Rapid-Fans: „Haben alle Tugenden vermissen lassen“

Der SK Rapid verlor das Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag mit 0:2 und wird nun in der Europa-League-Qualifikation gegen Famagusta um einen internationalen Startplatz in einer Gruppenphase antreten müssen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Hochverdiente Niederlage, auch wenn Sparta keine Übermannschaft war, im Gegenteil. Aber ich bin nicht enttäuscht, es ist mit diesem Kader und den schmerzhaften Ausfällen im Grunde nicht mehr drin. Wir haben halt null Kohle und das werden wir mit frommen Fanwünschen auch nicht ändern können. Hätten wir Einnahmen fix (3.platz) wäre die Planung um 3,5 Mio. Euro einfacher. Ist sie aber nicht, das Leben ist kein Wunschkonzert. das ist unser Niveau für die nächsten Jahre. Je früher das akzeptiert wird, umso besser. Unnötig sind nur depperte ansagen Richtung Salzburg oder Titel, wenn man seit zweihundert Jahren nix mehr gewonnen hat und dann nicht mal Hartberg daheim herbiegen kann.“

Wanky: „Alle Tugenden vermissen lassen die Rapid international ausmachen. Jetzt gilt es gegen Famagusta den Super-GAU zu verhindern.“

Burschi: „Die Qualität ist halt einfach nicht da und damit ist sich abzufinden. Punkt.“

Exilgrüner: „Ein Offenbarungseid, der die Schwächen in allen Mannschaftsteilen schonungslos aufgezeigt hat. Bis auf Greiml hat heute niemand auch nur ansatzweise das gezeigt, was man unter Leistung versteht. Es ist eine Frage des Willens, will ich heute alles geben oder habe ich Angst, dass ich mir das Fußerl anknacks und mich dann ein deutscher Abstiegskandidat nicht als Ergänzungsspieler nimmt? Und solange solche Spieler mit so einer Einstellung trotzdem eine Stammplatz-Garantie haben, statt dem Zeugwart behilflich zu sein, solange haben wir ein Problem.“

Zuckerhut: „Das war eine Bankrotterklärung. Die letzten zweieinhalb Monate unter Kühbauer sind gar nichts mehr.“

little beckham: „Glatte 5 für Trainer und Mannschaft. Mit dieser Truppe ist die European Conference League wohl das Beste.“

Kyrael: „Eine Schweinspartie von Lustlosigkeit getoppt. Wahnsinn, wie sehr man Euphorie, die aufkommt, gleich mal gekonnt im Keim erstickt.“

Dansch10: „Ein Trainer und eine Mannschaft die dem Gegner nicht gewachsen waren. Die bessere Mannschaft hat sich durchgesetzt. Vielleicht kommt Barisic einmal drauf, dass er was machen sollte.“

Starostyak: „Gut, in diesem Spiel und in der Vorbereitung darauf ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Zuerst verlieren wir unsere zentrale Achse (Hofmann/Ljubicic/Knasmüllner), nachdem bereits der erste Ersatz (Grahovac) am Wochenende verletzt ausgefallen ist. Dann sehen wir, dass Sparta gar nicht so gut spielt, wie wir dachten, und bekommen einen der randomeskesten Elfmeter, den ich seit Jahren gesehen habe – in keiner Zeitlupe konnte man klar sehen, ob Strebinger den Prager, dem ich einfach mal Schauspielerei (wie allen Sparta-Spielern über 180 Minuten lang) unterstelle, überhaupt getroffen hat. Mit VAR wäre dieser Elfmeter meiner Meinung nach nicht gegeben worden. Dann sieht der Schiedsrichter einen glasklaren, absichtlichen Ellbogencheck jenes Tschechen nicht, der in Halbzeit 2 das 2:0 machen wird. Nach diesem blutleeren Auftritt, der defensiv aber ok war, ist die zweite Hälfte eigentlich in Ordnung. Sparta hat bis auf den Lattenschuss nichts, bis wir uns das zweite Tor, wieder eine unglückliche Verkettung (vielleicht Foul an Stojkovic, Schuster hebt die Hand, anstatt zu attackieren, Dibon haut über den Ball, der eine Tscheche spielt unabsichtlich für den anderen, der nicht mehr spielen dürfte, ideal auf), mehr oder minder selbst machen. Und dann? Vergibt einer der Schwächsten mit einem extrem lahmen Schuss feig das mögliche 1:2.“

schleicha: „Peinliche Darbietung. Es fehlt Qualität an allen Ecken und Enden. Sorry. Prag war heute nicht wirklich gut, aber wenn halt gar keiner mehr kicken kann wirds schwer.“

harry1312: „Wenn es so weitergeht übersteht Kühbauer die Saison nicht. Wie man ein paar Tage nach Hartberg wieder so lange nicht auf diesen Kick reagieren kann… Schaut fast nach Resignation aus.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:2-Niederlage gegen Sparta Prag.

