Das sagen die Sturm-Fans zur 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund

Der SK Sturm verlor gestern das Champions-League-Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund knapp mit 0:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Überwiegt die Zufriedenheit aufgrund der guten Performance, oder der Ärger aufgrund des späten Verlusttreffers. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Schade, war insgesamt dennoch eine gute Vorstellung von Sturm. Es will einfach nicht klappen mit Toren und Punkten in der Champions League. Man hat jedenfalls gesehen, dass die Mannschaft zu naiv agiert für das Niveau. Ich kann hinten keine riskanten Pässe ins besetzte Zentrum spielen, wenn ich als absoluter Underdog in Minute 85 noch die Null halte – das ist richtig bitter.“

steinzeit: „Warum es letztendlich nicht zur Sensation gereicht hat, hat mehrere Gründe: Gazis Bogenschussversuch hätte funktionieren können, Kiti hat (nach Traumauflage von Jatta!) von dieser Stelle öfter getroffen als verschossen, Biereth muss (!) den Kopfball machen, Aiwu, na klar, spielte den schlechtmöglichsten Pass und schließlich hätte sich Scherpen auch unsterblich machen können, so unhaltbar schien dieser Schuss nicht. War halt leider so und hat letztendlich auch was mit dem fehlenden letzten ‚Eitzerl‘ zur Spitzenklasse zu tun. Ändert aber nichts daran, dass wir stolz auf unsere Männer sein dürfen. Dieser Einsatz, dieser Wille und auch diese spielerischen Momente vor 81.000 (!) Zusehern lassen wohl jedes wirklich schwarze Herz höher hüpfen. Grandios, so wie unser Anhang! Fantastisch, wie sich ‚unsere‘ lautstark gegen eine zahlenmäßige Übermacht immer wieder hörbar ‚zu Wort‘ meldeten. Das war feinste Werbung für Fußball, für den SK Sturm und für die Sturm-Familie – danke!“

flachzange1987: „Super Game. Leider nichts Zählbares. Man wird wieder daraus lernen. Bin stolz auf den Verein.“

MrColl: „Und wieder ein Spiel, wo man sagen kann, dass man gut mitgespielt hat und wieder durch einen dummen, sogar saudummen Fehler ohne Etwas dasteht. Das hilft am Ende halt nichts, wenn man jedes Mal solche Fehler macht.“

MegamanX: „Trotzdem: beste Leistung bisher in der Champions League. Wir werden immer besser in der Königsklasse. Bin aber auch total enttäuscht, da wir nur mehr fünf Minuten zu spielen hatten.“

paytv23: „Schade um den Punkt, den hätte man sich verdient. Leider gibt es das alte Gruppensystem nicht mehr, zu Hause hätten wir sie geschlagen. Dennoch gutes Ergebnis, bei dem Gegner hätte man sich auch eine höhere Niederlage vorstellen können.“

Durchschnittskicker: „Einmal Ball wegdreschen und wir haben endlich den heiß ersehnten Punkt, aber nein, wir müssen in der Minute 87 einen auf Mini-Barcelona machen.“

Jaisinho: „Mittlerweile hätten wir zumindest so viel lernen müssen, dass wir sowas irgendwann mal drüberbringen. Am Ende ist es, leider, dann doch auch die fehlende Qualität. Und so stehst wieder mit leeren Händen da.“

max092: „Naja, da ist es wieder, das leidige (österreichische): gut mitgespielt und verteidigt und am Ende verloren. Extrem schade und einfach nur dumm, zu so einer Phase des Spiels hinten herumzuspielen. Monetär nimmt man die Champions League natürlich gerne. Eventuell macht man noch Punkte, wenn es gegen Ende um nichts mehr geht. Dennoch muss man sich auch einfach eingestehen, dass das alles einfach über unserer Kragenweite ist.“

Vöslauer: „Natürlich ein unnötiges, blödes Gegentor. Aber wir haben inklusive Aiwu teilweise grandios verteidigt, sind gelaufen wie die Irren. Als Geyrhofer eingewechselt wurde, haben wir den Sechzehner endgültig einbetoniert, haben kollektiv alles richtig gemacht. Hauts nicht auf Einzelne rauf. Keiner hat sich heute verdient, als Sündenbock abgestempelt zu werden.“

quaiz: „Natürlich bitterer Fehler, wir haben uns jetzt aber in jedem CL-Spiel gesteigert und waren schon nah an einem Punktgewinn dran. Denke, wir werden noch anschreiben. Aiwu wird nicht schlafen können und sich am liebsten eingraben wollen. Jeder, der mal gekickt hat und einen Fehler gemacht hat, der ein Tor verursacht hat, kennt dieses Gefühl. Wie gesagt, extrem bitter, aber draufhauen ist keine Option. Ansonsten hat er wie die anderen eine blitzsaubere Partie gespielt.“

SchwoazaPeter: „Das X am Wochenende hat deutlich mehr geschmerzt. Wenn wir über Aiwu sprechen, müssen wir auch über Scherpen sprechen. Den Schuss kann er absolut halten. Keine leichte Zeit für Aiwu. Wieder ist er der Sündenbock. Hilft auch nichts. Einen Besseren haben wir aktuell nicht zur Verfügung. Ärgerlich, dass man sich nicht belohnt hat. Aber hilft jetzt auch nichts. Kopf hoch. Am Wochenende warten die Hartberger auf uns.“

shadowhunter1909: „Celtic hat hier 1:7 verloren. Wir nur 0:1. Unsere Jugend hat 3:2 gewonnen. Ich hätte gesagt, wir können zufrieden sein. Immerhin stand Dortmund im letzten Jahr im Finale! Fehler passieren, insbesondere, wenn man 90 Min. viel wegverteidigen muss. Unsere Spieler haben 90 Minuten alles gegeben und gegen einen Vorjahresfinalist knapp verloren. Unsere Fans haben 90 Minuten Vollgas gegeben und eine super Stimmung erzeugt. Wir können stolz auf Sturm sein. ‚Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen.’“

Pepi_Gonzales: „Auf die Leistung kann man absolut stolz sein. Da gibt’s nichts. Am Ende machen wir kollektiv den einen Fehler zu viel in der Champions League. Man könnte auch schon bei zwei bis vier Punkten stehen. Aber soll halt nicht sein. Nächster mutiger und guter Auftritt.“

