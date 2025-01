Der SK Sturm Graz verlor gestern das Auswärtsspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen Atalanta Bergamo mit 0:5. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft?...

Der SK Sturm Graz verlor gestern das Auswärtsspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen Atalanta Bergamo mit 0:5. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Wir fassen die besten Kommentare der Anhänger aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

Chr1s: „Die sind schon ein Spitzenteam. Nicht mal Sporting unter Amorim oder der BVB haben uns so hergespielt.“

Schönaugürtel Mario: „Das war leider eine Machtdemonstration von Bergamo in der 2. Halbzeit. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in Liga und Cup voll da sind.“

Vöslauer: „Gerade unsere linke Seite hat uns in der zweiten Halbzeit total gekillt. Der Begleitschutz ist da leider zu wenig.“

SchwoazaPeter: „Der Gegner hat heute sehr gut gespielt. Aber wir waren heuten vor allem in der zweiten Halbzeit leider unterirdisch schwach.“

OoK_PS: „Trotz des klaren Ergebnisses habe ich das Spiel als viel weniger ärgerlich als die Niederlage gegen Brügge empfunden. Man konnte nämlich trotz allem auch einiges Positives sehen – dass Fehler dann gegen eine absolute europäische Spitzenmannschaft (und das ist Atalanta in dem Fall wirklich, anders als zig andere Mannschaften, die von Staff/Spielern in den letzten Jahren so bezeichnet wurden) bestraft werden, ist einfach so. Brügge war einfach nur komplett frustrierend mit einer Angst-Taktik und keiner Torchance über 90 Minuten, während man dann selbst durch einen Kunstschuss des guten, aber sicher nicht überragenden Gegners verliert. Fallen die letzten beiden Tore nicht, ist das Spiel heute sowieso schon wieder abgehakt, aber auch ein 0:5 ist in der Champions League mittlerweile keine Schande mehr, solche Ergebnisse gibt es regelmäßig. Wir haben schließlich nicht wie Celtic 1:8 in Dortmund kassiert. Ich gehe nicht davon aus, dass die Partie nachhaltigen Schaden bei der Mannschaft angerichtet hat. Lieber die positiven Momente mitnehmen.“

killver: „Halbzeit 1 war sehr gut, in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Atalanta voll im Betrieb ist und leider auch Bock hatte, weil zuletzt die Ergebnisse nicht so gestimmt haben.“

shadowhunter1909: „Das erste Mal heuer in der Champions League abgeschossen. Nach der Auslosung bin ich von deutlich öfter ausgegangen.“

wayfarer1501: „Bei den Gegentoren hat halt wieder alles zusammengepasst. Teilweise potschert, unglücklich und dann die Torchancen deppert vergeben. Aus den Spielen lernt man. Alles gut. Der Fak im Cup und dann die Meisterschaft sind unser Maßstab und Ziel.“

SchwoazaPeter: „Im Angriff muss unbedingt noch was passieren. Sonst wird es auch in der Meisterschaft ein böses Erwachen geben. Wir haben heute sicherlich kein gutes Spiel gemacht. Das 0:5 letztlich leistungsgerecht. Die Quote der Eigenfehler im Spielaufbau war einfach extrem hoch. Zu hoch. Das lag auch aber eben nicht nur am Gegner.“

Stgr1909: „Ja mei… für mich sind die zwei Champions-League-Partien einfach Bonus und wie qualitative Testspiele. Dass da sehr wenig zu holen sein wird stand eh fest. Die erste Halbzeit hat echt gut ausgesehen und wenn man das gegen das Austria-Doppel mitnimmt dann mach ich mir da keine Sorgen. Schade, dass man kein Tor erzielt hat. Der Einser-Stürmer fehlt halt doch. Aber das von Camara war ewig schade, wenn er den gemacht hätte.“

GrazTiefschwarz: „Ich sehe das grundsätzlich entspannt, ist nicht unsere Kragenweite und wird es auch nie sein. Der Höhe nach war es nicht notwendig, aber ob man da jetzt noch ein Tor mehr oder weniger kassiert, spielt im Endeffekt auch keine Rolle. Was mich mehr stört ist die Regelmäßigkeit, mit der unsere Fehlpässe bestraft werden.“

pit1312: „Es ist halt genau das eingetreten was viele nach der kurzen Vorbereitung befürchtet hatten. Aber ohne einen Angreifer mit Klasse und nur zwei guten Verteidigern werden wir auch nicht Meister werden.“

