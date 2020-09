Rapid-Fans: „Außenseiter gegen Gent, aber ein Weiterkommen ist möglich“

Der SK Rapid trifft in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation auswärts auf KAA Gent. Ein Weiterkommen wäre auch aus finanzieller Sicht ein großer Gewinn,...

Der SK Rapid trifft in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation auswärts auf KAA Gent. Ein Weiterkommen wäre auch aus finanzieller Sicht ein großer Gewinn, da man im CL-Playoff stehen würde, wo selbst der Verlierer der Begegnung zusätzlich zum Antrittsgeld für die EL-Gruppenphase noch einmal einen Bonus von fünf Millionen extra erhält. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Los sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Man wäre wohl gegen jeden Gegner Außenseiter gewesen, aber tendenziell hat man wohl noch den schlagbarsten der Gegner erwischt. Mit einer konzentrierten Leistung ist sicher ein Weiterkommen möglich und man könnte damit dem Verein durch die Einnahmen so viel Probleme abnehmen. Durch die fixe EL-Gruppenphase hat man aber keinen Druck das schaffen zu müssen.“

derfalke35: „Schade, dass wir auswärts spielen müssen, aber Gent dafür ein sehr gutes Los.“

schleicha: „Ähnlich wie in CL-Q2 der vermeintlich leichteste Gegner der drei möglichen – leider aber wieder auswärts. Trotzdem besser wie Benfica daheim, oder Kiew auswärts. Also einfach Vollgas geben und an einem guten Tag kann man den Belgiern weh tun. Dass es nicht leicht wird, ist in CL-Q3 als Ungesetzter sowieso klar.“

Oldergod: „Schon wieder auswärts. Sehe unsere Chancen bei 33%. Gleichwertiger Gegner, aber leider auswärts.“

since-1899: „Es gibt keinen Grund für Euphorie, aber an einem guten Tag packen wir die. Auswärts könnte unserem Umschalt-/Konterspiel entgegenkommen, und es fällt ohne Zuschauer auch nicht so ins Gewicht. Die Chance auf das Playoff und weitere fünf Millionen lebt.“

Ernesto: „Ich sehe uns als klaren Außenseiter, aber diese Rolle kann auch angenehm sein. Kühbauer kann damit natürlich ein perfektes Konterspiel aufziehen – ich hoffe das gelingt.“

Phil96: „Passt schon. Gent war international zuletzt eine komplette Wundertüte, in den letzten fünf Jahren haben sie zwar ein CL-Achtelfinale erreicht, Tottenham rausgehaut und letztes Jahr ihre EL-Gruppe gewonnen, aber sind dazwischen auch zweimal (einmal davon gegen Altach) in der Quali rausgeflogen.“

Skyline: „Super Los! Ich sehe das Auswärtsspiel gar nicht so als Nachteil. Es sind ohnehin keine Zuschauer erlaubt und wir haben uns zuletzt auswärts viel leichter getan. Außerdem haben die Spieler dann ein richtiges „Europa-Feeling“ durch die Reise. Zudem wird Gent als Heimmannschaft das Spiel machen wollen, das kommt uns entgegen. Das packen wir!“

OoK_PS: „Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, ein viel besseres Los in CL-Q3 wird man nicht bekommen. Alles drinnen in einem Spiel, zumal völlig ohne Druck. Gent mit 1-0-3 in der Liga auch alles andere als in guter Form, haben schon Trainer gewechselt. Am Wochenende erster Sieg mit 1:0 gegen Mechelen.“

Ugmo: „Zwar auswärts, aber ohne Publikum doch nicht so ein großer Unterschied. Und dass Rapid-Mannschaften bei Entscheidungsspielen auswärts bestehen können, haben sie oft genug bewiesen.“

Moatl_19: „Mit Gent als Los muss man zufrieden sein, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Sind schlecht in die Saison gestartet, haben erst den Trainer und auch das System gewechselt. Außerdem ist mit David der wohl gefährlichste Spieler gewechselt – seine Rolle dürfte Anderson Niangbo übernehmen. Interessant ist auch, dass die mit Dorsch und Kleindienst zwei Spieler aus Heidenheim geholt haben. Sehe uns trotzdem als leichten Außenseiter, bis zum Spiel dauerts doch noch etwas und auch Gent wird wahrscheinlich auch mit dem Los nicht gänzlich unzufrieden sein. Muss aber auch alles kein Nachteil sein. Auf geht’s Rapid, lasst uns weiter träumen!“

Da Oide Bimbo: „Freue mich schon sehr, aber wie jammerschade, dass das ohne Publikum stattfindet. Die EC-Nächte waren immer besonders geil, vor allem, weil wir da immer wieder überrascht haben. Wenn es Rapid-mäßig läuft, geht ein Ruck durch die Mannschaft, das Euro-Feeling.“

Rapidler_1899: „Ich bin eigentlich recht zuversichtlich was diese Partie angeht. Ich weiß unsere Liga kann man nicht auf die CL -Quali umlegen aber in der letzten Saison ist es uns in der Fremde immer besser ergangen und umso mehr wenn wir nicht selbst gestalten mussten. Gent wird das Spiel machen (müssen) und da sehe ich unsere Chance, wenn wir bei Ballgewinn blitzschnell kontern können. Schade das uns Schobesberger mit seiner Technik + Schnelligkeit fehlt. Der wäre für dieses Match mit Taxi im Verbund Gold wert gewesen. Trotz allem, glaube ich, dass es ein 50/50 Match wird und wir sicherlich auch ein Quäntchen Glück zum Weiterkommen brauchen werden. Wird auf jeden Fall ein Spiel werden wo wir alle wieder gefühlt zehn Jahre altern werden. Tippe auf ein 0:1 oder 1:2 für uns nach spannenden, umkämpften 90 Minuten mit Puls 180.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Auslosung.

