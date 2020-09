Rapid-Fans: „Trainerwechsel in Gent kein Vorteil“

Der SK Rapid trifft heute auf die KAA Gent, bei der es knapp vor dem Duell extrem turbulent zuging. Nach einer Spielerrevolte gegen den...

Der SK Rapid trifft heute auf die KAA Gent, bei der es knapp vor dem Duell extrem turbulent zuging. Nach einer Spielerrevolte gegen den Trainer wurde Coach Laszlo Bölöni nach nur drei Partien wieder vor die Tür gesetzt und Assistenztrainer Wim De Decker übernimmt interimistisch. Wir haben uns den Gegner bereits im Detail ganz genau für euch angesehen, nun wollen wir herausfinden, was sich die Rapid-Fans vor diesem Duell erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Woody: „Wir werden dort sowieso unser Spiel spielen und eher versuchen hinten gut zu stehen, um dann punktuell im Konter zuzuschlagen. Da ändert ein neuer Trainer von Genk wenig dran. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass Yaremchuk nun wieder eine Chance bekommt. Aber das soll er ruhig. Wir müssen eh nehmen, wie es kommt und sollten uns da nicht auf Ausfälle beim Gegner verlassen. Und dass es taktisch nun viel einfacher für die Belgier wird, wenn man jetzt binnen 24 Stunden versucht irgendwas Neues zu probieren, glaub ich eher nicht. Für die defensive Ordnung sehe ich das eher gefährlich.“

Wieland_SCR: „Ich glaube, dass sich ob des Trainerwechsels beim Gegner unsere taktische Ausrichtung kaum ändern wird. Meiner Meinung nach hätten wir sowieso den Gegner kommen lassen und auf Kontermöglichkeiten gewartet. Sehe den Trainerwechsel daher sogar ein wenig positiv, da Gent kaum was Neues einstudieren können wird und dass sie gegen den Trainer gespielt hätten, glaubt wohl selbst keiner in einem CL-Quali-Match.“

Hugo_Maradona: „Nachdem es quasi eine Spielerrevolte war, werden sie sich eben morgen richtig reinhauen um zu beweisen, dass sie richtig lagen. Da heißt es kühlen Kopf zu bewahren.“

AntiPessimist: „Die Absetzung Bölonis für mich kein Vorteil. Die Starspieler, allen voran Yaremchuk, werden mit Sicherheit spielen und die ungeliebte Defensivtaktik wird der gelösten Offensive weichen. Ausgereift und voll mit Automatismen wird das Ganze trotzdem nicht sein. Aber sehr wohl traue ich Gent zu, dass sie auf Basis der alten Taktik, die vielleicht noch im Langzeitgedächtnis verankert ist, sich beim richtigen Spielverlauf offensiv schnell in einen Rausch spielen. Unsere Chance liegt darin ihnen als erstes ein Negativerlebnis zu bescheren. Wenn wir das erste Tor erzielen wird die nicht vorhandene Abstimmung noch stärker zum Tragen kommen und die Belgier ihre Aktionen am Rasen mehr hinterfragen. Dafür müssen wir die erste Druckphase Gents überstehen und Taxi vorne eiskalt zuschlagen. Overall sehe ich die Chancen jetzt bei 40/60, vor der Entlassung wars für mich ein 50/50.“

derfalke35: „Die Spieler von Gent werden sich den Arsch aufreißen, aber dennoch wird man sehen, ob sich die Spielerrevolte bezahlt gemacht hat, natürlich werden sie alles reinhauen um dem Ex-Trainer die Schuld in die Schuhe zu schieben, ich denke aber, dass wir auch alles reinhauen werden und definitiv das schnellere Umschaltspiel haben werden. Der eine oder andere Gent Spieler wird unter Umständen übermotiviert sein.“

Exilgrüner: „Die Vorzeichen sind mir zu gut, wird leider nix. Ich gehe lieber als krasser Underdog in die Partie als in einer Situation wie sie jetzt ist.“

Waldratte: „Es ändert aber nichts daran, dass man eine konsequente und konzentrierte Leistung abrufen muss, wenn man weiterkommen möchte. Gent hat zudem in dieser jungen Saison schon unter zwei Trainern sehr bescheiden gespielt – warum sollte sich das beim 3ten ändern?“

Ipoua #24: „Klar, die Mannschaft wird es freuen, dass sie den Trainer jetzt los sind, aber an einem Tag „Vorbereitung“ wird auch der beste Trainer seine Ideen nicht umsetzen können – im Gegenteil es könnte zu Abstimmungsproblemen führen, die ohnehin bereits existent waren. Das einzige was für uns gefährlich ist, dass die Spieler vielleicht wieder topmotiviert sind und befreit kicken – aber auch das kann mit zu viel Lässigkeit nach hinten losgehen, ich bin also entspannt.“

Dr.Potenta: „Nach dem klaren Machtsieg der Spieler über den Trainer und dessen Vorstellung Fußball zu spielen, wird der Interimscoach verständlicherweise wieder auf den vormals zelebrieren Fußball von Gent umschwenken. Und die Spieler werden ihren Triumph natürlich unter Beweis stellen wollen und möglicherweise sofort wieder aufblühen im alten Muster. Ich gehe davon aus, dass die Trainerentlassung unsere Chance schmälert und nicht steigert.“

IKomsija: „Meiner Meinung nach ändert der Trainerwechsel einen Tag vor dem Spiel so gut wie nichts an der Ausgangslage. Die Moral der Spieler ist vielleicht etwas gestiegen, weil sie den Machtkampf gegen den Trainer gewonnen haben, dass die dadurch plötzlich vor Selbstvertrauen strotzen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Der Druck wird meiner Meinung für sie sogar noch größer, wenn sie morgen ihr bevorzugtes System wieder spielen können und liefern müssen, um zu zeigen, dass es am Trainer gelegen hat. Mich würde es nicht wundern, wenn es da morgen bei ihnen zu einigen Abstimmungsproblemen kommen könnte, schließlich wurde jetzt nach dem neuen unbeliebten System trainiert. Die Probleme mit dem Angriff und Torgefahr haben sie nach wie vor noch und es wäre von Rapid außerdem sehr unprofessionell gewesen, nicht damit zu rechnen, dass Yaremchuk für das Spiel absolut nicht in Frage kommen wird, weil ich das hier auch ein paar Mal gelesen habe.“

