Sturm Graz startet in Frankreich in die Ligaphase der Königsklasse

Nachdem Salzburg gestern den Auftakt mit einem 0:3 bei Sparta Prag verpatzte, steigt heute auch Sturm Graz in die Königsklasse ein. Auswärts bei Stade Brest erhofft sich der österreichische Meister die ersten Punkte.

Stade Brest – SK Sturm Graz

Donnerstag, 19. September, 21:00 Uhr, Stade de Roudourou

Der österreichische Meister und aktuelle Bundesligatabellenführer reist in Bestbesetzung und mit fünf Pflichtspielsiegen in Serie im Gepäck nach Frankreich. Einzig Alexandar Borkovic fehlt weiterhin mit einem Kreuzbandriss – davon abgesehen kann Christian Ilzer aus dem Vollen schöpfen.

Der Gegner aus Brest versprüht auf den ersten Blick nicht den Flair der großen Fußballwelt, verfügt aber über eine hochinteressante Mannschaft, die in der vergangenen Saison hinter Monaco und Meister PSG Dritter in Frankreichs Ligue 1 wurde. In die neue Saison startete Brest allerdings schwach: Bereits in der ersten Runde setzte es eine empfindliche 1:5-Heimniederlage gegen Marseille und das erste Auswärtsspiel ging mit 0:2 gegen Lens verloren. Ein glatter 4:0-Heimsieg gegen Saint-Étienne konnte die Gesamtlage ein wenig entspannen, aber die Generalprobe auf den Champions-League-Auftakt ging – erwartungsgemäß – mit einem 1:3 bei Paris Saint-Germain schief.

Die richtig berühmten Namen fehlen bei Brest und zu allem Überfluss muss Trainer Eric Roy auch auf zwei absolute Leistungsträger verzichten. Der Linksverteidiger Bradley Locko fehlt mit einem Achillessehnenanriss und der kampfstarke Sechser Pierre Lees-Melou laboriert an den Folgen eines Wadenbeinbruchs.

Nach der erfolgreichen Saison 2023/24 gab es bei den Brestois zahlreiche Transferbewegungen und es kamen fünf Neue fix und sechs weitere wurden ausgeliehen, nachdem drei Stammspieler den Klub verließen. Brest kommt für Sturm Graz demnach vermutlich zu einem guten Zeitpunkt, weil sich die neue Mannschaft – mit einem deutlich breiteren Kader als letzte Saison – noch nicht hundertprozentig gefunden hat.

Atalanta Bergamo – Arsenal FC

Donnerstag, 19. September, 21:00 Uhr, Gewess Stadium

Der Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo startet mit einem Heimspiel gegen die „Gunners“ aus London in die neue Champions-League-Saison. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften überhaupt. Das Duell steht im Zeichen zahlreicher Ausfälle: Bei Atalanta fehlen Godfrey, Tolói, Scalvini und Scamacca und Arsenal-Coach Arteta muss auf Calafiori, Zinchenko, Tierney, Ödegaard, Tomiyasu und Merino verzichten.

Arsenal ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen, musste nur beim 1:1 gegen Brighton Punkte lassen. Siege gab es gegen Wolverhampton, Aston Villa und im Derby gegen Tottenham. Die „Gunners“ kassierten dabei nur ein einziges Gegentor. Atalanta wiederum startete eher schwach in die Saison, musste eine 0:4-Klatsche bei Inter Mailand und auch ein 1:2 beim FC Turin hinnehmen. Siege gab es gegen Lecce (4:0) und zuletzt gegen die Fiorentina (3:2).

AS Monaco – FC Barcelona

Donnerstag, 19. September, 21:00 Uhr, Stade Louis II

Adi Hütters Monegassen starten mit einem echten Kracher in die Ligaphase. Hansi Flicks FC Barcelona, der sich zuletzt wieder richtig stark präsentierte, ist zu Gast im Stade Louis II. In der Champions League gab es dieses Duell nur in der Saison 1993/94, wobei Barca beide Spiele für sich entscheiden konnte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die AS Monaco sind die Ausfälle auf Seiten der Katalanen: Dani Olmo wird ebenso fehlen, wie Frenkie de Jong, Fermín López, Gavi, Ronald Araujo, Andreas Christensen und Marc Bernal.

Ein Punktgewinn von Monaco würde dennoch eher in die Kategorie Überraschung fallen. Barcelona hat bisher alle fünf Saisonspiele gewonnen und kam vor allem in den letzten Wochen richtig gut in Schuss. Im letzten Heimspiel gab es ein fulminantes 7:0 gegen Valladolid und die Generalprobe war mit einem 4:1-Sieg bei Girona ebenfalls erfolgreich. Auch Monaco ist in der neuen Saison noch unbesiegt, holte zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Zuletzt setzte man sich locker mit 3:0 bei Auxerre durch, wobei vor allem der Schweizer Denis Zakaria seine exzellente Form unterstrich.

