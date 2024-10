Auch im zweiten Champions-League-Spiel kamen die Salzburger unter die Räder und verloren überraschend deutlich mit 0:4 gegen Stade Brest, ein Team, das sich im...

Auch im zweiten Champions-League-Spiel kamen die Salzburger unter die Räder und verloren überraschend deutlich mit 0:4 gegen Stade Brest, ein Team, das sich im Normalfall eher auf Augenhöhe befinden sollte. Wir wollen uns ansehen was die französischen Medien zu diesem ungewöhnlichen Ergebnis sagen und fassen für euch die Kommentare zusammen.

France Bleu: „Eine historische Leistung für Stade Brest, das mit 4:0 bei RB Salzburg gewann. Der Klub ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen Tabellenführer in der Champions League-Gruppe.“

Ouest-France: „Die Stade-Brest-Spieler haben eine echte Heldentat vollbracht, indem sie 4:0 bei RB Salzburg gewannen. Ein Sieg, der es dem Klub ermöglicht, die Führung in seiner Champions League-Gruppe zu übernehmen.“

Le Parisien: „Ein glitzernder Erfolg, der nach der Ligue-1-Niederlage in in Auxerre am vergangenen Wochenende unerwartet kam. Und ein Ergebnis, das Brest zum vorläufigen Leader der Ligaphase und zu einem Anwärter auf das Sechzehntelfinale macht – mindestens. “

L’Équipe: „Stade Brest gelang am Dienstagabend am zweiten Spieltag der Champions League mit einem 4:0-Sieg bei RB Salzburg ein Riesenerfolg. Die Bretonen übernehmen mit sechs Punkten die Führung in ihrer Gruppe“.

So Foot: „Es ist vorbei! Der Traum geht weiter für Stade Brest, das mit dem 4:0 gegen Salzburg einen weiteren großen Erfolg verbuchen konnte – Stade Brest befindet sich aktuell in einer Parallelwelt“

L’Internaute: „Stade Brest deklassierte RB Salzburg und erzielte unter anderem drei Tore in zehn Minuten. Der Verein aus der Bretagne, der mit 4:0 gewann, hat nun zwei Erfolge in der Champions League.“

Flashscore.fr: „Verblüffung in der Red Bull Arena…Vier Tore und ein sensationelles Gefühl der Euphorie ausgelöst von Stade Brest, das heute Abend unglaublich war…Brest gewann 4:0 in Salzburg und gewann damit seine ersten beiden Champions-League-Spiele. Eine verblüffende, umwerfende Leistung einer Mannschaft, die ihr Bestes für Europa aufbewahrt. Und die sogar von einer Qualifikation für die K.o.-Phase träumen kann, die eine astronomische Leistung wäre“.

RMC Sport: „Eric Roy (Trainer): ‚Wir sind glücklich, es ist wichtig, Punkte zu sammeln, wichtig zu zeigen, dass wir unser Land vertreten können. Wir haben ein volles Spiel gemacht, wir waren effizient’“.

Le Télégramme: „Marco Bizot (Torwart): ‚Es ist unglaublich, was wir erleben. Wir haben ein perfektes Spiel gemacht, wir waren defensiv solide und offensiv sehr effizient. Das ist ein magischer Abend für den ganzen Verein’“.

Le Figaro: Mathias Pereira-Lage (Linksaußen): „Marco (Bizot) hat uns in einigen Punkten gerettet, die Abwehr war auch stark, aber wir konnten den Ball in der Mitte und vorne halten, wenn es nötig war, und im richtigen Moment zustechen. “

Le Figaro: Mathias Pereira-Lage (Stürmer Brest): „Wir haben gesehen, dass heute Abend phasenweise gut lange Bälle auf Ludo Ajorque funktionierten, die Umschaltmomente klappten und dass wir gute Spielzüge zeigen konnten. Und dann legen wir vier Treffer nach – also sind wir sehr glücklich.“