RB Salzburg trifft in CL-Qualifikation auf Twente

Der Gegner des FC Red Bull Salzburg in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League heißt FC Twente (NED). Das hat die heute im Hauptquartier der UEFA in Nyon (Schweiz) durchgeführte Auslosung ergeben. Die vorgegebenen Spieltermine für die beiden Matches sind der 06./07. August (in Salzburg) bzw. der 13. August 2024 (in Enschede) und werden von der UEFA in den nächsten Tagen ganz konkret fixiert.

Der Tabellendritte aus der Eredivisie

Der FC Twente belegte in der abgelaufenen Saison hinter PSV Eindhoven und Feyenoord Rang 3 in der niederländischen Eredivisie. Trainiert wird das Team aus Enschede vom 52-jährigen Holländer Joseph Oosting.

Ein Erfolg gegen Twente würde die Roten Bullen weiter ins Champions League-Play-off (Spieltermine 20./21. bzw. 27./28. August) bringen, die letzte Hürde um den Einzug in den Hauptbewerb.

Statements

Pepijn Lijnders: „Wir freuen uns sehr, dass es für uns schon bald auch auf internationaler Ebene losgeht. Ich merke dieses Feuer bei allen im Klub und auch bei unseren Fans. Diese Champions League-Nächte gegen große Gegner aus Europa, auch wenn es jetzt einmal nur die Qualifikation ist, sind etwas ganz Besonderes. Aber diesen Platz im besten Klub-Bewerb der Welt müssen wir uns gegen einen guten Gegner erst verdienen, denn Twente hat in den letzten drei Jahren eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Sie spielen sehr klar und gut organisiert. Man sieht, dass sie gut gecoacht sind und als Team auftreten. Allein ihr dritter Rang hinter PSV und Eindhoven sagt schon viel aus. Besonders ist bei Twente aber auch die Stimmung in ihrem Heimstadion, ihre Fans. Das wird für uns auch deshalb ein spezielles und schwieriges Match.“

Amar Dedic: „Derzeit weiß ich von unserem Champions League-Gegner Twente noch nicht sehr viel. Aber es ist auf keinen Fall ein Nachteil, dass wir einen holländischen Trainer haben. Der kann den Gegner sicher jetzt schon gut einschätzen, er wird genügend Informationen zusammentragen, damit wir optimal vorbereitet in das Duell gehen. Klar ist aber, dass alle Gegner auf dieser Ebene enorm stark sind und wir zwei Top-Leistungen brauchen werden, um ins Play-off zu kommen.“