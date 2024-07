Austria-Fans nach EC-Blamage: „Diese Mannschaft macht Lust auf weniger“

Die Austria verlor das gestrige Auswärtsspiel bei Ilves Tampere mit 1:2. Wir haben die Reaktionen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum...

veilchen27: „Gar nicht mal so leiwand. Auch wenn ich meine, dass es schon sensationell ist, in der Partie nur ein Tor zu machen und zwei solcher Eiertore zu bekommen. Wenn ich mir ansehe, wie Martins und Galvao vor dem eigenen Tor oder Huskovic vor dem gegnerischen Tor agieren… unfassbar.“

Kehnceh: „Ich kann einer Mannschaft mit 28+ Durchschnittsalter solche Leistungen einfach nicht verzeihen. Ich habe diesen Altherren-Scheiß wirklich satt, während unsere Talente keine Minuten bekommen. Pazourek muss sich so verarscht vorkommen. Wels und Saljic detto. Wir haben keine Kohle aber lassen unsere Talente versumpern. Es ist wirklich schwer aushaltbar.“

Braveheart-FAK: „Einerseits wars klar dass das zäh werden wird – Kunstrasen gegen ein Team das zumindest eingespielt ist und defensiv ganz vernünftig steht. Andrerseits halt wieder der Klassiker mit vorne unfähig und hinten unfähigst. Der Kader ist vergleichbar mit letzter Saison, der Trainer eventuell eine Klasse schwächer als Wimmer (bitte vom Gegenteil überzeugen). Könnte zäh werden.“

persef: „Das Traurigste ist ja, dass man sich nichts erwartet und trotzdem enttäuscht wird.“

The1Riddler: „Ich bin schon mit ganz wenig Erwartung in die Saison gegangen, aber ich befürchte, ich muss diese noch nach unten korrigieren.“

fermin: „Eine behäbige, überalterte Mannschaft, taktisch sehr mittelmäßig organisiert, kein Spielwitz, keine Struktur. In Europa haben wir nix verloren, ein einstelliger Tabellenplatz wird schon schwer genug werden.“

tifoso vero: „Waren halbe Eigentore die wir bekommen haben. Martins und Meisl (denk ich) haben da einfach schlecht reagiert. Gut dass ausgerechnet mit Galvao ein Verteidiger das Anschlusstor gemacht hat, denn im Sturm sah man, dass sowohl Malone als auch Prelec noch nicht in Form sind. Enttäuschend war für mich auch der Auftritt von Fitz. Wir wissen dass er es besser kann und können daher hoffen, dass er im Rückspiel wieder seine alte Form findet. Mit elf Barrys gewinnen wir das locker. Leider habe wir nur einen. Aber es ist noch gar nichts verhaut. Im Rückspiel sollten wir es drehen können.“

viola522: „Ein paar (nicht neue) Erkenntnisse:

+ Barry ist ein Guter… lange unser ballsicherster Spieler und sehr fleißig! Das ist das einzige Positive heute.

– Ranftl ist kein Guter… das ist schön langsam nicht mehr tragbar! Fast jeder Ball von ihm ist entweder beim Gegner, im Nirvana oder er flankt völlig ungefährlich! Wenn der Ball zu ihm kommt weiß man, jetzt haben wir ihn nicht mehr lange! Man könnte jetzt mehr Spieler negativ erwähnen, aber Ranftl ragt halt nochmal raus (dicht gefolgt von Gruber)

– Die Ecken sind ja fast noch schwächer als in der letzten Saison… und das heißt was! Wie viele Ecken hatten wir heute? Davon war keine einzige gefährlich auch das ist irre.

– Unser Spielaufbau ist die meiste Zeit nicht vorhanden… langer geschlapfter Ball von den Innenverteidigern nach vorne! Mit Glück verlängert jemand, meistens landet der Ball aber im Aus.

– Defensive: das zweite Tor ist ja schon wieder Slapstick! Das kannst du niemanden erzählen, dass du so einen Gegentreffer bekommst in so einem Spiel!

