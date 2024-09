So reagieren die Sturm-Fans auf die 1:2-Niederlage bei Brest!

Der SK Sturm Graz startete gestern mit einer 1:2-Niederlage bei Brest in die Champions-League-Saison. Neben der Niederlage trifft auch die offenbar schwere Knieverletzung von...

Der SK Sturm Graz startete gestern mit einer 1:2-Niederlage bei Brest in die Champions-League-Saison. Neben der Niederlage trifft auch die offenbar schwere Knieverletzung von Abwehrchef Gregory Wüthrich die Fans und den Klub hart. Wir haben die Reaktionen aufs Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

berndl van bombe: „In Summe eine verdiente Niederlage. Vorne eigentlich kaum gefährlich und hinten bis auf Scherpen teils inferior. So gewinnst nichts auf europäischer Bühne. Für mich zum wiederholten Male eigentlich nicht zu verstehen, was Bøving und Jatta in der ersten Elf verloren haben. Während der eine zumindest ein solider Kicker ist, fehlen mir für Jatta die Worte. Der würde auch in Liga Zwa keine Bäume ausreißen, da leg ich mich fest.“

lovehateheRo: „Rekordtransfer Biereth sollte in solchen Spielen auch nicht komplett abtauchen, wenn er diesen hohen Preis rechtfertigen will.“

Gainfarner: „Yalcouye fand ich übrigens richtig richtig stark, da merkst von der ersten Minute an die Qualität.“

lovehateheRo: „Wir brauchen keinen neuen Innenverteidiger, Geyrhofer kann das. Ich befürchte aber, dass wir jetzt in Zukunft oft Lavalee stattdessen als Innenverteidiger bewundern dürfen.“

SturmUndDrang: „Biereth hat sich aber dauernd angeboten, gute Laufwege gemacht. Wenn dann kein Ball kommt und dein Partner im Sturm Landesliganiveau hat, dann kann Biereth auch nichts dafür. Jatta sollte man ganz schnell ganz hinten einreihen im Stürmer Ranking, da ist Grgic eine Klasse besser. An Biereth hat’s nicht gelegen.“

killver: „Extremst frustrierendes Spiel heute, ich bin sehr enttäuscht, wie eigentlich lange nicht international. Brest hat viel angeboten, war ein 50-50 Spiel aber wir haben hinten einfach zu viele Fehler gemacht, gepaart mit Pech und einem unterirdischen Jatta. Da war einfach viel mehr drinnen, und das ärgert mich doch sehr. Die fragwürdige Kaderpolitik in der Verteidigung fällt uns auch schneller auf dem Kopf als erhofft.“

GrazTiefschwarz: „Scheiß drauf, in Summe war es schon eine verdiente Niederlage. Heute und morgen tut es noch ein bisserl weh, weil man gesehen hat, was möglich wäre. Phasenweise schöner, geradliniger Offensivfußball ohne Angst vor dem Gegner. Wenn man noch die individuellen Fehler in den Griff bekommt (Harakiri-Grätschen und unbedrängte Fehlpässe vor allem), dann werden wir schon noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen können. Gute Besserung an Gregory! Das tut wirklich richtig weh, leider. Hoffe man hat einen Plan, wie man die Innenverteidigung nun besetzt. Da wird es ein bisschen Improvisation benötigen.“

OoK_PS: „Die Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit waren schon alle recht stark und machen viel Lust. Da wird es für einige aus der Stammelf hoffentlich schwierig in Zukunft. Neben Jatta denke ich da auch an Horvat. Normal muss man mit dem nun vorhandenen Kader mindestens neun Teams in der Bundesliga klar dominieren und attraktive Spiele liefern.“

