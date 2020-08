Rapid-Fans: „Das beste Los – aber wir müssen das seriös angehen!“

Die Rapid-Fans können mit der Auslosung zur Champions League Qualifikation zufrieden sein. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zum NK Lokomotiva Zagreb im Austrian...

Die Rapid-Fans können mit der Auslosung zur Champions League Qualifikation zufrieden sein. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zum NK Lokomotiva Zagreb im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

schleicha: „Schade, dass wir auswärts ranmüssen, aber rein vom Namen natürlich das beste Los. Mal schauen wie wir uns dort schlagen – auswärts waren wir ja nicht unbedingt schlecht letzte Saison unter Kühbauer. Vielleicht kommt uns das sogar entgegen. Wer in die Gruppenphase will, muss eine Mannschaft wie Lok Zagreb schlagen.“

oidaRapidla: „Das mit Abstand beste Los für uns. Ich kenne die Mannschaft aus der letzten Saison sehr gut und behaupte, dass wir qualitativ klar darüber zu stellen sind. Da müssen wir drüber kommen, sonst haben wir in Europa nix verloren. Über das Losglück dürfen wir uns dieses Mal nicht beschweren.“

Schwemmlandla3: „Von Lospech kann jedenfalls keine Rede sein. Wenn bis dahin nicht die halbe Mannschaft in Quarantäne ist, sehe ich uns da sogar als leichten Favorit.“

Woody: „Sicherlich von der Papierform her der beste Gegner! Und ja, spontan hätte ich mich auch ein Heimspiel gewünscht, aber ich denke es ist gar kein großer Nachteil auswärts zu spielen. Das kommt unserer aktuellen Spielart wahrscheinlich eher entgegen. Und ohne Fans ist es von der Stimmung her ohnedies egal.“

Green_White Anfield Devil: „Einfacher kommt man kaum in die EL, somit keine Ausreden – mit Vollgas zum Sieg!“

Silva: „Gutes Los, endlich wieder mal eine positive Nachricht. Bin gespannt, ob ich Ende August auch so zufrieden damit bin. Fürs erste aber kein Grund zum Jammern.“

ton1z: „Lok tauscht jedes Jahr die halbe Mannschaft aus, wenn wir die nicht schlagen wäre das schon sehr peinlich! Leichter geht es eigentlich nicht!“

derfalke35: „Als peinlich würde ich es nicht bezeichnen, ist ja immerhin der Vizemeister vom Land des Vizeweltmeisters, aber ich denke wir werden das schaffen, das wir einen guten Tag brauchen ist Voraussetzung.“

Woody: „Selbst wenn wir in diesem Spiel leichter Favorit sind, kann in einem K.O.-Spiel immer alles passieren. Die Geschichte lehrt uns, dass die Favoritenrolle genau gar nichts bedeutet. Wie oft haben wir stärkere Vereine (Ajax, Aston Villa usw.) geschlagen oder sind gegen schwächere ausgeschieden! Deshalb mal brav am Boden bleiben und sich seriös vorbereiten. Wir werden eine Top-Leistung benötigen um weiterzukommen. Wenn wir nicht 100% fokussiert in das Spiel gehen oder auch einfach Spielglück gegen uns läuft, dann sind wir da auch ganz schnell ausgeschieden!“

N1ce *nd Sl0w: „Natürlich werden uns die Kroaten nichts schenken, gefeiert wird, wenn wir drüber kommen. Aktuell freu ich mich lediglich das wir uns die Holländer und vor allem die schwindlichen Salonikis ersparen können.“

McKenzie1983: „Puh, sehr undurchschauberer Gegner… macht es schwieriger als wäre die Mannschaft einfach beisammengeblieben. Das Videomaterial der letzten Saison ist quasi wertfrei. Bitte eine konzentrierte Leistung und irgendwie drüber. In einer Partie kann so vieles passieren/schiefgehen. Aber es wurde bereits im oberen Playoff von einem Finalspiel nach dem anderen gesprochen. In dieser Tonart geht‘s nun weiter.“

patierich: „Spannend, spannend. Vor allem, dass es nur ein einzelnes Spiel ist. Wir sind eher auf Augenhöhe als Favorit.“

Neocon: „Auch wenn man den Gegner nicht unterschätzen darf, erwischt man mit Lok Zagreb wohl die schwächste Mannschaft, die jemals im Platzierungsweg (in diesem System) angetreten ist. Dieses Szenario hätte ich am Jahresanfang mit Handkuss genommen. Auswärtsspiel hin oder her, diese Chance muss man nutzen.“

Ipoua #24: „Am Papier das beste Los für uns, allerdings zählt dann das, was am Feld passiert und da muss man in diesem K.O.-Spiel von der ersten Minute an bereit sein alles zu geben. Bin aber optimistisch gestimmt, wenn man die Hürde nimmt wird das Leben finanziell auch wieder ein bisschen leichter.“

Rapid-Gustl: „Dass 5 der besten Spieler und weitere diesen Verein verlassen haben, wird wohl kaum ein Nachteil sein. So gesehen sind wir in einer Favoritenrolle. Trotzdem Vorsicht: Schiedsrichter, Spielglück und Tagesform spielen eine wesentliche Rolle.“

EricTheKing: „Das 1. Tor ist in so einem K.O.-Spiel immer sehr entscheidend. Wenn wir treffen, können wir uns auf unser konterspiel verlegen. Im anderen Fall tickt die verbleibenden Zeit gegen einen tiefen Gegner schnell herunter. Wird nichts für schwache Nerven.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.