht viel schenken werden. Ferencvaros traf in der vorigen Runde auf den FC Tobol aus Kasachstan und stieg nach einem 0:0 im Auswärtsspiel dank eines klaren 5:1-Siegs souverän auf. Die ersten beiden Treffer der Partie erzielte Neuzugang Adama Traore, der nicht mit dem zuletzt an Barcelona verliehenen Stürmer der Wolverhampton Wanderers verwechselt werden darf.

Wesentlich mehr Mühe als der ungarische Meister hatten die Slowaken, die mit dem bisherigen Saisonstart nicht zufrieden sein werden. Gegen den georgischen Vertreter Dinamo Butami fielen in beiden Spielen zunächst keine Treffer, sodass im Rückspiel eine Verlängerung anstand. Dort schockten die Gäste die Hausherren, als sie in der 104. Minute in Führung gingen. Der Favorit drehte jedoch die Partie mit Treffern in der 115. und 123. Minute. Ein echter Krimi.

Von der Cup-Partie schienen die Slovan-Spieler noch ein wenig traumatisiert zu sein, denn das erste Meisterschaftsspiel wurde anschließend gegen den Aufsteiger FK Železiarne Podbrezová mit 1:2 verloren. Keine guten Voraussetzungen vor dem Spiel gegen Ferencvaros.

