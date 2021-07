Rapid-Fans: „Der Sieg wird lange in Erinnerung bleiben“

Der SK Rapid gewann gestern Abend das Hinspiel gegen Sparta Prag mit 2:1 und darf sich nun Hoffnungen auf den Aufstieg in die nächste...

Der SK Rapid gewann gestern Abend das Hinspiel gegen Sparta Prag mit 2:1 und darf sich nun Hoffnungen auf den Aufstieg in die nächste Runde der Champions-League-Qualifikation machen. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer zurück in die Partie, wobei Knasmüllner mit zwei Treffern der Matchwinner war. Der Ausgleich zum 1:1 ist ein heißer Kandidat für das Tor des Monats, wenn nicht sogar des Jahres. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

altus.: „Ich schreibe es wie es einfach ist. Heute Abend wurde uns eine magische Erinnerung geschenkt. Nicht etwa nur wegen dem Sieg, sondern viel mehr für die Abladung von all dem Corona-Frust, welcher sich 1,5 jahre (!) samt seinen Begleiterscheinungen für den Fußball und für das Erlebnis Rapid aufgestaut hat. Die Akustik. Die vollen Plätze. Der Kader, welcher charakterlich derzeit so viel hergibt und Spaß macht. In der neuen Saison wirds natürlich wieder einige schwierigere Tage bzw. Zeiten geben, aber das heute wird vielen in Erinnerung bleiben und belebte mal wieder den Geist rund um Rapid.“

Zidane85: „Für solche Abende ist man Rapid-Fan!“

Phil96: „Knasi, du Legende! Ljubicic und Grüll auch bombenstark, teilweise fehlt da natürlich noch die Abstimmung und hinten wars auch öfters recht wacklig, aber insgesamt kann man mit so einem Auftritt zu Saisonbeginn schon sehr gut leben.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

flanders: „Knasmüller mit zwei super Toren. Wenn Grüll so weiterspielt dann wird er wohl auch nicht lange da spielen. Großartige Leistung der Mannschaft. Die zwei muss man aber klar hervorheben.“

weizi72: „Stojkovic ich liebe dich! Die beste Verpflichtung von Zoki.“

Littlefoot: „Hab mir die Knasi-Tore nochmal genau in Zeitlupe angesehen, ist euch aufgefallen das er einen Stift und einen Block herausholt, die Flugbahn und Windgeschwindigkeit inklusive Gravitation ausrechnet bevor er abschließt? Das ist wirklich schwer zu sehen, aber wenn man genau hinsieht.“

Doena: „Bis zum 1:1 kann man jetzt nicht wirklich zufrieden sein, nach dem Zaubertor war es dann ein Selbstläufer. Knasi verdient aufgrund der Tore, Ljubicic und Grüll aufgrund der Leistungen ein Sonderlob.“

AC58: „Für mich gabs gestern zwei spielentscheidende Faktoren:

Zum ersten das unglaublich hohe Niveau der Prager als Team. Technisch – und damit meine ich nicht das Zangeln, das konnten wir gestern besser, sondern Ballverarbeitung und -weiterleitung; Körperlich unglaublich zweikampfstark und schnell (nur Grüll und Taxi waren tlw. schneller). Taktisch – die haben im Mittelfeld so schnell und aggressiv verschoben, dass wir in der 1. Halbzeit absolut keine Zeit hatten uns auch nur irgendwie am Ball zu justieren. Diese Überlegenheit ergab letztlich die Pausenführung.

Zum anderen die Konditionsfrage. Sie war entscheidend, dass sich unser gewohntes Spiel mehr und mehr durchsetzen konnte. Im selben Maß wie Sparta aus Müdigkeit unkonzentrierter wurde, konnten wir mehr Bälle erobern und auf den Flügeln durchstoßen. Am Ende hatten vier bis fünf Spartaner heftige Krämpfe. Dass wir Sparta konditionell so dominieren ist ein toller Erfolg für unser gesamtes Trainerteam und auch für jeden einzelnen Spieler.

In Prag dürfen wir nicht zu tief stehen. Wenn man uns dazu zwingt, brauchen wir viel Glück und einen doppelten Strebinger. Das Umschaltspiel wird leichter werden, denn gestern stand die Fünferkette des Gegners sehr, sehr tief. Für lange hohe Bälle war am Ende zu wenig Platz. Das wird in Prag nicht mehr so sein. Aber wir haben eine Chance, wenn wir akribisch analysieren.“

dermax: „Geiles Spiel! Weiß gar nicht was ich viel dazu sagen soll. Schlechter kann ein Spiel nicht beginnen, aber was war das bitte für eine zweite Halbzeit? Grüll ist einfach nur eine Rakete, Bezos wäre mit ihm wohl schneller im All gewesen. Was war das für ein Sprint übers ganze Feld gegen Ende hin? Stojko ist einfach eine geile Sau. Sein Anfeuern vor dem Einwurf in den letzten Minuten, einfach nur Gänsehaut. Knasi bester Mann, unglaublich was der aufgeführt hat. Vielleicht will ja Barca einen Tausch mit Demir und legt bissl was drauf. Rest der Mannschaft auch sehr geil. Ljubicic hat auch sehr gefallen.“

bfmv19: „Starke Partie nach anfänglichen Schwierigkeiten hat man das eigentlich eh relativ trocken runtergespielt. Sehr positiv ist Ljubicic und Stojkovic aufgefallen inklusive natürlich Knasi, der zwei wunderschöne Tore macht. Strebinger hat uns allerdings im Spiel gehalten, ist gut, dass er wieder so stark ist.“

LaDainian: „So wird aus einem verdienten 0:1 zur Pause ein verdienter Sieg nach 90 Minuten. Sparta durchaus gefährlich, ich hätte mir aber ehrlich gesagt mehr erwartet. Ab der 60. Minute und dem Wechsel hatten wir Oberwasser – nach dem Wahnsinnsgoal von Knasmüllner (top nach der Pause!) waren sie auf dem Silbertablett und mit etwas Glück wäre ein etwas höherer Sieg drinnen gewesen. Grüll einer dem man gerne zusieht, Zug zum Tor und ein Dauerläufer, Ljubicic ein toller Fußballer mit einem guten Schuss und Auge. Stojkovic ein Typ, den du in der Mannschaft brauchst, ein Viech, ein Wadlbeisser, ein Mann. Ullmann heute leider ein Totalausfall und Arase in solchen Partien einfach falsch besetzt. Grande Rapid.“

Fox Mulder: „Das erste Tor von Knasi war nicht nur extrem wichtig, sondern auch eines der geilsten Rapid-EC-Tore an das ich mich erinnern kann.“

#17: „Das ist eine geile Mannschaft voller Kämpfer. Fountas, Kara, Ullmann, Hofmann, Arase, Stojko und jetzt auch noch Ljubicic und Grüll. Und dann natürlich den einen Edeltechniker Knasi. Da hat man endlich eine sehr gute Mischung.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg gegen Sparta Prag.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!