Das sagen die Sturm-Fans vor dem CL-Auswärtsspiel gegen den BVB

Der SK Sturm trifft heute in der Champions League auswärts auf Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Ilzer wartet heuer noch auf den ersten Punkt in der Gruppenphase und der heutige Gegner ist sicherlich das größte Kaliber bisher. Glauben die Sturm-Fans, dass ihre Mannschaft etwas Zählbares mitnehmen kann? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Juran: „Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Nur nicht in Ehrfurcht erstarren, frech mitspielen und sie immer und immer wieder ärgern.“

pit1312: „Von einer knappen bis zu einer klaren Niederlage ist alles drin. Nach den Niederlagen in Madrid und im DFB-Cup und den vielen Verletzten war die Lage in Dortmund ziemlich angespannt. Der Sieg gegen Leipzig war vor allem für Sahin ein Befreiungsschlag…“

MegamanX: „Rein sportlich gesehen, ist mir das Spiel so wurscht, weil’s eine Riesensensation wäre, wenn wir punkten. Hier geht’s rein um die Atmosphäre, wird ein geiles Spiel.“

steinzeit:„Gegen den vorjährigen CL-Finalisten auswärts mit Punkten zu rechnen ist nahezu frech. Form hin oder her, der BVB ist in allen Belangen weit über uns zu stellen und einfach eine andere Klasse. Mit einer (geistigen) Leistung vom Samstag, dieser Unkonzentriertheit und Fehlpassorgie, kann es bitter werden, so ehrlich müssen wir sein. Aber wir sind eben Sturm, und wenn alle Mann ihr maximales Leistungsvermögen abrufen, ja dann darf auch der BVB keinen gemütlichen Abend erwarten. Ich glaube daran, dass unsere Mannschaft brennen wird, es wissen möchte und in ihrem ‚Spiel des Jahres‘ alles raushaut, was da so noch drinnen steckt. Ob es dann vielleicht für ein Pünktlein reicht, ist trotzdem mehr als ungewiss, aber mit erhobenem Haupt sollten und wollen wir diesen einmaligen Tempel verlassen. Alleine in einem Pflichtspiel dort antreten zu dürfen ist gewaltig und fast unglaublich, da nach zusätzlicher Motivation zu suchen ist überflüssig, so oder so wird jeder einzelne brennen, davon bin ich überzeugt!“

Chr1s: „Ganz ehrlich. Ich will zumindest einen Sieg in der Champions League haben. Dortmund auswärts vor zigtausend Grazern ist eh schöner als in Klagenfurt gegen Brügge oder Sporting.“

santaa1909: „Klar wäre es schön da Punkte mitzunehmen, aber im Endeffekt ist es ein Auswärtsspiel, das wirklich sehr vielen lange in Erinnerung bleibt. Wir, „Small Club Sturm“, im Westfalenstadion gegen „Big Boy Dortmund“, da heißt’s einfach, sich als Fans gut zu repräsentieren und das Beste draus machen auf der Tribüne. Egal ob Sieg, Unentschieden oder Niederlage, ich glaub an den Punkt, bis es nicht mehr geht.“

OidaFoda: „In Dortmund zählt nur der olympische Gedanke. Hoffe, es wird nicht allzu heftig…“

graz_fan: „Im Normalfall wird die Partie wie gegen Brügge laufen. Dortmund wird uns wahrscheinlich ein Tor in der ersten Halbzeit einschenken und danach verwalten. Eigentlich müssten wir auch rotieren. Unsere beiden Innenverteidiger könnten auch mal eine Pause gebrauchen. Ich gehe davon aus, dass diesmal wieder Johnston beginnen wird und Lavalee Innenverteidigung spielen wird.“

Suni: „Ich will, dass man alles probiert und dann schau mal. In 100 Partien gewinnst eine. Aber die Flinte schon ins Feld werfen, bevor man überhaupt dort ist, find ich schade.“

00high5: „Wenn sie eine kompakte Mannschaftsleistung abrufen, gewinnen’s humorlos 4:0. Und selbst wenn’s dieselben Probleme wie zuletzt haben sollten, gibt’s genug Einzelspieler, die das Spiel entscheiden können, dann vielleicht nicht so deutlich. Ich freu mich auf den Trip, auf das Riesen-Stadion, die Stimmung, unsere Schwoazen in der Champions League! Aufsaugen, genießen! Für viele Fans und Spieler wird das ein einmaliges Erlebnis werden!“

