Das sagen die Sturm-Fans vor der CL-Partie gegen Atalanta Bergamo

Der SK Sturm Graz trifft nach einer kurzen Winterpause heute auswärts auf Atalanta Bergamo! Was erwarten sich die Sturm-Fans von der Champions-League-Partie gegen den italienischen Top-Klub? Wir fassen die besten Kommentare der Fans aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

themanwhowasntthere: „Ich erwarte mir absolut gar nichts bzw. doch: die obligatorisch knappe Niederlage mit einem oder maximal zwei Toren Unterschied. Bin schon gespannt, wer neben Jatta stürmen wird.“

Schönaugürtel Mario: „Nach so einer kurzen Vorbereitung auswärts in der Champions League anzutreten, ist brutal. Ich hoffe, wir können die Herausforderung annehmen und das Spiel so offenhalten wie die bisherigen Partien.“

Jaisinho: „Atalanta ist im vollen Meisterschaftsmodus und wir starten hingegen direkt aus der Winterpause in den Betrieb. Noch dazu mit zwei signifikanten Abgängen im Gepäck. Machen wir uns bitte nichts vor, das wird nix werden. Alles unter vier Trümmern nehme ich. Ich bin aber jetzt schon zufrieden. Wir werden nicht punkte- und sieglos ausscheiden. Meiner Meinung nach wäre sogar der ein oder andere Punkt mehr möglich gewesen.“

Steinzeit: „Klar sind wir, einmal mehr, klarer Außenseiter, aber die große Angst vor Prügel muss/sollte auch nicht umgehen, immerhin haben wir uns schon sechs Mal (!) besser verkauft, als zu Beginn zu befürchten war. Darum glaube ich an eine Überraschung, zumindest aber an ein ehrenhaftes „Entgegenhalten“!“

marcel1909: „Ich bin auch gespannt; Ich tippe auf Camara/Grgic im Sturm.“

Veteran82: „Böving und Jatta werden ganz vorne spielen.“

killver: „Recht undankbares Spiel für uns. Wichtige Abgänge, die man sowieso für die Champions League nicht ausgleichen kann, starker Gegner, der in Form ist und voll im Meisterschaftsbetrieb, kurze Vorbereitung bei uns. Da bräuchte man jetzt eher Dortmund vom Timing her. Also die Quoten sind sehr niedrig, da irgendwas mitzunehmen. Abschießen lassen wäre halt doch bissl blöd für die Moral, aber vielleicht auch ein Kick in den Hintern.“

zuggi68: „Atalanta übrigens seit fünf Spielen sieglos. Das Programm, das sie hatten, war aber auch ziemlich schwer.“

SturmUndDrang: „Scherpen wieder fit, heißt natürlich nicht, dass er wieder auf 100% ist, aber ein Scherpen auf 80% ist doch etwas besser als Dani mit 100%. Abwehr gibt’s eigentlich keine zwei Meinungen mit Wüthrich und Aiwu im Abwehrzentrum. Pro Geyrhofer eventuell noch, aber Aiwu allein aufgrund seiner Erfahrung in der Serie A, er hat immerhin schon öfter gegen Atalanta gespielt. Chukwuani würde ich statt Gorenc-Stankovic auf die Sechs bringen und Gorenc-Stankovic im Fall der Fälle für die Doppelsechs bringen, wenn nötig. Hat mir einfach richtig gut gefallen, auch in der Champions League. Yalcouye ist sowieso gesetzt. Was der in der Champions League schon abgerissen hat, als wäre er 33 mit 14 Jahren Champions-League-Erfahrung. Böving würde ich gern noch auf der Acht sehen. Kiti auf die Zehn, weil er auch mal gerne aus der zweiten Reihe feuert und wir vom Sechzehner wohl nicht allzu viel sehen werden. Vorne wird Jatta wohl gesetzt sein, vor allem wenn noch keiner bis dahin mindestens eine Woche mittrainiert hat. Speed und Antritt könnten für Konter aber ohnehin wichtig sein. Und an seiner Seite – frei nach dem Motto „wenn nicht jetzt, wann dann“ – Grgic rein. Der hat sich das verdient und ist aktuell, man möge mich steinigen, der beste Stürmer in unserem Kader. Jedenfalls ist Bergamo nicht umsonst auf Scudetto-Kurs. Der Kader hat schon relativ wenige Schwächen. Da muss schon alles gut gehen bei uns, und bei „LA DEA“ alles schlecht laufen. Aber freu mich, dass es wieder losgeht, ein Punkt wäre richtig nice.“

graz_fan: „Aiwu ist unter Säumel bisher immer hinter Geyrhofer gewesen, so viel zum Thema keine zwei Meinungen. Wir spielen auswärts gegen eine der besten Mannschaften aus Italien, da kannst dir sicher sein, dass Gorenc-Stankovic und Chukwuani gemeinsam vor der Abwehr gebraucht werden. Daher erwarte ich, dass Böving nach vorne gezogen wird und wir wieder 4-2-3-1 spielen werden.“

GrazTiefschwarz: „Ich erwarte die klassische sang- und klanglose Auswärtsniederlage.“

sanktpetri: „Wir werden diesmal eine ordentliche Packung kassieren. Aber dann Leipzig schlagen.“

patrick94: „X in Bergamo und ein Sieg gegen überhebliche Dosen! Gemma!“

OidaFoda: „Solche Auswärtsspiele in der Champions League sind wie ein Zahnarztbesuch – man hofft nur, dass es nicht allzu schmerzen wird.“

Magisches Dreieck: „Habe gemischte Gefühle für heute. Die Testspiele waren eher mittelmäßig. Biereth wurde noch nicht nachbesetzt. Mehr als eine knappe Niederlage ist eher Wunschdenken mMn. Hoffentlich liege ich völlig falsch.“