ph_23: „Ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass man im Sommer in Sachen Unterschiedsspieler und Qualität einfach zu wenig gemacht hat. Man hat die einmalige Chance sich in der CL erstens einen Namen zu machen und zweitens durch Leistungen und Ergebnisse nochmals richtig abzucashen (2,2 Mio. pro Sieg, 700k pro Unentschieden). Und dann verpflichtet man Spieler wie Karic (der übrigens der einzige echte Linksverteidiger im Kader ist und es trotzdem schafft, nur dritte Wahl zu sein), Aiwu, Perspektivspieler für die Zweier und insgesamt vier Leihen. Es wurde sogar ein erhebliches Transferplus gemacht… gegenüber der letzten Saison hat der Kader für mich massiv an Qualität verloren. Und das werden wir nicht nur in der Champions League merken, sondern auch in der Liga. Tut echt weh das zu sagen, aber es ist in jedem einzelnen Spiel erkennbar.“

swalley: „Ich finde, dass Kiteishvili auf die Zehn gehört. Dort ist er für unser Spiel viel wertvoller. Mit Yalcouye und Horvat auf der Acht könnte das schon ganz gut funktionieren. Vorne wäre eigentlich Biereth und Camara die Bestbesetzung. Es hat sich im Vergleich zum letzten Jahr einfach noch keine Stammelf gefunden. Das braucht wohl noch Zeit. Ich bin aber grundsätzlich schon optimistisch.“

Vöslauer: „Aufopfernde und hochaggressive Darbietung, richtiger (trauriger…) Wirkungstreffer die schwere Verletzung von Gregory, nach Rückstand trotzdem wieder zurückgekommen und schlussendlich war der Dritte aus Frankreich eben trotzdem um das eine Tor besser. Ich liebe aggressiven Fußball, aber der Spagat muss auch gelingen, dass es gleichzeitig clever ist. War sicher nicht immer der Fall.“

Vuibrett: „Das einzige was mich heute wirklich so richtig nervt ist, wie unroutiniert man da einfach von Anfang an aufs Feld trat. Klar, in unserer Gurkenliga ist es gegen 10 Gegner wurscht, wennst meterweit weg stehst vom Stürmer – das ist aber die Champions League. Zusätzlich diese dummen Fouls. Etliche Gelbe wären vermeidbar gewesen, bei Lavalee waren’s gleich beide. Und DAS muss man sich ankreiden meiner Meinung nach…da wäre weitaus mehr möglich gewesen.“

SturmUndDrang: „Die Niederlage tut weh, war eine passable Leistung bei grottenschlechtem Schiedsrichter. Viel mehr schmerzt Wüthrich, der einzige Spieler im Kader mit Gazibegovic, der nicht annähernd zu ersetzen ist. Und rein menschlich ein absoluter Sympathieträger, so ein Gentleman. Das tut so weh. Stark bleiben Gregy. Und wenn ich Jatta jemals wieder starten sehe, schalt ich gleich weg. Camara ist spielerisch drei Klassen besser. Und vermutlich bin auch ich (6 KM Einsätze in den 00er Jahre in der Landesliga!) eine Klasse besser.“

Grauer Prophet: „Gibt schlimmeres als in der Champions League auswärts 1:2 zu verlieren. Dass wir nach zwei Ausfällen hinten schon dünn besetzt sind, ist aber irgendwie etwas unleiwand.“

soulbro82: „Im Großen und Ganzen war das gestern eine brave Partie. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Enttäuscht hat mich eigentlich nur die Schiri-Leistung.“

stormzy: „Insgesamt wiedermal gut mitgespielt, gezeigt dass wir phasenweise auf Augenhöhe mit der internationalen „Mittelklasse“ sind, aber – c’est la vie – letztendlich dann trotzdem wieder mal zuwenig. Stichwort Fehlerquote und mangelnde Durchschlagskraft. [..] Glaube schon, dass wir uns noch steigern können, nur eben blöd, dass gerade gestern was möglich gewesen wäre und jetzt großteils stärkere Gegner warten. Ein Lehrspiel wie gg. Sporting wäre da in Runde 1 vielleicht besser gewesen. Bin schon sehr ernüchtert, aber wenn man das große Ganze sieht natürlich trotzdem stolz, heuer CL-Spiele erleben zu dürfen.“

