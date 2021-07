Rapid-Fans: „Heute werden für den Rest der Saison die Weichen gestellt“

Der SK Rapid trifft heute im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation auf Sparta Prag und hat nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel eine gute Ausgangslage vor dem...

Der SK Rapid trifft heute im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation auf Sparta Prag und hat nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel. Im Vergleich zum Bundesliga-Spiel gegen Hartberg muss allerdings eine große Leistungssteigerung abgeliefert werden. Glauben die Fans an den Aufstieg ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Es geht um alles. Nach der guten Leistung im Hinspiel muss man nach der skandalösen Darbietung gegen Hartberg ein anderes Gesicht zeigen, will man in Prag aufsteigen. Von Sternstunde bis Valencia-Debakel ist im Gefühlsspektrum einfach alles drin. Selten eine Partie gehabt wo ich jeglichen Ausgang für absolut möglich halte. Einen klaren Sieg von Rapid genauso wie eine ordentlich am Deckel. Das Hinspiel war eigentlich genauso, dass zuerst Sparta uns hätte abschießen können und am Ende fast schon froh sein mussten, dass es „nur“ ein 2:1 wurde für Rapid. Ich hoffe inständig, dass wir uns heute darauf besinnen selbst Druck zu machen ab Minute 1. Ganz nach dem Motto – jedes Tor welches wir schießen, müssen die Tschechen zusätzlich aufholen. Sparta „kommen lassen und auskontern“ halte ich für eine sehr suboptimale Strategie.“

Da Oage: „Den miesen, lustlosen Auftritt gegen Hartberg abhaken. Aber, ich schätze der Didi wird die richtigen Worte gefunden haben und die Burschen werden sich voll reinhauen. Tippe auf ein Xerl, somit Aufstieg…“

Glaukom2: „Ein Spiel in dem die Weichen für den Rest der Saison gestellt werden könnten. Es würde zumindest für kurze Zeit Ruhe einkehren. Die Abwanderungswilligen könnten gehen und neues Personal verpflichtet werden. Sollten wir weiterkommen müsste meiner Meinung ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Der nächste Gegner wäre dann die AS Monaco, auch keine schlechte Adresse im europäischen Fußball. Sind sicher attraktiver bzw. sportlich der interessantere Verein als Famagusta. Ich denke positiv – die Mannschaft reißt sich am Riemen und spielt Unentschieden. Ein gewisses Maß an Planungssicherheit für den Verein wäre damit gegeben.“

Zuckerhut: „Die Entwicklung ist leider keine Gute. Vier der letzten fünf Ligaspiele saisonübergreifend verloren, keine gute Leistung im Cup bis zum Ausschluss. Bis zur Pause gegen Prag klar unterlegen. Bin sehr skeptisch.“

Schwemmlandla3: „Ich würde Kara mal draußen lassen und vorne mit Grüll und Fountas starten. Das verändert aber viel. Vor allem und das ist pervers bei den defensiven Standards, da brauchen wir ihn eigentlich unbedingt, noch dazu gegen Sparta. Um das abzufedern sehe ich nur die Möglichkeit mit Greiml einen zusätzlichen Innenverteidiger zu bringen. Würde auf 3-5-2 umstellen und vorne auf maximalen Speed setzen. Eventuell noch Auer von Beginn an, aber denke Ullmann wird zum Abschied auch nochmal alles versuchen in der Champions League.“

Jackson: „Ich glaube wir kommen weiter, wenn nicht, brennt der Hut und die Saison kann ganz schwierig werden. Wenn wir weiterkommen wird´s gut ausgehen.“

Rapidler_1899: „Ich tippe auf ein umkämpftes 1:1 nach einer Leistungssteigerung von uns, wo jeder den Abpfiff herbeisehnt und die meisten Fans wieder etliche Jahre altern.“

N1ce *nd Sl0w: „Der Hartberg-Frust hat sich bei mir heute schon ein wenig gelegt, natürlich war der Liga-Auftakt eine brutale Watschn, das Rückspiel gegen Sparta wird jedoch in jeder Hinsicht ein anderes Auftreten unserer Mannschaft hervorbringen. Vielleicht kam der Weckruf im Nachhinein gesehen zum richtigen Zeitpunkt.“

since-1899: „Sparta hat im Hinspiel schon gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft stellen. Wir haben gezeigt, dass wir jedenfalls dagegenhalten können und wenn die Einheit den Leistungszenit erreicht, wir Sparta auch schlagen können. Ich denke, uns kann morgen wenig überraschen. Sparta wird vor allem zu Hause und auch auf Grund des Rückstands im Gepäck probieren Druck zu machen, diese Phasen müssen wir stabil und kompakt überstehen und für genügend Entlastung sorgen, vorne unsere Qualität ausspielen und effizient sein. Sparta wird damit rechnen, dass sie wohl drei Tore brauchen, wenn sie sich eine Verlängerung ersparen wollen. Wir sind immer für ein Tor gut. Die bessere Ausgangslage haben wir. Und jeder bei uns weiß, dass es ein Kraftakt werden wird und wir einen top Tag brauchen. Das sind gute Voraussetzungen, nämlich ganz andere als gegen Hartberg.“

sulza: „Ich hoffe einfach nur, dass man irgendwie aufsteigt. Ansonsten dampft der Kessel schon richtig früh in dieser Saison.“

Starostyak: „Sparta wird natürlich gleich versuchen, das Defizit auszugleichen, danach wären sie aufgrund des Heimvorteils leicht im Vorteil. Unbedingt 1:0 in Führung gehen, dann schaffen wir es auch. Ein gutes Gefühl habe ich heute aber nicht, da muss sich unsere Abwehr schon massiv steigern.“

