Vorschau: Red Bull Salzburg will gegen „Corona-Bröndby“ vorlegen

Red Bull Salzburg steigt heute – wie immer als FC Salzburg – in den Europacup ein. Im Heimspiel gegen den dänischen Vertreter Bröndby möchte man bereits für eine kleine Vorentscheidung sorgen. Und auch zwei weitere interessante Partien stehen heute in der Champions-League-Qualifikation auf dem Programm.

Red Bull Salzburg – Bröndby IF

Dienstag, 17.8.2021, 21:00 Uhr, Red Bull Arena

Die Roten Bullen haben die Chance nach langem Warten in der Vergangenheit, nun bereits zum dritten Mal in Serie die Königsklasse des europäischen Fußballs zu erreichen. Und die Losfee meinte es gut mit der Mannschaft von Matthias Jaissle, denn Bröndby ist nicht nur im Allgemeinen ein absolut machbarer Gegner, sondern kämpft derzeit noch dazu mit einem großen Corona-Cluster. Mit dem Ex-Salzburger Radosevic, Rosted, Börkeeiet, Greve, Cappis und Riveros fehlen gleich sechs potentielle Starter – die meisten von ihnen Defensivspieler. So gab es am vergangenen Wochenende eine 0:1-Heimniederlage gegen Nordsjaelland und vor dem Duell mit den Salzburgern liegt Bröndby in der dänischen Super League nur auf dem zehnten und damit drittletzten Platz. Aus den ersten fünf Spielen holte man nur drei Punkte und gewann noch keine einzige Partie.

Salzburg hat vor allem mit seinen Langzeitausfällen Vallci, Koita und Berisha zu kämpfen und auch Zlatko Junuzovic dürfte für das Spiel noch nicht fit werden. Allerdings bewiesen die Bullen in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass die Kaderdichte trotz des alljährlichen Aderlasses sehr hoch ist und vor allem die jungen Spieler wieder für reichlich Furore sorgen können. Auch wenn es gegen die Admira und die Austria zuletzt nur knappe Siege gab, präsentierte sich der Serienmeister makellos und musste in der laufenden Saison noch keinen Punktverlust verschmerzen. Gegen einen ohnehin machbaren Gegner, der an einem Corona-Cluster nagt, sollte es daher möglich sein, ordentlich vorzulegen.

AS Monaco – Shakhtar Donetsk

Dienstag, 17.8.2021, 21:00 Uhr, Stade Louis II

Die AS Monaco von Niko Kovac hat sich den Liga-Auftakt wohl anders vorgestellt: 1:1 gegen Nantes, ein vermeidbares 0:1 gegen Lorient – aber dafür konnte man sich im Europacup bereits ein wenig warmschießen. Dem Rapid-Bezwinger Sparta Prag ließen die Monegassen keine Chance. Auf ein bereits souveränes 2:0 auswärts, folgte ein 3:1-Heimsieg. Auch die Auslosung der nächsten Wochen spricht dafür, dass sich Monaco langsam aber sicher einspielen kann und mit Fortdauer der Saison stärker wird, ohne aktuell größere Sinnfragen stellen zu müssen. Die Truppe aus dem Fürstentum ist damit gegen Shakhtar Donetsk Favorit.

Die vom Italiener Roberto de Zerbi trainierten Ukrainer starteten recht gut in die neue Ligasaison, holten neun Punkte aus vier Spielen. Allerdings gab es auch eine Heimniederlage gegen den PFK Oleksandriya. Dafür konnte man sich mit zwei 2:1-Siegen über Racing Genk in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation durchsetzen. Bisher auffällig stark: Der 20-jährige Lassina Traoré, der vor der Saison von Ajax Amsterdam kam und bereits vier Pflichtspieltreffer erzielte.

Sheriff Tiraspol – Dinamo Zagreb

Dienstag, 17.8.2021, 21:00 Uhr, Sheriff Stadion

In der Republik Moldau ordnet man alles dem internationalen Erfolg des Aushängeschilds Sheriff Tiraspol unter. Daher wurden bereits drei Partien des Meisters verschoben, damit man sich bestmöglich auf die Europacupduelle vorbereiten kann. Und die Gelb-Schwarzen aus Tiraspol arbeiteten sich auch bravourös durch die bisherige Qualifikation. Zuerst wurde Teuta Durres aus Albanien, danach Alashkert aus Armenien ausgeschaltet. In der dritten Runde gelang ein durchaus sensationeller Aufstieg gegen Roter Stern Belgrad und so wartet nun mit Dinamo Zagreb der nächste einstige jugoslawische „Klub der Massen“. Sheriff Tiraspol ist seit acht Partien unbesiegt und muss auf zwei wichtige Spieler, Kyabou und Bliznichenko, verzichten.

Und möglicherweise erwischt man Dinamo Zagreb sogar zu einem guten Zeitpunkt, denn das Team von Trainer Damir Krnzar, holte in der Liga aus vier Spielen nur enttäuschende sieben Punkte. Auch im Europacup hatte man durchaus Mühe, spielte keinen der Gegner an die Wand, wenngleich man sich recht souverän gegen Valur Reykjavik, Omonia Nikosia und Legia Warschau durchsetzte. Zuletzt verlor man aber Torjäger Mario Gavranovic an den türkischen Klub Kayserispor und auch der Abgang von Teamspieler Josko Gvardiol nach Leipzig steckt den Kroaten noch ein wenig in den Knochen.

