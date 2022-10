Drei Zittersiege: Salzburg-Gegner gewinnen Wochenendspiele mit Mühe

Die Champions-League-Gegner der Salzburger gaben sich am vergangenen Wochenende keine Blöße und gewannen allesamt ihre Partien. Der morgige Gegner Dinamo Zagreb tat sich allerdings...

Gegen den bisher starken Underdog Slaven Belupo Koprivnica brachte ein Eigentor den hohen Favoriten in Führung. Danach verabsäumte es Dinamo, bei denen ÖFB-Legionär Robert Ljubicic wieder als Linksverteidiger durchspielte, die Führung zu erhöhen.

So kam Slaven Belupo in der zweiten Halbzeit noch einmal auf und glich aus. Erst ein Elfmetertor von Bruno Petkovic nach 72 Minuten sorgte für einen neuerlichen Umschwung und in der Schlussphase waren es Bockaj und Ivanusec, die für klare Verhältnisse sorgten.

Nach 60 Minuten musste der etatmäßige Solosechser der kroatischen Hauptstädter, Josip Misic, verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er könnte somit für das Spiel gegen Salzburg ausfallen. Dinamo Zagreb holte nun auf elf Spielen 31 Punkte, musste nur gegen den NK Varazdin ein Remis hinnehmen und gewann ansonsten alle Spiele.

Auch Chelsea musste am vergangenen Wochenende zittern, setzte sich schlussendlich aber doch noch durch. Gegen Crystal Palace lag man nach einem Treffer von Odsonne Edouard bereits nach sieben Minuten mit 0:1 zurück.

Die Blues glichen kurz vor der Pause durch Pierre-Émerick Aubameyang aus und sicherten sich schließlich nach einer ausgeglichenen Partie, wie die Live-Graphen von Overlyzer deutlich zeigen, die drei Punkte. Der 22-jährige Conor Gallagher, letztes Jahr noch Leihspieler bei Crystal Palace, fixierte mit seinem ersten Premier-League-Tor für Chelsea den Sieg. Die Mannschaft von Graham Potter schiebt sich damit auf den fünften Rang vor.

Auch der AC Milan bleibt oben dran und gewann ein ausgesprochen kurioses Auswärtsspiel bei Empoli mit 3:1.

Die Partie gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen und erst in der Verlängerung ging so richtig die Post ab:

Ante Rebic brachte Milan erst nach 79 Minuten mit 1:0 in Führung, aber Empoli glich nach 92 Minuten durch einen direkten Freistoß von Nedim Bajrami aus. Zuvor waren bei Milan mit Saelemakers (33.), Calabria (38.) und Kjaer (72.) bereits drei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Nur eine Minute nach dem späten Ausgleich sorgte Linksverteidiger Fodé Ballo-Touré doch noch für das 2:1 für die Rossoneri. Nach einem Konter legte Rafael Leao nach 96 Minuten noch einen Treffer nach. Milan ist aktuell Fünfter in der Serie A und liegt drei Punkte hinter dem Führungsduo Napoli und Atalanta.