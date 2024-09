Vorschau: Die erste Ligaphase der UEFA Champions League startet!

Heute Abend beginnt die neue Ligaphase der UEFA Champions League. Sechs Spiele stehen an, die meisten davon mit klarem Favoriten – aber auch ein...

Heute Abend beginnt die neue Ligaphase der UEFA Champions League. Sechs Spiele stehen an, die meisten davon mit klarem Favoriten – aber auch ein echter Kracher ist dabei. Wir sehen uns die spannendsten Partien im Voraus an.

FC Bayern München – Dinamo Zagreb

Dienstag, 17.9., 21:00 Uhr, Allianz Arena

Wenn die Bayern in die Königsklasse einsteigen, wird das immer mit Spannung erwartet. Die ganz große Hürde bleibt dem Dritten der vergangenen Saison in der deutschen Bundesliga aber zum Start erspart und mit Dinamo Zagreb ist ein Gegner zu Gast, gegen den ein souveräner Sieg fix eingeplant ist. Bayern-Coach Kompany muss zwar aktuell auf Ito, Stanisic und Boey verzichten, kann insgesamt aber fast seine beste Elf aufbieten. Warmgeschossen haben sich die Münchner bereits in der Bundesliga, wo es am Wochenende einen 6:1-Auswärtssieg bei Holstein Kiel gab.

Dinamo Zagreb wiederum sucht noch nach seiner Form. Zuletzt gab es im Duell der Erzrivalen eine 0:1-Niederlage zu Hause gegen Hajduk Split und davor schaute in Rijeka auch nicht mehr als ein 1:1 heraus. Es waren zwei unglückliche Dämpfer nach einem eigentlich guten Saisonstart mit fünf Siegen in fünf Spielen – davon auch zwei Siege (3:0 h, 2:0 a) im Champions-League-Playoff gegen Qarabag Agdam. Gegen die Bayern erwartet sich in Zagreb natürlich kaum jemand Punkte – die muss Dinamo eher in Spielen gegen Slovan Bratislava oder Celtic holen.

Real Madrid – VfB Stuttgart

Dienstag, 17.9., 21:00 Uhr, Santiago Bernabeu

Im Bernabeu kommt es zum ungleichen Duell zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart, einer Paarung, die es in der Geschichte noch nie gab. Real-Coach Ancelotti muss auf einige prominente Akteure verzichten, allen voran Jude Bellingham, der an einer Muskelverletzung laboriert, aber auch Eduardo Camavinga oder der langzeitverletzte David Alaba. So richtig ins Rollen kam das Weiße Ballett trotz der Sommerverpflichtung von Kylian Mbappé aber noch nicht. Zwar ist man nach sechs Saisonspielen noch ungeschlagen, aber auswärts ließ man sich von Mallorca und Las Palmas jeweils einen Punkt abknöpfen. Von den letzten vier Real-Toren fielen gleich drei vom Elfmeterpunkt.

Die Stuttgarter wiederum haderten zuletzt vor allem mit ihrer Defensive. In der deutschen Bundesliga holte man aus den ersten drei Spielen nur vier Punkte und kassierte dabei sieben Gegentore. Zuletzt gelang allerdings auswärts mit dem 3:1 in Mönchengladbach der ersehnte erste Sieg der neuen Saison. Gut in Schuss ist Ermedin Demirovic, Neuzugang vom FC Augsburg, der einen Doppelpack schnürte und nun schon bei drei Bundesligatreffern in der neuen Saison hält. Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß kann mit Ausnahme der Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil und Leonidas Stergiou auf seine beste Elf zurückgreifen.

AC Milan – Liverpool FC

Dienstag, 17.9., 21:00 Uhr, San Siro

Das „größte“ Spiel des Champions-League-Ligaauftakts ist die Neuauflage der Finalspiele von 2005 und 2007: Paulo Fonsecas AC Milan empfängt die von Arne Slot trainierten „Reds“. Die letzten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams gab es in der Gruppenphase 2021, in der sich zweimal die Engländer durchsetzen konnten. Auch diesmal geht Liverpool als leichter Favorit ins Spiel, auch weil Slot aus dem Vollen schöpfen kann und keine Ausfälle zu beklagen hat. In der Premier League gab’s zuletzt einen Schuss vor den Bug: Gegen Nottingham Forest gab es eine vermeidbare 0:1-Heimniederlage.

Milan hingegen gewann am vergangenen Wochenende mit 4:0 gegen Venezia, wobei alle vier Tore in der ersten halben Stunde des Spiels fielen und federte damit einen schwachen Saisonstart ab. Zuvor gab es zwei 2:2-Remis bei Lazio und gegen den FC Torino, sowie eine schmerzliche 1:2-Niederlage in Parma. Mit Malick Thiaw und Ismael Bennacer werden zwei potentielle Stammspieler ausfallen. Gegen Venezia konnte Fonseca allerdings die eine oder andere Stammkraft schonen.

