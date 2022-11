Austria-Fans: „Ein Sieg zum Abschluss wäre verdient“

Die Wiener Austria weist in der Gruppe C der Europa Conference League nach fünf Spielen nur zwei Punkte auf und hat keine Chance mehr...

Die Wiener Austria weist in der Gruppe C der Europa Conference League nach fünf Spielen nur zwei Punkte auf und hat keine Chance mehr auf ein europäisches Überwintern. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans nun vom letzten Spiel gegen Hapoel Beer Sheva erwarten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Bevor wir uns den Fanmeinungen widmen, wollen wir uns noch das letzte Pflichtspiel von Hapoel Beer Sheva ansehen. Der aktuelle Tabellendritte gewann das Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv verdient mit 2:0. Der Gegner brachte von fünf Schussversuchen nur einen auf das gegnerische Tor, während die Heimmannschaft 13 Versuche abgab und vier Mal den gegnerischen Tormann prüfte.

Die Expected-Goal-Zahlen fielen mit 1.80:0.96 für die Hausherren aus, die auch beim EL-Auswärtsspiel gegen Villarreal eine gute Leistung zeigten, die mit einem 2:2-Unentschieden belohnt wurde. Das Spiel gegen die Spanier ist die einzige Partie in den letzten acht Spielen, wo Hapoel Beer Sheva schlechtere Expected-Goal-Werte als der Gegner hatte, wobei diese mit 1.57:2.28 ebenfalls sehr respektabel waren.

Austrias-Gegner ist also in einer sehr guten Verfassung und ist nun bereits seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Die Austria-Fans hoffen dennoch auf den ersten Sieg ihrer Mannschaft in der Gruppenphase der Europa Conference League:

fis: „Das letzte EC-Spiel dieser Saison für uns. Die Heimauftritte waren bisher ok, wenn auch glücklos – Zeit wirds für einen erfolgreichen Auswärtsauftritt und den ersten Sieg in der Gruppe. Fünf Punkte wären ok und die Mannschaft hätte sich auch ein paar Prämien verdient.“

hope and glory: „Einen Sieg zum Abschluss hätten sich alle im Verein verdient, auch wir Fans. Hoffe, es verletzt sich niemand mehr, Schmid findet den richtigen Mix und wir holen den ersten Dreier! Aufstellung egal, aber so rotieren, dass das Hauptaugenmerk bei der Meisterschaft liegt. Da kommen jetzt drei wichtige Spiele auf uns zu, wo ich mir sieben bis neun Punkte erwarte!“

DaMarkWied: „Bitte unbedingt Braunöder eine Pause geben. Der wirkt komplett überspielt.“

Lucky Luke: „Ich würde jedenfalls die Innenverteidigung aufstellen, die auch gegen Tirol geplant ist. Am liebsten Handl/Meisl. Galvao kann ja Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen. Tabakovic ist meiner Meinung nach nicht der Richtige für so eine Partie. Möglichst wenig investieren, hinten kompakt stehen und versuchen, mit dem schnellen Polster, Drame und Keles vorne vielleicht zu ein paar Chancen zu kommen. Aber allzu viel wird da nicht drin sein, denke ich.“

Lokus2: „Bin ein bissl zwiegespalten heute. Zum einen hätte ich gerne die beste Mannschaft am Feld gesehen, welche die Israelis schlägt, die halbe Million ins Sackerl spielt bzw. spült und sich Punkte im UEFA-Ranking erarbeitet. Zum anderen hätte ich nichts dagegen, wenn wir die bisherigen Leistungsträger wie Braunöder, Fitz, Ranftl,… schonen. Wobei, wer sollte sonst spielen? Naja, ich freue mich auf heute Abend und hoffe auf einen violetten Dreier!“

bigben79: „Drame, Tabakovic, Polster und Keles werden heute Abend explodieren und mit Leistung zurückzahlen. Die Israelis werden permanent angreifen und wir werden sie schonungslos auskontern & die 500.000 Kerndln in den Sack stecken!“

