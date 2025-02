Real Madrid vs. Manchester City: Vorschau auf den CL-Kracher

Gespannt schaut die Fußballwelt auf den Champions-League-Playoff-Kracher zwischen Real Madrid und den Skyblues von Manchester City. Nach einer schwachen Gruppenphase treffen die beiden Giganten...

Gespannt schaut die Fußballwelt auf den Champions-League-Playoff-Kracher zwischen Real Madrid und den Skyblues von Manchester City. Nach einer schwachen Gruppenphase treffen die beiden Giganten wesentlich früher als gewohnt aufeinander, mit der Konsequenz, dass sich einer der beiden kriselnden Top-Klubs aus der Königsklasse verabschieden muss. Das „Derby“, wie City-Trainer Pep Guardiola das Aufeinandertreffen aufgrund der häufigen Begegnungen scherzhaft bezeichnete, hielt im Hinspiel, was die beiden Teams versprechen. Einen ähnlichen Auftritt beider Teams wünschen sich alle Fans auch für diesen Mittwoch (21 Uhr), wenn es im berüchtigten Santiago Bernabéu zum Rückspiel in den Playoffs kommt.

Alaba und Rüdiger vor Rückkehr

Von Krise war zunächst bei Real Madrid wenig zu sehen, denn Spielfreude, hochklassige Ballstafetten und zahlreiche Torchancen zeugten von der Qualität des Kaders. Schnell wurden jedoch die durch zahlreiche Ausfälle hervorgebrachten defensiven Probleme deutlich. Während Nathan Aké und John Stones nach Verletzungen in den Kader der Citizens zurückkehrten, fehlten im Hinspiel Antonio Rüdiger und David Alaba aufseiten der Madrilenen. Mit drei Nachwuchsverteidigern im Flieger machten sich die Königlichen auf den Weg nach Manchester. Dennoch konnten die Spanier nach einem 2:1-Rückstand das Spiel in der Fremde mit 3:2 für sich entscheiden. Wiederholt in dieser Saison verpasste es City, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das Rückspiel startet unter anderen Vorzeichen. Nicht nur, dass City gezwungen ist, das Spiel in die Hand zu nehmen und offensiver agieren zu müssen, sondern auch die personellen Möglichkeiten haben sich geändert.

Für Real könnte es zur Rückkehr des Innenverteidiger-Duos Antonio Rüdiger und David Alaba kommen. Der Trainer der Spanier, Carlo Ancelotti, verriet, dass sowohl die beiden Verteidiger als auch Lucas Vázquez nach überstandener Verletzung wieder im Kader stehen sollen. Bis Montag seien Alaba und Rüdiger noch in einem individuellen Training, doch ab Dienstag sollen die beiden Routiniers für die Vorbereitungen auf den Champions-League-Kracher zur Mannschaft stoßen.

Manuel Akanji – Nach Muskelverletzung monatelang out

Eine schlechte Nachricht gab es im Vorfeld jedoch für die Anhänger von Manchester City. Manuel Akanji, der in dieser Saison bereits in 30 Spielen auf dem Platz stand, fällt mit einer Muskelverletzung möglicherweise für mehrere Monate aus. Nach der im Champions-League-Hinspiel erlittenen Adduktorenverletzung muss sich der ehemalige Dortmunder einer Operation unterziehen. Auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen Newcastle United sprach Pep Guardiola von einer Ausfallzeit von acht bis zehn Wochen. Damit verpasst der Schweizer Nationalspieler das wichtige Playoff-Rückspiel in Madrid. Für Manchester City, deren Achillesferse in dieser Saison definitiv in der Abwehr zu finden ist, bedeutet das einen enormen Verlust. Seitdem der spanische Welttrainer das Amt bei den Skyblues übernommen hat, war die Defensive in keiner Saison so anfällig wie in dieser. Akanji war in der wackeligen Defensive der Pfeiler, der das Spiel aus der letzten Reihe heraus steuerte.

Beide Trainer stapeln jedenfalls vor der Partie tief, wobei dies besonders auf Guardiola zutrifft: „Die Chance, dass wir hier gewinnen, liegt bei einem Prozent. Oder ich weiß nicht, wie hoch, aber es wird minimal sein. Solange wir aber eine Chance haben, werden wir es versuchen, das steht fest.“ Real-Trainer Ancelottit relativierte die Aussage seines Kollegen: „Er glaubt das nicht wirklich. Wir glauben nicht daran, dass wir eine 99-prozentige Chance haben. Wir glauben, dass wir einen kleinen Vorteil haben, den wir ausnutzen müssen.“

