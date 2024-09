Das erwarten die Sturm-Fans vom Auswärtsspiel bei Brest!

Die Sturm-Fans hoffen im heutigen Auswärtsspiel gegen Stade Brest auf einen erfolgreichen Auftakt in die Königsklasse. Wir haben die Erwartungen und Meinungen der Sturm-Fans...

Die Sturm-Fans hoffen im heutigen Auswärtsspiel gegen Stade Brest auf einen erfolgreichen Auftakt in die Königsklasse. Wir haben die Erwartungen und Meinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Suni: „Es wird wie jede CL Partie sauschwer und man muss hochkonzentriert und unser Pressingprogramm durchziehen können. Wichtig wäre es hier gut reinzustarten um bei den Fans eine Euphorie zu entfachen. Dann gehen auch die Restkarten weg…“

steinzeit: „Auf geht’s, die jahrelange (ganz hinten versteckte) Sehnsucht, Champions League, ist Wirklichkeit und hat uns als ersten Gegner was „Machbares“ beschert. In einer CL von Pflichtsieg bzw. Pflichtpunkt zu sprechen, ist natürlich Blödsinn, aber die Chancen etwas Zählbares mitzunehmen sind nicht ganz utopisch. Wir haben jetzt bereits internationale Erfahrung, die Zeiten der Striche im Hoserl dürften vorbei sein und eine selbstbewusste, konzentrierte Mannschaft hat schon unbestritten ihre Qualitäten. Wenn unsere „Männer“ bei diesem Spiel (und der Honigdachsansprache) nicht 100% im Fokus sind, dann darf man sich eh fragen, wann dann? Von daher freue ich mich so richtig auf die „Feuertaufe“ und bin felsenfest überzeugt, dass wir unsere Stadt bzw. unser Land würdig vertreten. Sollte dabei noch was rausspringen, jössas, wäre das geil!“

Michael_sksg: „Wer sich in Frankreich für die Champions League qualifiziert, ist sicher kein schlechtes Team, aber Brest ist jetzt normal auch nicht der große Verein wie PSG, Monaco und Co. und hat in der aktuellen Saison in der Liga doch noch einige Probleme: 4 Spiele, 3 Niederlagen. Kann also in alle Richtungen gehen das Spiel. Von einem glorreichen Sieg für uns bis auf eine Blamage mit 3-4 Toren Unterschied kann am Donnerstag alles passieren.“

trebbiani: „Nach über 20 Jahren Abstinenz hat sich die UEFA was besonderes einfallen lassen und den SK Sturm am Tag spielen lassen, der jeden Schwoazen an das Gründungsjahr erinnert.“

graz_fan: „Brest ist heuer nicht annähernd so stark wie letzte Saison. Die haben zur Zeit große Probleme in der Abwehr. Trotzdem sind sie immer noch leichter Favorit. Pressing werden wir sehr gezielt einsetzen müssen, weil die ähnlich ballsicher wie Lille sind. Und sie haben wie wir einen Spieler, der alleine den Unterschied ausmachen kann. Damit wir dort was mitnehmen, braucht es aber auch bei uns eine deutliche Leistungssteigerung. Unsere linke Seite macht mir da schon sorgen, weil Brest genau dort den stärksten Spieler hat.“

Whitebeard: „Es wirkt sehr surreal, jetzt, kurz vor dem ersten Spieltag der Champions League, darüber nachzudenken, wie mein SK Sturm spielen wird. Seit ich 2007 begann ins Stadion zu gehen, sätestens aber nach dem Ausscheiden gegen BATE, war der Gedanke, dass wir Champions League spielen, einfach nur unrealistisch. Die Jahre in der wir in der Quali frühzeitig an Ajax, PSV und Dynamo Kiew gescheitert sind, haben dies für mich nur unterstrichen. Aber jetzt ist’s wieder soweit – der SK Sturm ist wieder da! Wär schön wenn wir was Zählbares mitnehmen aus Frankreich, hab ehrlicherweise aber keine Ahnung wie stark Brest wirklich ist. In der Tabelle der letzten Saison waren sie immerhin einen Platz über Lille, und mit denen haben wir ja doch so unsere Probleme gehabt. Ich bin aber mal vorsichtig optimistisch und sag, dass wir nicht verlieren.“

Vöslauer: „Ich wüsste jetzt nicht welche Leistungen wir in dieser Saison erbracht haben, welche irgendeinen übertriebenen Optimismus rechtfertigen würden. Bei der bisher schwersten Saison-Aufgabe in Hütteldorf, hat es bekanntlich auch gleich eine Niederlage gesetzt. Natürlich gehe ich daher von einer Niederlage aus, die Wettquoten finde ich durchaus passend.“

SturmUndDrang: „Das wird gemessen am Klubkoeffizienten das Match der beiden schlechtesten Teams in der Champions League. Denke auch, dass wir ein entsprechend schlechtes Spiel sehen werden, in dem ein Lucky Punch das Spiel entscheiden wird.“

