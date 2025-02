Der erste Tag der Champions-League-Playoffs hatte es bereits so richtig in sich – und heute werden die Hinspiele in der Königsklasse abgeschlossen. Und auch...

Der erste Tag der Champions-League-Playoffs hatte es bereits so richtig in sich – und heute werden die Hinspiele in der Königsklasse abgeschlossen. Und auch heute sind die Favoritenrollen in den meisten Spielen nicht klar verteilt.

Celtic Glasgow – FC Bayern München

Mittwoch, 12.2.2025, 21:00 Uhr, Celtic Park

Die Bayern haben mit Celtic ein verhältnismäßig angenehmes Los gezogen, auch wenn die Schotten bereits in einigen Spielen zeigten, dass man immer mit ihnen rechnen muss. Der überlegene Tabellenführer der schottischen Premiership holte in der Ligaphase zwölf Punkte und damit nur um drei weniger als die Bayern. Die ganz großen Kracher hatte Celtic in der Ligaphase allerdings nicht – und wenn die Gegner schwieriger wurden, wie etwa beim 1:7 in Dortmund, wurden die Leistungen auch schnell unbeständiger.

Die Bayern gehen als klarer Favorit in die Partie im Celtic Park und können nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Joao Palhinha und Alphonso Davies stehen Bayern-Coach Kompany nicht zur Verfügung. Celtic wiederum muss auf seinen japanischen Mentalitätsspieler Daizen Maeda verzichten, der aufgrund einer Rotsperre fehlen wird.

Das Aufeinandertreffen zwischen Celtic und den Bayern gab es insgesamt erst viermal – immer in Champions-League-Gruppenphasen und das letzte Mal im Jahr 2017. Dreimal setzten sich die Münchner durch und nur einmal, im Herbst 2003, konnte Celtic aus dem Celtic Park ein torloses Unentschieden gegen den deutschen Rekordmeister entführen.

Auch für Österreich hat das Spiel eine nicht unwichtige Bedeutung. Schottland ist einer der hartnäckigsten Konkurrenten für den ÖFB in der UEFA-Fünfjahreswertung. Um nicht Gefahr zu laufen, in der Wertung weiter zurückzufallen, wäre eine Niederlage von Celtic also hilfreich.

AS Monaco – SL Benfica

Mittwoch, 12.2.2025, 21:00 Uhr, Stade Louis II

Der österreichische Trainer Adi Hütter und seine Monegassen brennen auf eine Revanche gegen den portugiesischen Topklub Benfica. Im November empfing Monaco die Adler in der Ligaphase der Champions League und verlor vor knapp 14.000 Zuschauern unglücklich mit 2:3. Bis zur 84. Minute hatte Monaco durch Tore von Ben Seghir und Magassa noch mit 2:1 geführt, aber ein Doppelschlag durch Cabral und Amdouni drehte die Partie in ihren letzten Atemzügen noch für Benfica.

Allgemein konnte Monaco keines der bisher drei Duelle mit Benfica gewinnen – einzig das erste Duell im Jahr 2014 endete Unentschieden. Im bevorstehenden Playoff haben beide Mannschaften mit Ausfällen zu kämpfen und müssen teilweise improvisieren. So muss Adi Hütter auf die gesperrten Mawissa und Zakaria, sowie die verletzten Ilenikhena und Balogun verzichten. Bei Benfica fehlt Neuzugang Bruma wegen einer Rotsperre, sowie Di María, Renato Sanches, Cabral, Bah und Manu verletzungsbedingt. Die Ausfälle wiegen für beide Mannschaften schwer, aber Benfica-Coach Bruno Lage hat an seiner personellen Lage wohl noch etwas mehr zu knabbern.

In ihren nationalen Ligen sind übrigens derzeit beide Teams nur Nachzügler. Monaco verlor am Wochenende mit 1:4 gegen PSG und liegt nun bereits 16 Punkte hinter den Parisern auf Rang vier der Ligue 1. Benfica plagte sich zuletzt zu zwei knappen 3:2-Siegen gegen Moreirense und Estrela Amadora und liegt derzeit vier Punkte hinter Tabellenführer Sporting auf dem vierten Rang der Primeira Liga. Während man zu Hause erst eine Partie nicht gewann, ist es vor allem die schlechte Auswärtsbilanz mit 17 Punkten aus zehn Spielen, die den Großklub bremst.

Die weiteren Spiele des Tages:

– Club Brügge – Atalanta BC (18:45 Uhr)

– Feyenoord Rotterdam – AC Milan (21:00 Uhr)