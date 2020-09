Nach Kroatien-Aufenthalt: Gent-Kapitän positiv auf COVID-19 getestet

Bei Rapids nächstem Gegner in der Champions-League-Qualifikation gibt es einen prominenten Corona-Fall. Wenn alles glatt läuft sollte der Kapitän der Belgier aber gegen Rapid...

Bei Rapids nächstem Gegner in der Champions-League-Qualifikation gibt es einen prominenten Corona-Fall. Wenn alles glatt läuft sollte der Kapitän der Belgier aber gegen Rapid einsatzbereit sein.

Corona macht auch vor dem belgischen Vizemeister nicht Halt. Der 31-jährige Kapitän der Belgier, Vadis Odjidja-Ofoe wurde positiv auf COVID-19 getestet und befindet sich nun in Quarantäne. Der zentrale Mittelfeldspieler trainiert nun eine Woche individuell und soll Ende kommender Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, sofern seine Nachtestung negativ ausfällt.

Odjidja-Ofoe ist eine der Stützen im Team von Gent. In den letzten beiden Jahren war er ein wichtiger Taktgeber, vergleichbar mit Stefan Schwab bei Rapid in den vergangenen Saisonen. In der vergangenen Saison brachte es der Routinier auf 42 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore und 14 Assists für den Rapid-Gegner beisteuerte.

In der neuen Spielzeit stand er erst zweimal auf dem Platz und fehlte in den vergangenen beiden Partien. Aufgrund von Knieproblemen befand er sich in Kroatien in Behandlung eines Kniespezialisten. Nach seiner Rückkehr vom Balkan wurde er positiv getestet. Der Zustand von Odjidja-Ofoes Knie ist jedenfalls ein weitere Unbekannte vor dem Spiel gegen den SK Rapid, das am 15. September in der Ghelamco Arena stattfinden wird.