Vorschau: Zieht Salzburg heute ins CL-Playoff ein?

RB Salzburg trifft in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation auf den FC Twente und geht mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Rückspiel. Wir wollen eine kleine Vorschau auf die Partie liefern.

FC Twente – RB Salzburg

Dienstag, 13.08.2024, 19:00 Uhr

Red Bull Salzburg startete mit seinem neuen Trainer Pepijn Lijnders stark in die neue Saison und feierte in vier Partien ebenso viele Siege. Im Cup setzte man sich klar mit 6:0 gegen den FC Dornbirn durch, gegen Aufsteiger GAK gewann man knapp mit 3:2 und schlug anschließend zuhause Twente mit 2:1. Am Wochenende feierte man zudem einen klaren 5:1-Sieg gegen Blau-Weiß Linz.

Obwohl der Vizemeister wichtige Leistungsträger verlor, startete man eine Siegesserie. Die Salzburger hielten sich auf dem Transfermarkt bis jetzt ungewohnt zurück und verpflichteten bloß Tormann Blaswich und Mittelfeldspieler Kawamura, der sich aber kurz nach dem Transfer verletzte. Demgegenüber verlor man Innenverteidiger Strahinja Pavlovic an den AC Milan, Luka Sukic an Real Sociedad und Amankwah Forson an Norwich. Bei Koita lief der Vertrag aus und Innenverteidiger Solet steht vor einem Abgang zu Hoffenheim. Man darf stark davon ausgehen, dass die Salzburger noch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren werden, allerdings wird hier durchaus Risiko gegangen, da die potenziellen Neuen natürlich im Rückspiel gegen Twente der Mannschaft noch lange nicht helfen können.

Die Salzburger lagen gegen die Niederländer nach zwei Toren von Maurits Kjaergaard mit 2:0 vorne, ehe den Gästen durch Michel Vlap nach einem Freistoß der Anschlusstreffer gelang, der die Ausgangslage natürlich für die Salzburger unangenehmer machte. Lijnders war nach den ersten 90 Minuten jedoch sehr zufrieden mit seiner Elf und sagte, dass er die Leistung seiner Mannschaft geliebt hat und dass das genau das war, was er von seinen Schützlingen sehen möchte, auch wenn der Gegentreffer am Schluss ärgerlich war.

Im Hinblick auf das Rückspiel sagt Lijnders: „Wir haben es im Hinspiel sehr gut gemacht. Aber wir wissen, dass erst Halbzeit ist und uns noch ein schwieriges zweites Match bevorsteht. Die Champions League ist der wohl beste Klub-Bewerb der Welt, wer da dabei sein will, muss es sich verdienen. Das wollen wir bei Twente tun, auch wenn uns dort eine heiße Stimmung erwarten wird. Es wird ein richtiges Finale.“

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Hendry Blank (Oberschenkel), Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Dijon Kameri (Fußwurzel), Takumu Kawamura (Knie), Karim Konate (Knie) und Leandro Morgalla (Oberschenkel). Alexander Schlager absolviert nach langer Verletzungspause seine ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft.

Der FC Twente feierte am Wochenende beim Meisterschaftsstart gegen NEC Nijmegen einen 2:1-Auswärtssieg. Sam Lammers brachte seine Mannschaft in der achten Minute in Führung, die die Hausherren 20 Minuten später egalisierten. Innenverteidiger Alec Van Hooerenbeeck sorgte in der 54. Minute per Kopf für den 2:1-Endstand. Insgesamt ein verdienter Sieg, da auch die xG-Werte mit 0.92:2.44 klar für die Gäste ausfallen.

