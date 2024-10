Ilzer vor CL-Duell: „Im Kollektiv gut verteidigen und klug umschalten“ 

Der SK Sturm Graz steht vor einer großen Herausforderung in der UEFA Champions League. Am dritten Spieltag der Gruppenphase trifft die Mannschaft von Cheftrainer...

Der SK Sturm Graz steht vor einer großen Herausforderung in der UEFA Champions League. Am dritten Spieltag der Gruppenphase trifft die Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer auf Sporting und hofft auf die ersten Punkte in diesem Bewerb. Die Partie findet am Mittwochabend um 21 Uhr im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt..

Ilzer zeigte sich auf der Pressekonferenz respektvoll, aber optimistisch: „Sporting ist ein absolutes Topteam, eines der besten in Europa derzeit. Es hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt, ohne große Einkäufe, sondern durch die eigene Arbeit. Das zeigt, welche Qualität dort herrscht.“ Trotz der Stärke des Gegners sieht Ilzer Chancen: „Wenn man gegen sie eine Chance hat, dann zu Hause vor einem vollen Haus. Dafür braucht es allerdings unsere absolute Topleistung.“

Positive Stimmung im Team

Auch Defensivspieler Niklas Geyrhofer blickt dem Duell mit Zuversicht entgegen: „Wir sind gut im Rhythmus und gut auf den Gegner eingestellt. Wir haben heute noch einmal intensiv trainiert und gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel. Es wird natürlich nicht einfach, aber ich bin zuversichtlich.“

Die letzten beiden Ligaspiele von Sturm verliefen sehr erfolgreich, mit insgesamt zehn erzielten Toren. Diese offensive Leistung hat der Mannschaft einen gewissen Rückenwind verschafft, den Trainer Ilzer auch mitnehmen möchte: „Wir haben aktuell einen guten Flow, den wir nutzen wollen. Das Vertrauen, das wir durch die letzten Spiele gewonnen haben, tut uns gut. Trotzdem braucht es gegen Sporting ein sehr konzentriertes Auftreten. Wir treffen auf die vielleicht stärkste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben.“

Sporting defensiv stark – Sturm mit klarer Strategie

Besondere Beachtung schenkte Ilzer der defensiven Stabilität von Sporting, die in der portugiesischen Liga erst zwei Gegentore kassiert haben. Er warnte jedoch, dass Sporting mit 27 erzielten Treffern auch in der Offensive enorm stark sei: „Um diese Abwehr zu knacken, braucht es fußballerische Qualität, das richtige Zutrauen und eine gute Positionierung. Wichtig ist, dass wir uns im Kopf nicht einschüchtern lassen und in die Räume kommen, in denen wir Tore schießen können.“

Auf die Frage, wie man gegen den portugiesischen Stürmer Viktor Gyökeres bestehen wolle, zeigte sich Niklas Geyrhofer entschlossen: „Es wird nicht einfach. Er ist einer der gefährlichsten Stürmer in Europa. Man muss physisch dagegenhalten und immer am ersten Ball dran sein. Das werde ich morgen versuchen.“ Gyökeres hat in diesem Jahr bereits 29 Tore erzielt und ist damit einer der Top-Stürmer in den europäischen Ligen.

Fokus auf das Kollektiv

Trainer Ilzer betonte, dass es vor allem auf die kollektive Leistung ankomme: „Wir sollten uns nicht nur auf Gyökeres fokussieren, sondern auf das gesamte Angriffsspiel von Sporting. Das müssen wir als Mannschaft gemeinsam lösen. Entscheidend wird sein, dass wir uns nicht nur auf Einzelaktionen verlassen, sondern im Kollektiv gut verteidigen und klug umschalten.“

Ein Geburtstagsgeschenk für den Trainer?

Zum Abschluss der Pressekonferenz wurde bekannt, dass Trainer Christian Ilzer am Spieltag Geburtstag feiert. Die Mannschaft hat sich vorgenommen, dem Chefcoach ein besonderes Geschenk zu machen: einen Heimsieg gegen Sporting. Ob dieses Vorhaben gelingt, bleibt abzuwarten, doch die Stimmung im Team scheint optimistisch und bereit für die große Herausforderung.

Mit einer Topleistung und der Unterstützung von 25.000 Fans im Rücken könnte der SK Sturm Graz tatsächlich für eine Überraschung sorgen und einen wichtigen Schritt in der Champions-League-Gruppenphase machen. Es wird spannend zu sehen, ob sie es schaffen, Sporting Paroli zu bieten und den starken Portugiesen Punkte abzunehmen.