Reinhard Steckin: „Solange uns der Gegner mit einfachen langen Bällen und einem körperlich überlegenen Stürmer unsere Abwehr jedes mal vor Probleme stellen kann, wird es für nichts in der Champions League reichen. Die Abwehr von Brest war auch nicht sattelfest, aber wir konnten das leider zu wenig nutzen. In Summe einfach zu wenig, um aus der CL Punkte mitzunehmen. Gegen Brügge wird es in allen Mannschaftsteilen einer Steigerung bedürfen. Ich hoffe, die Neuzugänge finden schnell in unser Spiel, da hat man schon gesehen, dass da richtig viel Qualität da ist.“

lunatic_gecko: „Yalcouyé hat für mich ein vielversprechendes Debüt gegeben, man hat seine Klasse am Ball schon gesehen. Mit ihm werden wir unsere Freude haben in dieser Saison.“

steinzeit: „Alles Gute Gregory! Noch blöder kann ja eine Champions League nicht starten und dennoch war unser Spiel in der 1.Halbzeit durchaus sehenswert. Das Unglückliche, und ja, es war unglücklich, nachdem der „versprungene Ball“ haarscharf nicht mit dem Kopf wegverteidigt wurde, das zweite Tor hat Wirkung gezeigt und uns verunsichert. Aber so ist eben Fußball, schon winzige Momente können ein Spiel in die andere Richtung kippen lassen. In dem Fall leider gegen uns.“

Vöslauer: „Um das gestrige Spiel vielleicht auch aus anderen Blickwinkel zu sehen: Hab die gestrige Partie mit jemanden verfolgt, der viel Fußball schaut aber kaum den österreichischen Kick: Der war überrascht, wie gut wir uns auswärts gegen Brest geschlagen haben und mithalten konnten. Ich glaub wir sollten auch einen nüchternen Blick auf das Ganze haben. Was mir hier nicht taugt (und generell ein Problem bei vielen Fußballfans ist) sind die viel zu einfachen Schlussfolgerungen. Aus Gegentoren wie dem 1:2 muss man natürlich seine Lehren ziehen, aber muss am Ende damit auch (als Fan) einfach leben, ohne die Spieler durch den Fleischwolf zu ziehen. Aiwu wird hier meiner Meinung nach übertrieben zerrissen. Einfach zu verteidigen war das nicht. Es gibt auch nicht den einen Innenverteidiger, der keinen schlechten Querpass im Repertoire hat. Und schon gar nicht wird man den beim SK Sturm finden. Zumal aus der besagten Aktion dann auch nichts passiert ist. Ajorque (das glatzerte Unheil auf zwei langen, dicken Beinen) hat uns (unabsichtlich und unglücklich) Wüthrich ruiniert und er hat das Kopfballduell vor dem 1:2 auch gegen Lavalee gewonnen. Soll ich Lavalee jetzt vorwerfen, dass er das Kopfballduell gegen diesen abgewichsten 1,96m-Stiernacken verloren hat? Aiwu als auch Lavalee haben übrigens gegen diesen Spieler (mit viel Physis und am Rande der Legalität) auch Kopfballduelle gewonnen. Ajorque wird den Ballon d‘ Or zwar auch heuer nicht gewinnen, aber verteidige in 90 Minuten einmal alles weg gegen diesen Turm.“

Jaisinho: „Das war wohl der Gegner, gegen den man wirklich etwas mitnehmen hätte können. Aber neben einer durchwachsenen Leistung, scheißt dir dann halt auch noch ein unfähiger Spielleiter samt VAR rein und zur Krönung verlierst du schon nach 10 Minuten deinen Abwehrchef. Nicht dass wir am Ende nicht „unverdient“ verloren haben, aber heute scheiß ich auf das Ergebnis. Der Ausfall von Wüthrich ist wohl weitaus fataler als ein 1:2 in Brest.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.