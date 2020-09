Rapid-Fans nach 1:2 in Gent: „Viel zu lange mit den Wechseln gewartet“

Der SK Rapid verlor in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation das Auswärtsspiel in Gent und muss sich somit mit der Europa League begnügen. Dies...

Der SK Rapid verlor in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation das Auswärtsspiel in Gent und muss sich somit mit der Europa League begnügen. Dies ist nicht nur in sportlicher Hinsicht schade, da ein Weiterkommen mindestens fünf zusätzliche Millionen bedeutet hätte. Wir wollen uns ansehen was die Fans im Austrian Soccer Board zur Leistung ihrer Mannschaft sagen.

sulza: „Gent hat insgesamt einfach viel abgebrühter agiert. Insgesamt haben sie zwar wenige, aber dafür gefährliche Chancen herausgespielt. In Hälfte zwei musste Genk dann nur noch verwalten. Das ist ihnen bis zur 92. Minuten gelungen. Technisch und vor allem physisch waren sie einfach haushoch überlegen. Nicht umsonst wurden sie belgischer Vizemeister. Deren Liga ist dann doch noch eine Spur über Österreich zu stellen.“

pironi: „Mit der Leistung hätten wir in der Champions League sowieso nix zu suchen. Da wird es sogar in der Europa League schwierig zu bestehen.“

LiamG: „Ich bin angefressen! Nicht weil wir verloren haben, sondern weil der Aufstieg gegen dieses Gent mehr als nur möglich gewesen wäre. Zwei dumme Fehler aus denen die Gegentore entstanden sind. Teils einfach schlechte Leistungen gewisser Spieler und viel zu späte Wechsel. Schade um die Champions League, schade um die fünf Millionen.“

dafLo: „Schade, dass der beste Fußballspieler von Rapid nur auf der Bank war. Da wäre heute viel möglich gewesen. Gent war bieder und ungefährlich.“

Indurus: „Mit dem Demir-Schongang muss endlich Schluss sein. Auch abgesehen von seinem Tor sieht man bei seinen Aktionen einfach, dass alles Hand und Fuß hat und er eine Grundgefahr ausstrahlt. Auch kann er sich nur durch Spiele (gerade internationale) wirklich weiterentwickeln.“

ton1z: „Verdient verloren, solche Gegentore darfst nicht bekommen! Leichtere Gegner kann man nicht bekommen, schade 5 Millionen in den Sand gesetzt!“

Birdy90: „Unverständlich. Die vielen Fehlpässe, die späten Wechsel, die dummen Fehler. Ich bleib dabei, so viel hat dann nicht gefehlt. Gent war Favorit und hat gewonnen, aber es war deutlich mehr drin.“

Green_White Anfield Devil: „Extrem schade, da war so viel mehr möglich heute. Leider hat Kühbauer mit dem Arase-Wechsel viel zu lange gewartet. Dumme Fehler. Was solls, Hauptziel EL-Gruppe ist zumindest erreicht!“

Wuschi: „Genau was ich befürchtet hatte. Ein Bonusspiel (mit Sicherheitsnetz Europa League) – und genau so sind wir aufgetreten. Bemüht, aber ohne unbedingtem Siegeswillen, ohne den Gegner auffressen zu wollen.“

Waldratte: „Hatte am Ende das Flair von Donezk 2015.“

Ernesto: „Sehr schwacher Auftritt unserer Mannschaft und so wie es scheint hat Kühbauer wenig Vertrauen in die Wechselspieler. Unverständlich bei diesem Spielstand.“

Oachkatzlschwoaf: „Insgesamt eine verdiente Niederlage, bei der ich nie das Gefühl hatte man wollte um jeden Preis gewinnen. Hätte genauso gut ein x-beliebiges Freundschaftsspiel sein können. Wobei, da hätte man den einen oder anderen Spieler nach Halbzeit 1 ausgewechselt.“

Fox Mulder: „Da wäre mehr drinnen gewesen. Arase auf dieser Position gegen diesen Gegner sicher die falsche Entscheidung. Teilweise wurde viel zu behäbig und zu langsam gespielt. Damit macht man es den physisch starken Belgiern natürlich leicht. Schade, einfach nur schade.“

ciscoman: „In einem normalen EC-Jahr ein gutes Hinspielergebnis. Dieses Jahr leider das Aus. Sehr ärgerlich, weil da wäre viel mehr drin gewesen heute. Ich meine man hätte schon in der Pause Demir statt Arase bringen müssen. Leider die große Chance auf fünf Millionen vergeben, die gerade in diesen Zeiten enorm wichtig gewesen wären. Ich hoffe man ist jetzt nicht auch noch gezwungen Spieler wie Taxi zu verkaufen.“

tomstig: „Wir sind halt leider etwas limitiert, wenn uns der Gegner hart zustellt und eng deckt, Gent hat das hervorragend gemacht, gewusst, dass aus Flanken nichts wird und daher immer die Angriffe nach außen geleitet. Dazu kommen noch zahlreiche technische und individuelle Fehler, insgesamt zu wenig, wäre machbar gewesen.“

Mecki: „So bitter für Greiml. Aber der wird das wegstecken können, wie die Sturm-Partie. Und ansonsten kann ich die weitgehend negativen Meldungen hier nicht nachvollziehen. Ja, wir hatten blöde Fehler zum Gegentor, Gent war kein Übergegner, einige hatten nicht den besten Tag, die Pässe können besser sein. Aber insgesamt waren wir offensiv gefährlicher, hinten oft brav, und das gegen einen nicht nur individuell besseren Gegner, sondern auch einen viel Erfahreneren! Gent war im Zentrum auch einfach stärker besetzt – alles in allem hatten wir aber einige Spieler von den meist im Griff, die ein Vielfaches von unseren Spielern wert sind.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur 1:2-Niederlage des SK Rapid in Gent.