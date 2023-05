CL-Vorschau: Wer zieht nach Inter ins Finale ein?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine kleine Vorschau auf die bevorstehende Partie liefern. Diesmal blicken wir mit Spannung nach Manchester,...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch auch heute eine kleine Vorschau auf die bevorstehende Partie liefern. Diesmal blicken wir mit Spannung nach Manchester, wo die Citizens nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel den Aufstieg ins Finale gegen Real Madrid bewerkstelligen wollen.

Manchester City – Real Madrid

Mittwoch, 17.05.2023, 21:00 Uhr

Welche Mannschaft wird Inter ins Finale nachfolgen? Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel ist diese Frage komplett offen. Für Manchester City spricht neben dem Heimvorteil natürlich in erster Linie die fantastische Formkurve. Die Mannschaft von Pep Guardiola verlor seit dem 5. Februar 2023 keine einzige Partie mehr und sammelte seitdem in 22 Pflichtspielen 18 Siege und vier Unentschieden. Real Madrid weiß wiederum wie keine andere Mannschaft, wie man die Königsklasse gewinnen kann.

Insbesondere zuhause gelangen der Mannschaft überzeugende Vorstellungen, auch gegen starke Teams. Arsenal und der Liverpool FC wurden jeweils mit 4:1 besiegt und in der Champions League deklassierte man RB Leipzig sogar mit 7:0. Am Wochenende glückte die Generalprobe gegen Everton und man feierte eine 3:0-Auswärtssieg, wobei neben Haaland Gündogan einen Doppelpack erzielte. Der deutsche Nationalspieler steht damit bei vier Toren in den letzten drei Partien! Die Citizens können sich jedenfalls ganz auf die Meisterschaft konzentrieren, denn aus den verbleibenden drei Meisterschaftspartien benötigt Guardiolas Mannschaft nur noch einen Sieg für den Titel.

Real holte ebenfalls drei Punkte in der Meisterschaft, da man am Wochenende einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Getafe feierte. Asensio erzielte in der 69. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Real kam auf unglaubliche 77% Ballbesitz und schoss 16 Mal auf das gegnerische Tor. Die meisten Schussversuche fanden aber von recht aussichtslosen Distanzen statt und die Königlichen schafften es kaum wirklich nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Die Expected-Goal-Werte von 0.86:0.75 zeigen auf, dass es sich keineswegs um einen souveränen Heimsieg handelte.

Ferland Mendy gab bei Real nach rund zwei Monaten gegen Getafe sein Comeback, allerdings könnte ihm aufgrund der fehlenden Matchpraxis und da er körperlich noch nicht bei 100% ist dennoch die Bank blühen. Das würde bedeuten, dass Camavinga wieder links hinten aushelfen muss, was er aber im Hinspiel ordentlich erledigte. Es ist leicht möglich, dass Ancelotti Mendy auf der Bank lässt und wieder auf die gleiche Startelf setzt, auch wenn hinter den Einsätzen der leicht angeschlagenen Spieler Benzema, Rodrygo und Alaba noch kleine Fragezeichen stehen – ein Einsatz sollte sich allerdings ausgehen.

Auf der Gegenseite gibt es bei der Aufstellung weniger Fragezeichen, da nur Nathan Ake fraglich ist. Guardiola gönnte beim 3:0-Sieg gegen Everton einigen Leistungsträgern wie Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, John Stones und Jack Grealish eine wohlverdiente Pause und wir rechnen damit, dass auch hier die gleiche Startaufstellung wie im Hinspiel zu sehen sein wird.

Eine Wettempfehlung zur Partie zwischen Manchester City und Real Madrid findet ihr auf wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.