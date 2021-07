Austria-Fans: „Das ist alles sehr ausbaufähig“

Die Wiener Austria kam gestern im Heimspiel gegen Breidablik nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und wird kommende Woche in Island eine bessere Leistung zeigen...

Die Wiener Austria kam gestern im Heimspiel gegen Breidablik nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und wird kommende Woche in Island eine bessere Leistung zeigen müssen, will sie in die nächste Runde der Europa Conference League aufsteigen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Vorstellung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Jetzt wissen alle was es heißt Geduld zu haben – mit der sportlichen Entwicklung, mit den Ergebnissen, mit den Zuseherzahlen, mit dem Fanservice. Die Geduld werden wir haben.“

Dim: „Ausbaufähig, alles sehr ausbaufähig. Noch mehr Wörter notwendig um die Situation zu beschreiben?“

hope and glory: „In Anbetracht unserer Situation und der daraus niedrigen Erwartungen war es von uns kein schlechtes Spiel gegen eine meiner Meinung nach gestandene Mannschaft. Die Isländer waren physisch sehr stark, wussten was zu tun ist und waren einfach „eingespielter“. Der Schiri war unglücklich besetzt. Gesamt gesehen waren wir das bessere Team. Schade, dass durch einen Fehler vom heute schwachen Demaku der Ausgleich gefallen ist. So richtig zwingend waren sie da sonst nicht.“

KindausFavoriten: „Das passiert wenn Martel einmal nicht gut spielt und Demaku richtig schlecht. Einzige Entschuldigung ist, dass die Isländer halt voll in der Saison stehen und dass man das auch deutlich gesehen hat. Für Handls Zustand gibt es in der US-Sport-Sprache einen Ausdruck: „He has this deer-in-the-headlights look“, wenn einer mit der Situation einfach psychisch überfordert ist. Aber wenn neben ihm der Routinier Suttner auch mehr herumirrt als sonst was, sollte man einem relativ unerfahrenen Spieler auch keine großen Vorwürfe machen. Wird interessant zu sehen, ob Mühl die Lösung ist, wenn der auch einer ist, der angeblich einen Routinier neben sich braucht. Hoffen darf man, auch auf das Rückspiel. Wir können gegen die durchaus auch auswärts gewinnen.“

QPRangers: „Viel mehr war nicht zu erwarten. In Halbzeit 1 hat der isländische Goalie ein paar rausgezogen, da hätte es 2:0 stehen können. Leider war die Abwehr katastrophal. Mit Schoissengeyr/Handl werden wird gröbere Probleme bekommen, ich hoffe, Mühl ist da ein Teil der Lösung. Aber so geht das mit der Abwehr nicht, denn dadurch werden auch die Außenverteidiger verunsichert. Martins fand ich nicht so schlecht, er und Teigl sind keine schlechte rechte Seite.“

Blackcactus: „Die letzten 15 Minuten lag schon ein Sieg von uns in der Luft, wenn Grünwald den Kopfball setzt, den Ball trifft oder nicht reklamiert und weiterspielt, können wir das gewinnen. Insgesamt irre viel Platz zwischen der Viererkette und dem defensiven Mittelfeld, die meisten Angriffe sind dann übers Zentrum direkt gelaufen. Unser Pressing war sehr unkoordiniert, einzelne Spieler sind den Ballführenden angelaufen, Mitspieler sind dann langsam dazu gekommen, so haben sie die Isländer mit drei bis vier Pässen schnell nach vorne gearbeitet. Ich weiß nicht wie wir es anlegen sollen in Island. Eher hinten reinstellen und auf Konter spielen, die sind ja heute auswärts auch extrem hoch gestanden.“

hope and glory: „Es wird nicht einfach, aber wir brauchen echt viel Geduld! Und wenn euch was an der Austria liegt, dann sucht bitte das Positive und vergesst das Schlechte! Kaufts euch Abo, Mitgliedschaft und geht, so gut es geht ins Stadion und feuerts unser Team an. Nur so kommen wir aus dem Tal heraus.“

Gizmo: „Keine Ahnung was einige an der ersten Hälfte gesehen haben. Ja, wir hatten innerhalb von zwei Minuten drei Chancen, aber die ersten 25 Minuten waren nicht anzusehen. Das war heute leider gar nichts. Krönchen richten, weitermachen. Aber die Herren Handl und FItz sollte man mal fragen was sie sich bei solchen Leistungen denken.“

Südveilchen: „Das Spiel hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Weiß nicht wie ich das bewerten soll. Spielidee konnte ich noch keine wirklich erkennen. Auch noch keine Verbesserungen. Fand die Isländer eigentlich als die bessere Mannschaft, aber sie sind auch schon voll in der Saison.“

DeusAustria: „Insgesamt überwiegt die Freude endlich wieder ins Stadion zu können. Hat richtig Spaß gemacht. Spiel war schwach und trotzdem hatten wir genug Chancen um es zu gewinnen. Zur Gastro fehlen einem einmal mehr die Worte.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden gegen Breidablik.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!