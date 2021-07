Austria-Fans: „Horrorkick gegen Breidablik“

Die Wiener Austria verlor das Rückspiel gegen Breidablik mit 1:2 und wird damit kein weiteres Europacup-Spiel in dieser Saison bestreiten. Wir wollen uns ansehen...

Die Wiener Austria verlor das Rückspiel gegen Breidablik mit 1:2 und wird damit kein weiteres Europacup-Spiel in dieser Saison bestreiten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hurricane: „Horrorkick gegen Breidablik. Und nicht alles was sich reimt ist gut. Zweite Halbzeit zwar besser, aber viel zu schwach. Besonders hinten stehen wir nicht gut und der Spielaufbau ist sehr schwach. Da benötigen wir neben Mühl unbedingt einen richtig Guten. Fitz und Grünwald waren heute die Besten. Die Moral ist mal im Keller. Jegliche aufkeimende Euphorie vorerst vernichtet.“

iderf: „So schlecht habe ich Austria Wien noch nie in meinem Leben gesehen.“

aragorn: „Der Abend, wenn dir isländische Amateure ein Tor aus Mitleid schenken, weil sie trotzdem nicht um den Aufstieg bangen müssen.“

DaMarkWied: „Super. Bin gespannt wie viele das Ausscheiden gegen eine Halbprofitruppe jetzt auf die Qualität unserer Spieler schieben wollen. Über die müssen normalerweise sogar die Young Violets drüberkommen. Katastrophale Leistung von allen. Pfui. Drei Spiele und die leichte Aufbruchsstimmung ist komplett dahin. Wie oft muss man sich von diesem Klub eigentlich noch enttäuschen lassen?“

Blackcactus: „Leider Katastrophal. Völlig verunsichert, Slapstick-Fußball. Kaum einer hat mit dem Ball was anfangen können. Traurig.“

viola lion: „Ich bin einfach nur schockiert. Vor der Auslosung reden alle noch über Aberdeen vs. Häcken.“

veilchen27: „Die Leistung war in Ordnung, aber wir müssen eben Geduld haben. Spaß, heute fehlt sogar mir der Optimismus und die Suche nach dem Positiven. Ich finde einfach nichts Positives. Ich habe erst ab Minute 60 zusehen können, aber wir sind einfach viel weniger weit als ich gedacht und erhofft habe. Am meisten schockiert mich, wie miserabel einige Spieler waren, die eigentlich kicken könnten, sei es Pichler, Djuricin, Fischer oder Teigl, aber auch weitere. Ich habe auch nicht verstanden, wieso man Keles erst so spät für Pichler bringt und wieso man Djuricin generell auf den Flügel verschiebt. Die Welt wird nicht untergehen und unser langfristiger Entwicklungsprozess soll nicht an einem Ausscheiden zugrunde gehen. Weiter geht’s und ich werde geduldig, positiv und unterstützend sein und bleiben. Aber zugegeben, in den letzten Monaten war ich betreffend Austria Wien noch nie so enttäuscht, leer, sauer und antriebslos. All die Aufbruchsstimmung dahin.“

OoK_PS: „Die unzähligen Fehlentscheidungen seit 2013 erntet man an Abenden wie diesen mit voller Wucht. Manche haben es schon damals kommen sehen, manche haben bis zuletzt relativiert. Leider hatten Pessimisten (oder Realisten?) Recht.“

Pirius: „Ich kann mich spontan nicht an eine vergleichbare Peinlichkeit erinnern.“

behave yourself: „Natürlich geht die Welt nicht unter, aber das muss Konsequenzen haben, es kann nicht sein, dass sich Spieler wie Bejic, Ivkic, Keles, Braunöder so eine Leistung von außen ansehen müssen und die gleichen Versager dürfen wieder ran.“

t.m.: „Mir wurscht. Macht für die mittelfristige Entwicklung, die wir im Blick haben sollten, keinen Unterschied. Dass wir in diesem Neubeginn ein ECL-PO überstanden hätten wäre sowieso Fantasie. Austria Wien jetzt erst recht. Rückhalt jetzt erst recht.“

hunterjoe97: „Wenn der eingewechselte alte Grünwald der beste Spieler bei uns ist, sagt das alles!“

loeni9: „Wir sind im allertiefsten Loch angekommen!“

Lucky Luke: „Die taktisch und spielerisch bessere Mannschaft ist verdient aufgestiegen. Viel mehr braucht man dazu eh nicht mehr zu schreiben. Ohne das Geschenk hätten wir auch kein Tor geschossen heute und nicht einmal danach hat man eine echte Chance herausspielen können.“

