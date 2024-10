Das sagen die Sturm-Fans vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting

Der SK Sturm trifft heute in der Champions League auf einen Gegner, der sich in einer hervorragenden Verfassung befindet. Sporting gewann min der heimischen...

Der SK Sturm trifft heute in der Champions League auf einen Gegner, der sich in einer hervorragenden Verfassung befindet. Sporting gewann min der heimischen Liga alle acht bisherigen Partien und gewann auch gegen den FC Porto mit 2:0. Nach acht Spieltagen lautet das Torverhältnis in der Liga 24:2. In der Champions League gewann man gegen Lille und trennte sich gegen ein formstarkes PSV Eindhoven mit einem 1:1-Unentschieden.

SturmUndDrang: „Sporting ist aktuell in einer eigenen Dimension unterwegs. Die haben bisher nicht nur jedes Spiel gewonnen, sondern sind auch noch richtig oft drübergefahren über die Gegner. Sportliches „Lowlight“ war, dass man bei Casa Pia nur mit 2:0 gewonnen hat. Vielleicht kann man ja bei Dante fragen, wie Sporting so drauf ist, der hat’s selbst miterlebt und eine 0:3-Watschen gekriegt. Das wird eine ordentliche Watschen am Feld, aber ich freu mich trotzdem.“

Gernot Jurtin: „Es wäre wichtig, wenn gegen Sporting etwas gelingen würde. Unwahrscheinlich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben keine Chance, aber die werden wir nützen.“

11mousa: „Unsere letzten beiden Ergebnisse sind ja jetzt kein streng gehütetes Geheimnis. Wenn wir gegen Salzburg verloren und gegen die Roten nur X gespielt hätten, hätte es vielleicht eine Chance gegeben, dass sie uns zu Beginn nur siebzig Prozent ernst nehmen. Mit 10:2 Tordifferenz aus den letzten beiden Spielen (davon eins gegen Red Bull) geht auch diese Chance gegen null.“

Manu_Graz: „Rechne auch mit einer klaren Niederlage eigentlich. Auch die Quoten sind dementsprechend eindeutig. Sogar noch klarer die Favoritenrolle, als es beim Grazer Derby war. Jetzt gibt’s natürlich zwei Optionen wieder. Man versucht einfach, wenig zuzulassen und hofft auf einen lucky punch durch einen Standard oder was auch immer…

Option zwei ist wahrscheinlich, man versucht mitzuspielen und das eigene Spiel durchzuziehen. Dann kann’s dir halt passieren, dass die jeden Fehler eiskalt bestrafen und auch drüberfahren. Hoffentlich täusche ich mich und es ist was möglich, glauben tu ich jedoch nicht daran.“

Juran: „Wird verdammt schwer morgen. Hoffe, dass wir lange die Null halten können und sie zumindest ärgern können, aber das wird verdammt schwer. Wie immer einfach nur genießen, dass Sturm ein Champions-League-Spiel absolvieren darf.“

Stormzy: „Hab ja keine großen Erwartungen, aber vielleicht als kleiner Strohhalm zum Anklammern: Im Cup hätten sie fast in die Verlängerung müssen, spätes 2:1 bei einem Zweitligisten. Auch unsere erste Begegnung in Graz hat gezeigt, dass es an manchen Tagen möglich ist, sie am falschen Fuß zu erwischen. Vielleicht sollten wir es tatsächlich wie eine Cuppartie als Underdog anlegen, also hinten alles wegverteidigen und vorne Nadelstiche setzen. Und dazu bitte keine dummen Gelbfouls in Halbzeit 1!“

Magisches Dreieck: „Bin guter Dinge, dass uns heute die Sensation gelingt und wir den ersten Punkt holen werden.“

GrazTiefschwarz: „Die werden uns so richtig schirch herspielen, aber das macht nix, wird trotzdem ein lässiger Abend.“

Steinzeit: „Auch wenn ich mich bemühe, irgendwelche Dinge zu finden, die mich an den ersten Dreier glauben lassen, ich finde nichts! Aber vielleicht liegt gerade in diesem „Nichts“ die Sensation, die meiner Meinung nach schon ein Punkterl wäre…“

RasmusHojlund: „Hab mir ja eingebildet, dass Sporting einige Stammspieler verloren hat, aber die sind ja echt alle geblieben und die ein bis zwei Positionen, wo sie nicht so top waren, haben sie sich jetzt auch super verstärkt.“

