Pressespiegel aus Kroatien nach Dinamo-Auswärtssieg in Salzburg

Dinamo Zagreb setzte sich gestern mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg durch und wir wollen uns ansehen wie kroatische Medien diesen Erfolg einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sportske Jutarnji: „Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Dinamo auf einen vollen Erfolg in der Champions League auswärts gewartet. In Salzburg zeigten die Blauen, dass sie wissen, was sie wollen, und wie sie dieses Ziel erreichen können. Trainer Nenad Bjelica bereitete das Team hervorragend vor, und nach dem Tor von Kulenović zu Beginn der zweiten Halbzeit war klar, dass nur eigene Fehler die Österreicher zurück ins Spiel bringen könnten.“

Jutarnji List: „Dinamo Zagreb hat mit einem beeindruckenden 2:0-Sieg gegen Salzburg gezeigt, dass sie auf europäischer Bühne bestehen können. Besonders hervorzuheben ist das Tor von Bruno Petković, das die Salzburger endgültig in die Knie zwang.“

Večernji List: „Nach der Niederlage gegen Bayern und einem unglücklichen Unentschieden gegen Monaco hat Dinamo endlich seinen ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison eingefahren. Die kroatischen Meister überraschten ihre Gegner in der zweiten Halbzeit und sicherten sich mit Toren von Sandro Kulenović und Bruno Petković einen großen Sieg…Die taktische Meisterleistung von Dinamo Zagreb war entscheidend für diesen historischen Sieg. Der Trainer hat das Team perfekt eingestellt, um die Schwächen der Salzburger auszunutzen.“

Sportske Novosti: „Dinamos defensive Stabilität war der Schlüssel zum Erfolg. Sie haben die numerische Überlegenheit nach der roten Karte für Salzburgs Torhüter klug genutzt und das Spiel dominiert.“

Slobodna Dalmacija: „Dieser Sieg zeigt die mentale Stärke von Dinamo Zagreb. Nach einem schwierigen Start in die Champions League haben sie sich eindrucksvoll zurückgemeldet.“

24sata: „Der Sieg gegen Salzburg ist ein großer Schub für das Selbstvertrauen von Dinamo Zagreb. Die Spieler haben eine beispielhafte Leistung gezeigt und sind nun bereit für die kommenden Herausforderungen.“

Index.hr: „Dinamo hat endlich seinen ersten Sieg in der Champions League eingefahren. Sandro Kulenović und Bruno Petković waren die Helden des Abends, als sie Salzburg mit 2:0 besiegten. Besonders beeindruckend war die Leistung von Kulenović, der nicht nur das erste Tor erzielte, sondern auch den Salzburger Torhüter Schlager zu einem folgenschweren Fehler zwang.“

HRT Sport: „Dinamo Zagreb hat in Salzburg eine historische Leistung gezeigt. Nach 26 Jahren gelang dem kroatischen Meister endlich wieder ein Auswärtssieg in der Champions League. Die Tore von Kulenović und Petković waren das Ergebnis einer disziplinierten und taktisch klugen Spielweise.“

Fokus.ba: „Dinamos Sieg in Salzburg war ein großer Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung, besonders nach der roten Karte für Salzburgs Torhüter, und nutzte ihre Chancen eiskalt aus.“