GORILLA: „In den letzten Jahren waren unsere Europacup-Gegner meist in Hochform. Da gab es nie kriselnde Klubs. Das war für uns immer eher undankbar. Heuer sind einige Gegner tatsächlich mal etwas schlechter in die Liga gestartet und können noch nicht an der Vorsaison anknüpfen (Brest, Girona, Lille). Das einzige Problem ist, dass das Werkl bei uns selbst noch nicht wie gewünscht läuft. Gegen Brest sind wir natürlich Außenseiter. Aber ein Punkt ist schon drinnen. Das wäre sehr erfreulich und könnte eine kleine Euphorie starten.“

SturmUndDrang: „Brest darf man nicht unterschätzen, die haben gegen Paris, Lens und Marseille gespielt, drei Topteams. Und das Spiel gegen Saint Etienne haben sie immerhin hoch gewonnen. Die sind auch heuer wieder ein Top 6 Team in Frankreich.“

Boulevard: „Aufgrund der aktuellen Leistungen sehe ich jetzt keinen Grund für übertriebenen Optimismus! Bisschen Demut wäre angebracht.Wären wir auf dem Vorjahreslevel würde ich mir auch etwas ausrechnen für Donnerstag. Eigentlich können wir nur überraschen.“

steinzeit: „Ob wir jetzt gewinnen, verlieren oder remisieren, das hängt von einzelnen Situationen (Spielglück, Schiedsrichter, VAR, Spielverlauf, etc.) ab, aber ich bin überzeugt, dass wir eine bissige, konzentrierte, kämpfende Mannschaft erleben und so sind wir immer „gefährlich“.“

necki1983: „Also anscheißen braucht sich wirklich keiner vor den Franzosen, trotzdem, und so ist nun mal in der Welt des modernen Fußballs, wird der dritte der Ligue 1 halt immer der Favorit gegen ein österreichisches Team sein, mit Ausnahme von Red Bull eventuell. Ich tippe auf ein enges Spiel, das in alle Richtungen gehen kann, hoffe aber natürlich auf einen Sieg.“

11mousa: „Realistisch gesehen war Brest letztes Jahr kein einziges Mal der Favorit. Sie waren emotional immer entweder Außenseiter oder maximal auf Augenhöhe. Nun gegen uns sind sie (auch wenn sie es abzuschieben versuchen) definitiv Favorit. Das ist eine Art Druck, mit der man erst einmal umgehen lernen muss. Die Mannschaft hat noch niemals in der Vereinsgeschichte international gespielt. Sprich: Englische Wochen sind für Brest eher die Ausnahme gewesen; jetzt müssen sie die gesamte Trainingssteuerung auf zwei Spiele pro Woche anpassen. Ob das funktioniert, kann man noch nicht sagen Sie spielen ihre Heimspiele in einem fremden Stadion, noch dazu einem Stadion, das stimmungstechnisch wohl kaum Vorteile bringt und mit dem sie nicht derart gute Assoziationen haben wie wir mit Klagenfurt. Ob das Brest runterzieht oder vielleicht sogar beflügeln kann man nur schwer sagen. Ich hoffe auf Ersteres.“

Marchfeldpanther: „Für Brest ist es ja die allererste Europacupbegegnung überhaupt – die nächste Wundertüte, Stress oder supermotiviert – auch das werden wir morgen sehen. Ob die Unerfahrenheit eine Auswirkung hat gegen eine, seien wir ehrlich, durchschnittliche aber inzwischen europacuperfahrene Mannschaft? Ich hoffe die Erfahrung siegt.“

Sohnemann: „Schwierig einzuschätzen. Bin gespannt, wie man die verlängerte Länderspielpause nutzen konnte. Die vielen Abstellungen zu den Nationalteams waren wohl nicht hilfreich, um die Automatismen zu verbessern bzw. einzustudieren. Vor der Länderspielpause war es ja so, das eigentlich nur die Ergebnisse gepasst haben. Meines Wissens nach kann man aus dem vollen schöpfen. Die Neuen erwarte ich noch nicht in der Startelf. Bin trotzdem mal Optimist und gehe von einem Punkt aus, da es bei Brest auch noch nicht zu 100% läuft.“

schwoaza_burgenländer: „Der Tag ist gekommen – unser SK Sturm bestreitet zum ersten Mal seit dem 13.03.2001 (etwas mehr als eine Woche vor meiner Geburt) ein Spiel im CL-Hauptbewerb. Als jemand dessen erstes Live-Spiel im Stadion das bittere Play-Off-Aus gegen Borisov war, sollte die Champions League vor allem in den trostlosen 10er-Jahren lange Zeit Utopie bleiben. Doch heute ist es soweit, und ich kann meinen Herzensverein im größten Klubwettbewerb auflaufen sehen. Ich kann’s kaum erwarten!“

OidaFoda: „Durch den unbekannten Namen lässt man sich zu falschen Erwartungen verleiten, ein Punkt gegen den 3. der Ligue 1 wäre eine Sensation.“

