Rapid-Fans: „Für den gesamten Verein ein unglaublich wichtiger Sieg“

Der SK Rapid gewann zum Auftakt der neuen Saison die wahrscheinlich wichtigste Partie der gesamten kommenden Spielzeit, denn mit dem Erfolg gegen Lok Zagreb stehen die Hütteldorfer in der Europa-League-Gruppenphase! Dies ist nicht nur in sportlicher Hinsicht eine schöne Geschichte, sondern auch was die wirtschaftlichen Aspekte angeht, denn mit den Millionen aus der Europacup werden die Corona bedingten finanziellen Ausfälle weit einfacher zu verkraften sein. Wir wollen uns ansehen wie die Stimmung bei den Rapid-Fans nach dem 1:0-Auswärtssieg ist. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Der 200.000€-Transfer wird zum Millionenmann. Danke Zoki! Danke Kara! Danke RAPID. Bin wieder um einige Jahre gealtert.“

Fox Mulder: „Ich muss sagen, erst jetzt kann ich mich richtig über den 2. Platz freuen. Ganz, gaaaanz wichtiger Sieg heute, der uns auch finanziell Planungssicherheit geben sollte. Nicht nur, dass wir fix in der Europa League spielen, wir haben auch noch ein oder zwei Bonusspiele.“

Ernesto: „Wichtiger Sieg in einem extrem schwierigen Spiel aufgrund des Drucks, der auf der Mannschaft gelastet ist. Wichtig ist nur der Sieg und dass sich niemand verletzt hat.“

Silva: Ein Spiel der Kategorie „Mund abwischen, weitermachen“. Ergebnis ist super, man hat das große Ziel erreicht und so dem Verein einige Millionen gesichert. Darüber hinaus gibt es noch sehr viel Arbeit. Aber heute will ich nicht mehr jammern, das kann man später noch immer. Jetzt kann man sich darüber freuen, dass man die Saison auf jeden Fall noch mindestens sieben Spiele international spielen wird.“

andy69aut: „Da macht der Vizemeister-Titel plötzlich wieder uneingeschränkt Spaß.“

Varimax: „Solche zachen Erstrunden waren schon ein paar Mal Auftakt zu glorreichen EC-Saisonen. Bin daher optimistisch.“

LaDainian: „Ich bin einer der selber gerne schnell grantig wird, wenn die Rapid topfig spielt, wir waren sicher nicht überragend, aber wir hatten die Kroaten im Griff. Heute ist es mir egal wie wir gespielt haben. Nur der Sieg und die damit verbundene Millionenspritze zählt, wir brauchen dieses Geld wie einen Bissen Brot.“

Wuschi: „In diesem Spiel war so viel Druck und mentale Belastung, dass ich die fußballerische Leistung nicht kommentieren möchte. Ab Q3 sehen wir eine ganz andere Rapid (ich hoffe nicht personell)!“

Rabbitmountain: „Yes! Schön war es nicht anzusehen, aber auch irgendwie verständlich. Für den gesamten Verein war es ein unglaublich wichtiges Spiel aus finanzieller Sicht und der Druck für das Team dementsprechend hoch.“

holybatman: „Jawoi Jungs! Sehr brav, auch wenn wir zittern mussten! Aber der Sieg ist sowas von wichtig, daher ist es auch völlig egal, wie er zustande gekommen ist! Positiv hervorheben möchte ich Srdjan Grahovac! Mit seiner Einwechslung war wieder Ordnung in unserem Spiel und der bei den Kroaten tonangebende Brasilianer abmontiert! Positiv auch Ljubicic und Kara, sowie über weite Phasen auch die gesamte Defensive! Warum man sich zwischen Minute 46 und 60 so aus der Fassung bringen hat lassen, sollte Didi schnellstens aufarbeiten! Aber egal, heute heißt es: GRUPPENPHASE!“

Fox Mulder: „Natürlich war das keine Glanzleistung aber heute zählt wirklich nur der Aufstieg. Es war ein Spiel wie wir heuer keines mehr erleben werden/müssen. Ein Entscheidungsspiel um Millionen, und ich betone EIN Spiel. Der Druck war riesengroß, nicht nur für die Mannschaft, sondern für den ganzen Verein. Das war kein Spiel wie jedes andere und heute muss jeder Verständnis haben und sich einfach freuen.“

Stanley-Stiff: „Ich hatte das Privileg mit meiner ganzen Stadiongäng beim „Auswärtsspiel in Hütteldorf“ zum ersten Mal seit Jahreswechsel wieder „im“ Stadion zu sein. Es war ein absolutes Fest. Die Mannschaft hat es zwar unnötig etwas spannend gemacht, aber die überaus wichtige Aufgabe erfüllt! Alles in allem war das ein mehr als gelungener Abend. Vielen Dank auch dafür an den SK Rapid und seine Klubservice-Crew, wie auch an Charly Brauneder, Martin Hiden und „die Mareks“. Ich habe Rapid heute wieder gefühlt und es war ein Gefühl wie nach Hause zu kommen, auch wenn es natürlich nicht das Stadion ersetzt. Danke speziell dafür und hoch Rapid!

Woody: „Ich muss mich jetzt hoch offiziell bei Kara entschuldigen! Als wir ihn geholt haben, dachte ich, was soll dieser 0815-Transfer aus der Regionalliga? Bei den Amas kann er ja eventuell aushelfen, aber für mehr reichts da nicht. Aber durch seine physische Präsenz, seine Einstellung und seinen Torriecher ist er auch für unsere Einser-Mannschaft eine riesige Bereicherung. Ein toller Transfer (für wenig Geld), der uns noch einiges an Freude bereiten wird!“

flo_gw: „Man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig dieser Sieg gestern war. Für das erste Pflichtspiel der neuen Saison war es ein passabler Auftritt, nichtsdestotrotz haben wir vor dem Ligastart noch reichlich Arbeit vor uns.

Patrax Slater: „Sehr undankbarer Gegner gestern, wo im Endeffekt nur das Ergebnis zählt. Kara macht vorne einen hervorragenden Job, setzt seinen Körper immer richtig ein und hat keine Angst davor angespielt zu werden.“

buffalo66: „Großer Respekt an die Mannschaft. Der Druck war enorm! Und mit Stojkovic, den ich sehr gut empfand war der älteste Spieler gerade einmal 27 Jahre alt. Bravo Burschen! Taxi, Dejan bis zur nächsten Runde bleiben bitte!“

