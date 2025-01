Der SK Sturm Graz bestreitet heute das letzte Gruppenspiel in der Champions League und auch wenn die Mannschaft die K.o.-Runde nicht mehr erreichen kann,...

Der SK Sturm Graz bestreitet heute das letzte Gruppenspiel in der Champions League und auch wenn die Mannschaft die K.o.-Runde nicht mehr erreichen kann, will man sich mit einer ordentlichen Vorstellung aus dem Bewerb verabschieden. Was erwarten sich die Sturm-Fans nach der 0:5-Niederlage gegen Atalanta von ihrer Mannschaft? Wir fassen die besten Kommentare der Fans für euch zusammen. Alle Beiträge stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Steinzeit: „Auf zum krönenden Abschluss! Wird wohl sowas wie der Höhepunkt an Heimspielen gegen die Leipziger werden. Man mag ja zum Konzern stehen, wie man will, aber unbestritten kommen da Weltklassekicker zu uns, denen man schon auch gerne beim Kicken zuschaut. Ob und inwieweit wir gegen diesen Gegner über 90 Minuten mithalten können, wird sich zeigen, eine Sonderleistung wird auf alle Fälle notwendig sein, um was mitzunehmen.“

marcel1909: „Wir gewinnen zu 100 % gegen Leipzig, weil wir in der 1. Halbzeit gegen Atalanta einfach unseren Spielwitz gezeigt haben. Mir gefällt es, was Jürgen Säumel macht. Und ich glaub, da könnte man was noch mitnehmen.“

pit1312: „Um zu gewinnen bedarf es Stürmer, die Tore machen können. Und die haben wir zurzeit leider nicht.“

Stgr1909: „Ich bin mir sicher man hätte gegen Atalanta auch mit Rasmus und Mika im Doppelsturm genauso kein Land gesehen. Diese Gegner sind Topmannschaften in Topligen. Da kann man nur auf einen Spielverlauf wie gegen Girona hoffen. Lange die Null halten und den Lucky Punch machen. Da muss alles passen und beim Gegner nicht passen.“

Magisches Dreieck: „Mir fehlt der Glaube, da irgendwas mitzunehmen.“

Vuibrett: „Ich kann Leipzig null einschätzen, aber auf Höhe von Atalanta und Sporting (mit Amorim) sehe ich sie natürlich nicht. Und gegen alle anderen Gegner hätte man was holen können.“

OoK_PS: „Leipzig ist ausgeschieden, spielt davor gegen Leverkusen und danach gegen Union in der Bundesliga, wo sie dringend Punkte brauchen. Würde mich sehr wundern, falls gegen uns nicht komplett rotiert wird. Von Sturm erwarte ich Vollgas und wäre über eine weitere Niederlage schon ziemlich enttäuscht.“

GrazTiefschwarz: „Für uns wäre es natürlich optimal, da noch ein bissl Champions-League-Kohle mitzunehmen. Für Leipzig spielt das überhaupt keine Rolle. Von daher: Wann, wenn nicht gegen Leipzig?“

graz_fan: „Also die Hoffnung ist nicht sehr groß bei mir. Wenn wir so wie gegen Atalanta Bälle im Mittelfeld verlieren, wird es gegen Leipzig extrem bitter. Die haben mit Šeško, Nusa und Openda Spieler, die viel zu viel Tempo für unsere Verteidigung haben. Und diese Hoffnung, dass sie gegen uns rotieren, habe ich überhaupt nicht…“

Schönaugürtel Mario: „Das Mittelfeld war unser kleinstes Problem. Die haben für gute Ballgewinne gesorgt. Die Abwehr hat Einladungen verteilt, und dann hat Bergamo auch noch aufgedreht und selbige vorgeführt. Ganz vorne sind auch ein paar gute Bälle angekommen, die unsere Stürmer nicht zu Toren verarbeiten konnten.“

OidaFoda: „Nach dem Aus hat für Leipzig die Meisterschaft Priorität, Sporting wurde auch besiegt, daher die Null-Punkte-Schmach abgewendet. Sehe da schon Möglichkeiten für einen positiven Abschluss.“

SturmUndDrang: „Morgen werde ich Pokalfinale-2018-Vibes bekommen. Ein volles Stadion voller Schwoazer und eine Handvoll Kunden im Gästesektor, genau wie 2018. Wenn dann Hierländer auch morgen das Siegtor macht, bin ich glücklich und fühle mich gleich sieben Jahre jünger.“

