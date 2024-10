Sporting-Coach: „Sturm ist im Vergleich zum letzten Jahr stärker“

Am Dienstag tritt Sporting in der Champions League gegen den SK Sturm Graz im Wörthersee Stadion in Klagenfurt an. In der Pressekonferenz am Montag...

Am Dienstag tritt Sporting in der Champions League gegen den SK Sturm Graz im Wörthersee Stadion in Klagenfurt an. In der Pressekonferenz am Montag betonte Trainer Rúben Amorim, dass der SK Sturm Graz in dieser Saison stärker sei als in der letzten Saison, als Sporting in der Europa League auf sie traf.

„Der SK Sturm Graz hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Sie haben einen stärkeren Stürmer und einen Mittelfeldspieler hinzugewonnen, der ihnen mit dem Ball mehr Qualität gibt. Mit der verbesserten Spielerqualität hat sich auch die Mannschaft als Ganzes weiterentwickelt. Sie waren schon immer eine gut organisierte, sehr aggressive und wettbewerbsfähige Mannschaft mit viel Qualität, und jetzt sind sie noch kompletter in ihrem Spiel“, erklärte Amorim.

Amorim erwartet, dass Sturm Graz erneut mit einem mittleren Block agiert: „Letztes Jahr dachte ich, dass sie mit höherem Druck spielen würden, aber sie spielten defensiv in einem mittleren Block, und ich denke, dass sie das vielleicht wiederholen werden. Daher müssen wir in der Lage sein, den Ball bei Kontern nicht zu verlieren und uns in Bereichen wie Standardsituationen und Zweikämpfen verbessern. In dieser Saison haben wir etwas an Zweikampfstärke verloren, weil wir andere Eigenschaften gesucht haben, aber morgen müssen wir sehr aggressiv sein, den Ball nicht verlieren und in den zweiten Bällen stark sein.“

Amorim betonte, dass die Spielweise von Sporting CP nicht davon abhängt, wie der Gegner agiert: „Unsere Idee ändert sich nicht, egal ob sie mit Einer Dreier- oder Viererkette spielen. Wir wissen, was wir wollen, wissen, wie sie verteidigen, und müssen stark sein. Es ist uns klar, dass es schwer sein wird, sie zu stoppen, aber wir haben alles durchgeplant.“

Sporting CP kann auf zwei wichtige Rückkehrer setzen: Matheus Reis und Pedro Gonçalves. „Matheus Reis und Pedro Gonçalves sind fit und können ein paar Minuten spielen. Ich glaube, dass die Mannschaft ihre Abwesenheit gespürt hat, insbesondere die von Pote, und wir sind sehr glücklich, dass sie wieder zurück sind“, sagte der Trainer.

Im Tor wird Franco Israel stehen, da er sich laut Amorim den Platz verdient hat: „Die Entscheidung hat nicht mit der Fähigkeit im Spielaufbau zu tun, sondern eher mit Glück und Kontext. Vladan Kovačević hat sich verletzt, und Franco hat die Chance genutzt. Schon letztes Jahr, als Adán sich verletzte, hatte ich gewechselt und will Franco jetzt nicht dasselbe wie letztes Jahr antun. Im Moment ist er bereit, hat sich den Platz erarbeitet, und ich möchte ihm die Ruhe lassen, die er als Torhüter braucht.“

Zur Besetzung des Mittelfelds äußerte sich Amorim nicht konkret, wer von Morten Hjulmand, Hidemasa Morita oder Daniel Bragança auflaufen wird: „Es ist sehr schwer zu entscheiden. Es hängt von der aktuellen Form, der Ermüdung und davon ab, was wir für das Spiel brauchen“.