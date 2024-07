Vorschau: KF Ballkani empfängt CL-Quali-Neuling

Die 1. Runde der Champions-League-Qualifikation ist im Gange und heute und morgen finden die Rückspiele statt. Wir blicken heute auf die Partie zwischen dem...

Die 1. Runde der Champions-League-Qualifikation ist im Gange und heute und morgen finden die Rückspiele statt. Wir blicken heute auf die Partie zwischen dem KF Ballkani, der es in den letzten beiden Jahren in eine europäische Gruppenphase schaffte, und dem andorranischen Vertreter UE Santa Coloma. Die UE Santa Coloma feierte vergangenes Jahr ihren ersten Meistertitel und nimmt zum ersten Mal an einer Champions-League-Qualifikation teil.

KF Ballkani – UE Santa Coloma

Dienstag, 16.07. 2024, 16:30 Uhr, Hinspiel 2:1

Während bei der UE Santa Coloma viele Fußballfans nachschauen müssen aus welchem Land der Klub stammt, hat sich der KF Ballkani in der vergangenen Saison in Europa durchaus einen Namen gemacht. Der kosovarische Meister traf in der ersten Runde der CL-Qualifikation auf Ludogorets und sorgte mit einem 2:0-Heimsieg im Hinspiel für das erste Ausrufezeichen. Nachdem aber das Rückspiel klar mit 2:4 verloren wurde, ging es in der Conference League Qualifikation weiter, wo man zunächst gegen den nordirischen Vertreter Larne FC und die Lincoln Red Imps auf Gibralter keine Probleme hatte und die Hin- und Auswärtsspiele klar gewann.

Danach traf man jedoch auf BATE Borisov und ging als Außenseiter ins Playoff-Spiel für die Gruppenphase. Nach einem 4:1-Heimsieg durfte man sich allerdings auswärts eine 0:1-Niederlage leisten und schaffte damit die kleine Sensation. In der Gruppenphase traf man auf Viktoria Pilsen, Dinamo Zagreb und den FC Astana. Hier war man ebenfalls der klare Außenseiter, der aber wieder einmal positiv überraschte. Gleich am zweiten Spieltag gewann man völlig überraschend das Heimspiel gegen Dinamo Zagreb mit 2:0. Danach war zwar nur noch ein Unentschieden gegen den FC Astana drinnen, aber man schied dennoch erhobenen Hauptes aus.

Das war aber keine Eintagsfliege, denn auch schon in der Saison davor schaffte man es in die Conference-League-Gruppenphase, wo man wie im vergangenen Jahr immerhin vier Punkte holte. Gegen den CFR Cluj kam man am ersten Spieltag zu einem Unentschieden und im Auswärtsspiel gegen Sivasspor setzte man sich mit 4:3 durch, nachdem man schon zuvor gegen Slavia Prag auswärts nur knapp mit 2:3 verlor. Kein einziges der Gruppenspiele wurde mit mehr als einem Tor Unterschied verloren.

KF Ballkanis Gegner spielt in der höchsten Liga Andorras und gewann im vergangenen Jahr die Meisterschaft mit drei Punkten Vorsprung auf Inter Escalades. Die Tordifferenz von 57:12 zeigt, dass es in der Liga große Qualitätsunterschiede gibt und so gewann die UE Santa Coloma einige Partien klar mit fünf bis sechs Toren Unterschied. Auffallend dabei war allerdings, dass die Mannschaft auswärts sogar noch besser agierte als zuhause. Während man in der Liga in den Heimspielen einen Punkteschnitt von 2.21 erreichte, kam man auswärts auf starke 2.69 Punkte im Schnitt und verlor im vergangenen Jahr kein einziges Spiel. Dazu setzte man sich auch im Cup durch, den man mit 1:0 gegen den FC Pas in der Verlängerung gewann.

Für die UE Santa Coloma war der Meistertitel aber keinesfalls selbstverständlich, denn man feierte zum ersten Mal in der Geschichte den Gewinn des heimischen Titels. Den Cup konnte man immerhin auch 2013, 2016 und 2017 für sich entscheiden.

In der Europacup-Geschichte des Klubs findet man bis heute allerdings keine Erfolge. Jedes Mal war nach der ersten Qualifikationsrunde Schluss. Acht Mal trat man vor der heurigen Saison an und absolvierte damit insgesamt 16 Europacup-Partien, von denen alle 16 Spiele verloren wurden.

Auch gegen den KF Ballkani wird es richtig schwer werden, denn das Hinspiel wurde zuhause mit 1:2 verloren. Der Gegner hat durch die Teilnahme an den beiden Gruppenphasen in den vergangenen Jahren weit mehr internationale Erfahrung und ist natürlich auch im Rückspiel der große Favorit. Ein weiterer Vorteil für die Kosovaren ist das Wetter, das sie als Heimmannschaft mehr gewohnt sind. Es werden Temperaturen von 38 Grad erwartet und es ist um rund zwölf Grad kälter als in Andorra. Es hilft auch nicht, dass das Spiel um 16:30 Uhr angepfiffen wird.

Für die UE Santa Coloma spricht in diesem Spiel des Jahres eigentlich nur die Auswärtsbilanz, die man in der vergangenen Saison in der Meisterschaft erreichen konnte. Es benötigt allerdings einen wahren Kraftakt, will man heute den ersten Europacup-Sieg verbuchen!

