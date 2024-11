Gegnercheck: Arbeitssieg für Girona, Last-Minute-Pech für Lille

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und...

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und die xG-Werte der Kontrahenten der ÖFB-Klubs an.

Heute sehen wir uns die jüngsten Leistungen der vier verbliebenen Gegner des SK Sturm Graz genauer an.

Die xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels von Overlyzer.

Getafe CF – FC Girona 0:1 – xG 0.64 : 0.14

Der FC Girona, nächster Champions-League-Gegner des SK Sturm Graz, feierte in LaLiga einen – so richtig dreckigen – Arbeitssieg. Mit einem xG-Wert von nur 0.14 gewann das Team von Trainer Míchel mit 1:0 in Getafe. Das Goldtor erzielte dabei Yangel Herrera wenige Minuten vor dem Pausenpfiff per Kopf.

Girona lief wie zumeist im 4-2-3-1 auf, hatte aber vor allem in der Offensive zahlreiche Ausfälle zu ersetzen und musste auf einigen Positionen improvisieren. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler Jhol Solís und Iván Martín fehlten ebenso wie die besten Flügel des Teams, der Ukrainer Viktor Tsygankov, der Kolumbianer Yásper Asprilla und der routinierte Portu, sowie Mittelstürmer Abel Ruiz. Einige dieser Spieler werden für das Spiel in Klagenfurt gegen Sturm in zwei Wochen aber wieder zurückkehren bzw. hatten nur kleinere Verletzungen.

OGC Nizza – LOSC Lille 2:2 – xG 2.52 : 1.66

Lille, das in der Champions League zuletzt überraschen konnte, beide Madrider Klubs besiegt und gegen Juventus ein Remis holte, hatte in der Liga in Nizza Pech. Das 2:2 beim Tabellennachbarn war insgesamt zwar durchaus schmeichelhaft, weil die Gastgeber aus Nizza eigentlich die bessere Mannschaft waren, allerdings gelang Nizza der Ausgleich erst in der 96. Minute. Für Lille hatten zuvor der Linksaußen Matias Fernández-Pardo und Linksverteidiger Mitchel Bakker getroffen.

Auf Lille warten vor dem Duell mit Sturm Graz am 11. Dezember noch richtungsweisende Spiele zu. In der Liga geht es zunächst gegen Stade Rennes, danach in der Königsklasse nach Bologna und schließlich in der Ligue 1 auswärts nach Montpellier und zu Hause gegen Brest. Alle drei Ligagegner sind derzeit auf nationaler Ebene formschwach und man könnte sich mit Siegen gemeinsam mit Marseille und Monaco hinter dem erneut sehr souveränen PSG in den Champions-League-Plätzen festsetzen.

Atalanta Bergamo – Udinese Calcio 2:1 – xG 1.51 : 1.25

Bei Atalanta merkt man momentan kaum etwas von der Doppelbelastung: Auch wenn der 2:1-Sieg über Udinese Calcio nicht extrem souverän war, ist das Team von Gian Piero Gasperini mittlerweile seit zehn Spielen bzw. seit dem 2:3 gegen Como Ende September ungeschlagen. Damit ist man in der Serie A auch der erste Verfolger von Tabellenführer Napoli.

Gegen Udinese sorgten Mario Pasalic und ein Eigentor für den wichtigen Doppelschlag zum 2:1-Sieg. Allerdings war es auch ein Pyrrhussieg, denn in der ersten Halbzeit mussten mit Berat Djimsiti und Davide Zappacosta gleich zwei Stammkräfte ausgewechselt werden. In der Schlussphase musste dann auch noch Nicolò Zaniolo verletzungsbedingt runter. Der nächste Gegner in der Champions League sind die Young Boys Bern auswärts.

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach 0:0 – xG 1.06 : 1.04

RB Leipzig, das am 29. Jänner der letzte Gegner der Grazer sein wird, wirkte in den letzten Wochen etwas „übersäuert“: Nach dem 1:2 in Dortmund und dem 1:3 bei Celtic folgte in der deutschen Bundesliga ein zähes 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem man allgemein ersatzgeschwächt zu Werke gehen musste und im Speziellen die Ideen des weiterhin am Sprunggelenk verletzten Xavi Simons vermisste. Leipzig ist in der Bundesliga damit in der Bundesliga bereits fünf Punkte hinter die Bayern zurückgefallen. Der nächste Gegner in der Champions League ist Inter Mailand auswärts.