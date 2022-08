CL-Vorschau: Zittern in Zagreb und Torfestival in Eindhoven?

Wir vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Partien. In Zagreb muss Dinamo einen Rückstand gegen den FK Bodø/Glimt aufholen, während...

Wir vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei spannende Partien. In Zagreb muss Dinamo einen Rückstand gegen den FK Bodø/Glimt aufholen, während PSV mit einem Heimsieg gegen die Rangers in die Königsklasse aufsteigen will.

Dinamo Zagreb – FK Bodø/Glimt

Mittwoch, 24.08. 2022, 21:00 Uhr

Robert Ljubicic und seinen Teamkollegen hilft heute nur ein Sieg gegen den FK Bodø/Glimt aus Norwegen, denn das Hinspiel ging auswärts mit 0:1 verloren. Die Kroaten, die gut in die Meisterschaftssaison starteten und in den restlichen elf Pflichtspielen ohne Niederlage sind, schossen sich am Wochenende zuhause mit einem 5:2-Heimsieg gegen Osijek ein.

Die Niederlage in Norwegen kam aber keinesfalls unverdient zustande, da die Hausherren mehr Ballbesitz (56%) hatten, mehr Schüsse abgaben (16:10) und auch bei den xG-Werten mit 1.29:0.83 die Nase vorne hatten. Auch das Eckballverhältnis von 10:2 zeigt, dass Bodø/Glimt dominanter auftrat. Robert Ljubicic spielte im Hinspiel 90 Minuten lang durch und wurde am Wochenende für das Rückspiel geschont.

Die Norweger, die 2021 die Ganzjahresmeisterschaft mit drei Punkten Vorsprung auf Molde abschlossen, stehen aktuell nach 19 Spieltagen nur auf Platz 3 und gehen in Zagreb als Außenseiter in die Partie. Die Mannschaft ist auf dem Papier qualitativ deutlich schwächer besetzt, konnte aber schon gegen die AS Roma, Celtic und AZ im Frühling in der Conference League für positive Schlagzeilen sorgen, sodass die Kroaten das Hinspiel keinesfalls als Ausrutscher und das Rückspiel nicht als Selbstläufer betrachten dürfen, zumal der FK Bodø/Glimt seit neun Pflichtspielen unbesiegt ist. Die Chancen stehen aber gut, dass sich dies heute in Zagreb ändern wird.

PSV Eindhoven – Rangers

Mittwoch, 24. 08. 2022, 21:00 Uhr

Die Fans im Ibrox-Stadion sahen im Hinspiel eine unterhaltsame Partie, bei der die Rangers durchaus Vorteile hatten, sich am Ende aber mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen mussten. Da es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, ist das Ergebnis nicht ganz so schlimm, doch im Rückspiel ist nun PSV Eindhoven in der Favoritenrolle.

In der Runde davor remisierte PSV ebenfalls im Auswärtsspiel gegen die AS Monaco und holte zuhause in der Verlängerung einen knappen Sieg. Auch ansonsten läuft es gut für den Vizemeister der Vorsaison, denn im niederländischen Supercup, dem Johan Cruijff Schaal, setzte man sich zum Saisonauftakt mit 5:3 gegen Ajax durch und gewann die ersten beiden Meisterschaftsrunden gegen Emmen und Go Ahead Eagles ebenfalls souverän mit 4:1 bzw. 5:2. PSV-Spiele sind also durchaus Kandidaten für Over-Wetten in dieser Saison.

Im Hinspiel gegen die Rangers saß der österreichische Nationalspieler Mwene übrigens nur auf der Bank, da Jordan Teze den Vorzug erhielt. Für Mwene wird es in dieser Saison nicht einfach werden, sich gegen den Rechtsverteidiger, der auch schon im niederländischen Nationalteam auflief, durchzusetzen.

Die Rangers warfen in der vorigen Runde Union Saint-Gilloise aus dem Bewerb, obwohl das Hinspiel mit 0:2 verloren ging. Im Rückspiel, das mit 3:0 gewonnen wurde, agierten die Schotten allerdings zuhause. Am Wochenende kamen die Rangers im Auswärtsspiel gegen Hibernian nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

