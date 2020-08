Die Champions League startet ins Viertelfinale der K.O.-Duelle!

Ab heute gibt es beim Finalturnier in Lissabon täglich ein Viertelfinalspiel der UEFA Champions League zu bewundern. Wir haben uns die ersten beiden Partien...

Ab heute gibt es beim Finalturnier in Lissabon täglich ein Viertelfinalspiel der UEFA Champions League zu bewundern. Wir haben uns die ersten beiden Partien am Mittwoch und Donnerstag genauer angesehen.

Atalanta Bergamo – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 12.8.2020, 21:00 Uhr

Sie waren mit 98 erzielten Treffern das spektakulärste Team der abgelaufenen Serie-A-Saison. Atalanta Bergamo überzeugte 2019/20 beinahe auf der ganzen Linie, schenkte in der Königsklasse zuletzt dem FC Valencia in zwei Spielen acht Treffer ein. Nun geht es gegen die vermeintliche Übermacht aus Paris, die sich zuletzt etwas minimalistischer präsentierten, aber in der jüngeren Vergangenheit auch offenbarten, dass sie gegen starke Offensiven immer wieder anfällig auf Fehler sein können.

PSG selbst lebt ebenfalls von seiner Superoffensive. Über allen steht mittlerweile nicht mehr der brasilianische Superstar Neymar, sondern Weltmeister Kylian Mbappé, der sich allerdings im Cupfinale gegen Saint-Étienne eine Sprunggelenksverletzung zuzog. Erst gestern gaben die französischen Hauptstädter Entwarnung: Mbappé ist für das Spiel gegen Atalanta fit. Ob er im Vollbesitz seiner Kräfte ist bzw. diese im terminlich sehr engen Finalturnier in Lissabon erreichen wird, sei vorerst dahingestellt.

Bei den Parisern fehlen damit nur noch der gelbgesperrte Ángel di María und der angeschlagene Layvin Kurzawa. Auf der anderen Seite der Innenverteidiger José Luis Palomino und Torhüter Pierluigi Gollini. Die wichtigsten Personalien sind aber auf beiden Seiten dabei, weshalb uns eine hochinteressante K.O.-Partie zweier Top-Offensiven erwartet.

RB Leipzig – Atlético Madrid

Donnerstag, 13.8.2020, 21:00 Uhr

Bei Atlético Madrid gab es vor dem Viertelfinalduell mit RB Leipzig einige Aufregung. Es gab positive COVID-19-Tests und Teile der Mannschaft befanden sich schließlich in Quarantäne. Rechtsaußen Ángel Correa wird das Spiel wegen einer ebensolchen Quarantäne verpassen. Auf seiner Position wird der routinierte Koke erwartet. Ansonsten fehlt bei den Madrilenen nur Sime Vrsaljko, der auf der Rechtsverteidigerposition von Santiago Arias vertreten wird.

Die Leipziger spielten bisher eine starke Europacupsaison, ließen zuletzt im Achtelfinale Tottenham Hotspur keine Chance. Allerdings schmerzt der prominenteste Abgang bei den Roten Bullen: Timo Werner war die prägende Figur der bisherigen Saison, wanderte aber bereits zu Chelsea ab, weshalb die Leipziger im Angriff ein wenig improvisieren müssen. Yussuf Poulsen ist potentieller Starter an vorderster Front, aber der Däne laborierte zuletzt an einer Sprunggelenksverletzung und ist weiterhin für das Spiel fraglich. Bei den Bullen hofft man aber ohnehin auf Technik und Power aus der Linie dahinter, wo man mit Forsberg, Nkunku, Sabitzer und Kampl ausgezeichnet aufgestellt ist.

Es ist das allererste Aufeinandertreffen zwischen den von Dynamik lebenden Leipzigern und den traditionell defensiv starken, pragmatisch agierenden Madrilenen. Wie es schon die Quoten vermuten lassen, sind sich die Buchmacher mittlerweile nicht mehr einig, wer hier zu favorisieren ist, was absolut für die Leipziger spricht, die in den letzten Jahren den Gap zur europäischen Spitze sehr schnell verkleinern bzw. schließen konnten.

