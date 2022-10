Austria-Fans: „In der Defensive Lehrgeld bezahlt“

Die Wiener Austria verlor das Europa Conference League Spiel gegen Villarreal mit 0:5 und muss somit knapp vor dem bevorstehenden Wiener Derby eine hohe...

Die Wiener Austria verlor das Europa Conference League Spiel gegen Villarreal mit 0:5 und muss somit knapp vor dem bevorstehenden Wiener Derby eine hohe Niederlage verdauen. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Am Ende des Tages steht eine Watschen beim Ergebnis. Aber wir sind da auswärts gegen den CL-Halbfinalisten mutig aufgetreten, haben 14 Torschüsse abgegeben, hatten ca. gleich viele Pässe wie Villarreal, haben Applaus vom sensationellen (!!!) Gästesektor und den Heim-Fans (!) bekommen und defensiv nun einmal Lehrgeld bezahlt. Daraus lernen, morgen abhaken, regenerieren und dann die Grünen weghauen! Forza Viola!“

tifoso vero: „Ich schließe mich Fitz an, der meint, dass das 5:0 zu hoch ist, weil wir 70 Minuten gut mitgehalten haben und die ersten zwei Tore vermeidbar waren. Ich weiß schon, es geht um Resultate, aber ich will keine Austria sehen, die hinten steht und ein 0:1 versucht. Wir sind die Austria, wollen offensiv mit Ballbesitz auftreten und sollten dieses Philosophie weiterhin verfolgen. Die positiven Resultate kommen dann schon. Abhaken, wir haben teilweise gar nicht so schlecht gespielt gegen eine Mannschaft, die um Klassen über uns steht. Wichtig ist jetzt der Sonntag, darauf sollten wir uns konzentrieren und dann am Donnerstag eine kleine Revanche versuchen. Alles ist möglich. Es ist immer noch Fußball.“

QPRangers: „Ich muss sagen, ich habe es genau so befürchtet…da spielt ein linker Mittelfeldspieler der Young Violets als Außenverteidiger gegen einen Chukwueze, der die Bayern alleine zerlegt hat. Was soll da bitte rauskommen? Da kommt ein Morales von der Bank und schenkt uns easy im Vorbeigehen noch drei ein und alle können nur zuschauen. Wer kommt bei uns? Polster, Vucic, Keles…“

Quadrat im Kreis: „Stehen wir nur hinten jammern alle, spielen wir mit passiert dasselbe. Viele vergessen aus welchen Spielern unsere Mannschaft bestehe und in welcher Lage wir uns befinden. Dafür sehe ich einige positive Aspekte, mehr positive als negative. Natürlich sind einige Tore unnötig, doch auch daran wird gearbeitet werden.“

Austrianer1969: „Ich denke dieses Spiel hat wieder klar die Unterschiede zur Vorsaison aufgezeigt: Wir spielen nun offensiv besser und halten da auch gut mit, aber defensiv sind wir deutlich schwächer, was natürlich auf die Verletzungen zurückzuführen ist. Jeder Gegner braucht genau 2 Minuten um festzustellen, dass unsere linke Seite ein Fressen ist, da kann Kreiker nichts dafür, da sind wir im Vergleich zum Vorjahr mit Sutti eine Klasse schwächer. Leider zeigt auch Holland immer mehr, dass es nicht mehr reicht. Früchtl wird aus meiner Sicht immer unsicherer, gewinnt kein Selbstvertrauen und strahlt dies auch auf seine Vorderleute aus. Hoffentlich kriegen wir bald die linke Seite in den Griff, sonst wird’s am Sonntag schwer.“

fermin: „Spiele gegen so einen Gegner sind wie eine Lupe, die Unzulänglichkeiten deutlich macht: Wir können nicht defensiv spielen. Ärgerlich, aber selbst verschuldet. Unser neuer Eigentümer hat halt das Transferfenster nach der Prämisse ausgelegt, mehr Tore zu schießen. Das Problem: wir brauchen jetzt sehr, sehr viele um irgendwie Punkte zu machen.“

Lucky Luke: „Zu hoch ist das 5:0 vielleicht aber nur deshalb, weil Villarreal mit einem 2:0 auch nicht unzufrieden gewesen wäre und nur noch die 3 Tore gemacht hat, weil es gar so leicht gegangen ist. Wie es Fischer gesagt hat, die haben nicht voll gespielt, also eigentlich ist diese Partie keinerlei Referenz. Es ist einfach ein anderes Niveau und Sturm hat auch 0:6 auswärts verloren, also es geht ja nicht nur uns so. Ich weiß nicht, wie man aus dieser Situation jetzt rauskommt, weil personell wird es auch nicht leichter und die Fehler wiederholen sich schon zu oft, aber jammern bringt auch nichts.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 0:5 der Wiener Austria gegen Villarreal.