Salzburg-Gegner: Chelsea verspielt „Big Points“, Milan hat gegen Monza Mühe

Die Gegner von Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League Gruppenphase blieben auch am vergangenen Wochenende wieder ungeschlagen. Allerdings taten sich alle drei...

Die Gegner von Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League Gruppenphase blieben auch am vergangenen Wochenende wieder ungeschlagen. Allerdings taten sich alle drei Salzburg-Gegner schwer. Wir haben das wöchentliche Round-Up über die Leistungen der drei Teams für euch.

Heute Abend empfängt Red Bull Salzburg den Chelsea FC in der heimischen Red Bull Arena. Die „Blues“ verabsäumten es am vergangenen Samstag knapp, „Big Points“ gegen Manchester United mitzunehmen.

Chelsea FC – Manchester United 1:1 (0:0) – xG 1.16 : 0.96

Das Spiel zwischen Chelsea und Man United verlief weitgehend ausgeglichen, mit häufig wechselnden Druckverhältnissen, wie die Live-Statistiken von Overlyzer zeigen. Chelsea-Trainer Graham Potter ließ gegen die „Red Devils“ in einem 3-4-2-1-System mit Pierre-Émerick Aubameyang als Solospitze und Sterling und Mount dahinter beginnen.

Erst drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ging Chelsea durch ein Elfmetertor von Jorginho in Führung. Was wie der Lucky Punch wirkte, wurde aber in der Nachspielzeit zunichte gemacht, als der Brasilianer Casemiro per Kopf ausglich. Da waren bereits 94 Minuten auf der Uhr.

Chelsea ist damit aktuell nur noch Fünfter und wurde von Newcastle United überholt. Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal, der mit einem 1:1 bei Southampton patzte, beträgt aber weiterhin sieben Punkte.

Der AC Milan feierte indes seinen vierten Sieg in der Serie A in Serie und schob sich auf Rang 2 vor.

AC Milan – AC Monza 4:1 (2:0) – xG 1.26 : 1.41

Im klassischen 4-2-3-1 ließ Milan dem AC Monza keine Chance – was allerdings eine trügerische Formulierung ist, denn Monza sammelte vor 73.000 Zuschauern im San Siro sogar mehr Expected Goals als die Rossoneri, die sich allerdings deutlich effizienter präsentierten. Ein Doppelpack von Brahim Diaz (16., 41.), der auf der Zehnerposition startete, sorgte für die komfortable 2:0-Pausenführung Milans.

Nach der Pause sorgte Divock Origi (65.) für die Vorentscheidung. Monza kam durch ein Freistoßtor von Ranocchia (70.) noch heran, aber Rafael Leao sorgte schließlich für den Schlusspunkt (84.) und einen deutlichen, aber zu hohen Sieg für die Mannschaft von Stefano Pioli.

Für Milan war es außerdem ein Pyrrhussieg, weil sich Außenverteidiger Sergiño Dest und Doppeltorschütze Brahim Diaz verletzten und ausgewechselt werden mussten. In der Serie A fehlen nun drei Punkte auf Tabellenführer Napoli, dessen erster Verfolger man nun ist.

Dinamo Zagreb ließ zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegen. Im „kroatischen Derby“ gegen Hajduk Split kam man über ein Remis nicht hinaus.

Hajduk Split – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0) – xG 1.18 : 1.15

Im Duell Zweiter gegen Erster ging Hajduk durch seinen Topstürmer Marko Livaja in Führung (26.). Erst ein Elfmetertor von Bruno Petkovic (72.) brachte Dinamo wieder zurück ins Spiel.

Auf beiden Seiten kamen ÖFB-Legionäre zum Einsatz: Robert Ljubicic spielte bei Dinamo Zagreb als Linksverteidiger durch, bei Hajduk Split wurde nach 59 Minuten Lukas Grgic eingewechselt. Zudem saß Emir Dilaver bei Dinamo auf der Bank.

Dinamo hält nun nach 13 Runden bei elf Siegen und zwei Remis. Der Vorsprung auf Hajduk Split beträgt unverändert acht Punkte.