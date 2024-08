Red Bull Salzburg kennt seinen Pfad in die Königsklasse

Um 12 Uhr wurde das Playoff zur UEFA Champions League ausgelost. Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg kennt nun seinen Pfad in die Königsklasse. Zunächst...

Um 12 Uhr wurde das Playoff zur UEFA Champions League ausgelost. Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg kennt nun seinen Pfad in die Königsklasse.

Zunächst müssen die Roten Bullen diese und nächste Woche gegen den Vorjahresdritten der niederländischen Eredivisie, den FC Twente Enschede, bestehen.

Nach Twente: Ukrainischer oder schottischer Gegner

Wenn die Mannschaft von Pepijn Lijnders über Twente hinwegkommt, geht es im Playoff zur Königsklasse gegen den Sieger aus dem Spiel zwischen Dynamo Kyiv und den Glasgow Rangers, wobei der ÖFB-Vertreter das erste Spiel auswärts bestreiten würde.

Dynamo Kyiv trägt seine Heimspiele wegen des Kriegs im polnischen Lublin aus. In der letzten Runde hatten die Ukrainer den serbischen Vertreter Partizan Belgrad regelrecht deklassiert. Nach einem 6:2 im „Heimspiel“ gab es noch einen 3:0-Auswärtssieg in Belgrad. Im von Oleksandr Shovkovskyi trainierten Team gibt es derzeit nur drei Legionäre. Die bekanntesten Kicker im Team sind derzeit die Mittelfeldspieler Shaparenko und Buyalskyi, sowie die Stürmer Vladyslav Vanat und Altstar Andriy Yarmolenko. Auch wenn die ganz großen Namen bei den Hauptstädtern derzeit fehlen, handelt es sich hier um eine bestens eingespielte Truppe, die noch für zahlreiche Überraschungen sorgen kann.

Rangers patzten zum Saisonauftakt

Die Glasgow Rangers wurden in Schottland Vizemeister und rüsteten ihre Mannschaft im bisherigen Transfersommer nur punktuell auf. Die Top-Spieler im Team des belgischen Trainers Philippe Clement sind Rechtsverteidiger, Vereinslegende und Kapitän James Tavernier, Stürmer Cyriel Dessers, Neuzugang Vaclav Cerny und die starken zentralen Mittelfeldspieler Mohamed Diomandé und Todd Cantwell.

Die Rangers starteten mit einem enttäuschenden 0:0 bei Heart of Midlothian in die neue Ligasaison in der schottischen Premiership. In Europa ist das Duell mit Dynamo Kyiv das erste Antreten in der neuen Spielzeit.

Salzburg relativ stressfrei

Eine internationale Gruppenphase ist den Salzburgern bereits sicher. Wenn man gegen Twente aufsteigt, hat man die Chance auf die Champions League und würde nur fürs Antreten im Playoff etwa fünf Millionen Euro lukrieren. Schafft man es in die Königsklasse so beträgt alleine das Startgeld 18,62 Millionen Euro, während man in der UEFA Europa League fürs Antreten in der Gruppenphase 4,3 Millionen Euro erhält. Wenn Salzburg gegen Twente (oder später im Playoff) ausscheidet, geht es für die Roten Bullen direkt weiter in die Gruppenphase der UEFA Europa League.