– Fehlende Torgefahr! Wenn wir mal eine haben wird die stümperhaft vergeben (Huskovic), ansonsten strahlen wir null Gefahr aus… weil eben kein Spielaufbau, kein Tempo, keine Idee vorhanden ist! Wenn mal einer eine Idee hat, macht der Mitspieler nicht mit!“

chris_ajh: „Puhh – den ganz großen Schaden haben wir durch den Anschlusstreffer noch abgewendet. Ich glaube zwar, dass wir unterm Strich noch drüber kommen – allerdings sind meine Sorgenfalten bezüglich der neuen Saison heute definitv nicht weniger geworden…“

Austria_WAC: „Auf der Trainerbank verschlechtert, im Tor verschlechtert, hinten wie immer ein paar Slapstick Einlagen dabei, vorne werden die besten Chancen vergeben. Alleine Barry bisher eine Verbesserung, weder Malone noch Prelec bisher die gewünschten Knipser, dazu unsere eigenen Nachwuchsleute die den Unterschied machen können (Fitz und Huskovic) nicht wirklich in Form und die Routiniers wie Fischer, Ranftl stehen auch neben der Spur… Irgendwie wie letzte Saison, nur zusätzlich an zwei Positionen schlechter.“

ForzaViola71: „Puh, ich muss sagen ich bin einigermaßen desillusioniert, da fehlt einfach unglaublich viel um erfolgreich zu sein. Kein Tempo, keine Ideen und keine Leidenschaft. So brauchen wir über den Europacup nicht mal reden. Wenn hier keine massive Steigerung erfolgt, dann wird das heuer eine brutale Saison werden.“

maxglan: „Ranftl, Martins, Fischer. Topverdiener und einfach zu schwach: Unsere Routiniers, die eigentlich die Mannschaft verbal und durch Leistung anführen sollten, sind unser Sargnagel. Den Charakter und den Willen kann ich keinem absprechen, aber die Qualität ist einfach nicht da.“

seldom: „Helm steht in der Pflicht diese Altherrenelf, die in der Wimmer-Ära aufgebaut wurde und leider auch heute wieder bevorzugt wurde, endlich Schritt für Schritt (meine Emotionen würden einen sofortigen radikalen Schnitt wünschen, aber wahrscheinlich auch nicht vernünftig) zu verjüngen und die sogenannten Routiniers, die seit Monaten keine Leistung bringen und bei uns offenbar die geschützte Werkstätte für alte Spieler auskosten, rauszunehmen. Es gibt kein gutes Argument dafür, dass man ständig auf eine solche Startelf mit lauter Routiniers greift und solche Leistungen präsentiert bekommt.“

Nuggetface: „Mit dieser Leistung, wirds selbst in Saalfelden schwer. An das Heimspiel gegen Ilves, will ich noch gar nicht denken, wir müssen erst im Cup weiterkommen.“

Gatrik: „Diese Mannschaft und diese Vereinsverantwortlichen machen momentan echt Lust auf weniger. Das einzige Brauchbare ist zurzeit nur der Anhang auf den Tribünen, vor allem auf der Ost und auswärts.“

hope and glory: „War zu erwarten. Im Horr drehen wir das Ergebnis und packen diese Hürde.“

JJU: „Da raufen wir ein Jahr lang um in den Europacup zu kommen und Geld zu verdienen, jetzt wird es aufgrund der langen Reise vermutlich sogar ein Minusgeschäft. Vielen Dank, liebe Austria.“

Herr Rossi: „Im Tor und auf der Betreuerbank haben wir uns massivst verschlechtert. Radlinger, dessen Karrierehöhepunkt halt die SV Ried war. Dazu Trainer Helm, der in Liga zwa grandios scheiterte und uns zuletzt in der RL Ost 2 Siege in 14 Spielen ercoachte. Wahnsinn. Das sind Kaliber, die man sich vielleicht beim FAC vorstellen könnte, aber als Veilchen? In der Saison kann das nüchterne Ziel nur lauten, den Abstieg unter allen Umständen zu vermeiden.“

the dude: „Ohne Kampfschwein im defensiven Mittelfeld kannst den ganzen Bullshit vergessen. Überhaupt bei so einer Slapstickabwehr. Barry ist ok, aber kein Sechser.“

memphis86: „Mit ein bisschen Abstand immer noch megaenttäuscht. Dass man dort nicht drüber fährt, klar. Von mir aus spielt man mit vergebenen Chancen dort 0:0, auch ok. Aber sich von denen zwei Eier legen lassen ist unpackbar. Goalie und Abwehr bestehend aus durchgehend Routiniers und dann kommt sowas raus, erschreckend!! Unsere Kaderplanung zum Scheißen. Zum Glück kommt morgen der nächste Stürmer, hoffentlich ist er 6 Meter groß, damit er Ranftls Flanken erreichen kann! Barry ist gut, aber auch kein Sechser. Barry in der Fischer-Rolle und dahinter ein echter Sechser – sieht eigentlich ein Blinder dass das notwendig wäre, nur der Stürmer-Fetischist Werner nicht. Ortlechner überhaupt untergetaucht.“

