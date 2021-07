Rapid-Fans: „Wir werden gegen Sparta zwei gute Tage brauchen“

Nach dem Pflichtspielauftakt gegen die Wiener Viktoria trifft der SK Rapid heute auf Sparta Prag. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dem...

Nach dem Pflichtspielauftakt gegen die Wiener Viktoria trifft der SK Rapid heute auf Sparta Prag. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dem Champions-League-Qualifikationsspiel gegen den tschechischen Vertreter sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board , Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Wir empfehlen euch außerdem unsere große Sparta-Teaminfo, die die Stärken und Schwächen der Tschechen unter die Lupe nimmt und den Kader im Detail analysiert.

Rapid-Gustl: „Starker Gegner, trotzdem noch zu packen. Mit Leistungen wie im vorigem Herbst wird das sicher nix. Wir werden zwei gute Tage brauchen. Nominell stärkster Gegner wäre wohl PSV gewesen. Celtic und Sparta würde ich in etwa gleich einschätzen.“

schleicha: „Mir wäre Celtic vom Gefühl deutlich lieber gewesen. Glaube, dass uns das „kämpfen“ gegen Celtic wesentlich besser gelegen wäre als die spielerisch starken Tschechen. Rechne mir da eher wenig aus ehrlich gesagt – gegen spielstarke Gegner gefällt mir Rapid unter Kühbauer nicht allzu gut und man merkt gegen Red Bull Mal für Mal, dass uns nichts einfällt und auch WSG oder Sturm konnten uns teils große Probleme bereiten. Im Gegensatz z.B. zum LASK die nur über die Intensität kommen. Aber wir sind Rapid – und daher hoffe ich, dass ich von unseren Burschen eines Besseren belehrt werde.“

steveme: „Übermannschaft ist Sparta keine, aber eine Top-Leistung ist schon Voraussetzung, sonst wird es sehr eng.“

MiTrov: „CL-Quali, Flutlichtspiel, erstes Mal wieder fast ausverkauftes Haus, genug Zeit um Bier zu tanken nach der Arbeit. Hab heute schon Gänsehaut, wenn ich an den Abend denk.“

weizi72: „Diese Quali-Runde ist jedenfalls sehr wichtig für Rapid. Kommen wir weiter, sind wir nicht nur fix in einer Gruppenphase, sondern haben auch in der 3. CL Quali einen sehr attraktiven Gegner, wo man wieder eine volle Hütte erwarten kann und gute TV-Einnahmen. Sollten wir ausscheiden, geht es zwar weiter in der 3. EL-Quali, aber mit einem eher nicht sehr attraktiven Gegner und nicht so vielen Zuschauer.“

Jonny Weissmüller: „Sollte gegen Sparta Prag Taxi in der Startelf stehen und Knasi trotz seiner Leistung gegen Kopenhagen vorgezogen werden, würde ich die Welt nicht mehr verstehen.“

schlagi009: „Endlich wieder Rapid live im Stadion seit Ewigkeiten. Fast zwei Jahre ists her.“

derfalke35: „Sparta Prag ist sicher keine schlechte Mannschaft, wir brauchen eine konzentrierte Leistung und vollen Einsatz, dann werden wir das schaffen.“

LiamG: „Ganz kann ich es zwar noch nicht glauben aber heut, nach einer Ewigkeit, endlich wieder mal Rapid live im Stadion. Im (fast) vollen Stadion, mit Stimmung, CL-Qualifikation, Rapid. Mir ziehts allein beim Gedanken daran schon eine Ganslhaut auf.“

schleicha: „Ich freue mich extrem auf das Spiel. Der Test ist negativ und somit steht einem Stadionbesuch nichts mehr im Wege. Da ist heute alles angerichtet für einen magischen EC-Abend. Fans im Stadion, CL-Quali, starker Gegner der leichter Favorit ist. Aber am Ende gilt im Europacup nur -> Wir sind Rapid, und wer seid ihr?“

