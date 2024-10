Gegnercheck: Sturm-Gegner Dortmund und die miesen Auswärtsspiele

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und...

Im restlichen Herbst blicken wir regelmäßig darauf, wie die kommenden Gegner der österreichischen Europacupstarter in der Liga abschnitten, sehen uns die wichtigsten Statistiken und die xG-Werte der Kontrahenten der ÖFB-Klubs an.

Wir beginnen heute mit den kommenden fünf Gegnern des SK Sturm Graz in der Ligaphase der Champions League.

Die xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels von Overlyzer.

FC Augsburg – Borussia Dortmund 2:1 – xG 0.71 : 0.88

Der BVB, aktuell Siebter in der deutschen Bundesliga, spielt bisher eine kuriose Saison. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist man derzeit die beste Heimmannschaft der Liga, auswärts holte man aus ebenso vielen Spielen aber nur einen Punkt und erzielte gerade mal drei Tore. Eine Woche vor dem Heimspiel gegen Sturm Graz steht Trainer Nuri Sahin somit bereits unter Druck – auch weil die 1:2-Niederlage in Augsburg am vergangenen Wochenende alles andere als unverdient war. Nun wartet auf die Dortmunder ein „Big Game“ in der Liga gegen Leipzig, ehe es gegen die Grazer geht. Schade nur, dass Sturm das Spiel in Nordrhein-Westfalen austragen muss…

UD Las Palmas – FC Girona 1:0 – xG 0.76 : 0.80

Die LaLiga-Überraschungsmannschaft der Vorsaison, der FC Girona, kommt weiterhin nicht in die Gänge. Die neuerliche 0:1-Niederlage in der Liga gegen Las Palmas – die zweite in Folge – war kein fußballerischer Leckerbissen, aber laut xG-Werten wäre zumindest ein Remis durchaus gerecht gewesen. Zu allem Überfluss musste Girona zudem zwei Verletzungen hinnehmen: Rechtsverteidiger Alejandro Francés musste ebenso ausgewechselt werden, wie Kapitän Arnau Martínez. Momentan ist Girona nur Dreizehnter in der spanischen Liga und auch die Auswärtsbilanz spricht mit 1-2-3 aus sechs Partien und einem Torverhältnis von 4:8 keine rosige Sprache…

RC Lens – LOSC Lille 0:2 – xG 1.18 : 2.02

Einen schlussendlich verdienten Sieg in Lens konnte Sturms alter Bekannter Lille feiern. Allerdings musste die Mannschaft von Bruno Génésio extrem lange zittern: Der Führungstreffer gelang erst aus einem Elfmeter des Kanadiers Jonathan David nach 98 Minuten, ehe in der 101. Minute nach einem Konter noch das 2:0 durch Mohamed Bayo gelang. Linksverteidiger Gabriel Gudmundsson musste nach einer Stunde verletzt ausgewechselt werden. Lille, das in der Champions League zuletzt beide Madrider Klubs besiegen konnte, ist damit bereits seit sieben Pflichtspielen unbesiegt und steht in der Liga vor den schweren Spielen gegen Lyon (h), Nizza (a) und Rennes (h). In der Champions League geht es zunächst ans „Italien-Doppel“ gegen Juventus (h) und Bologna (a).

Atalanta Bergamo – Hellas Verona 6:1 – xG 3.11 : 0.41

Richtig aufgedreht hat zuletzt Atalanta Bergamo, das gegen Hellas Verona bereits nach 14 Minuten 3:0 führte und mit einem 5:1 in die Halbzeit ging. Am Ende hieß es 6:1 und Gian Piero Gasperini konnte bereits nach 56 Minuten zu rotieren beginnen. Doppeltorschützen für die im 3-4-2-1 agierenden Italiener waren Mateo Retegui und Ademola Lookman, für die weiteren Tore sorgten De Roon, und De Ketelaere. Auf Atalanta trifft Sturm Graz erst am 21. Jänner 2025. Bis dahin kann sich natürlich noch einiges verändern, auch weil noch eine Transferzeit dazwischenliegt.

RB Leipzig – SC Freiburg 3:1 – xG 2.16 : 1.25

Weiterhin voll im Soll ist RB Leipzig, das nach dem 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg bei 20 Punkten aus acht Bundesligaspielen hält und damit (punktegleich) das einzige Team ist, das derzeit mit den Bayern mithalten kann. Gegen Freiburg drehte Leipzig aber erst in der zweiten Halbzeit ordentlich auf: Zur Pause lagen die Breisgauer durch ein Tor von Ritsu Doan noch mit 1:0 in Führung, doch unmittelbar nach der Pause sorgten mit Willi Orbán und Lutsharel Geertruida ausgerechnet zwei Verteidiger für die RB-Führung. In der Schlussviertelstunde machte Lois Openda nach einem Konter alles klar. Auch bei Leipzig lohnt sich für Sturm eine Dauerbeobachtung: Das letzte Duell der Ligaphase gegen den deutschen Red-Bull-Ableger steigt erst am 29. Jänner in Klagenfurt.