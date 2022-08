Austria muss in UECL gegen Villarreal ran

Beim ersten Antreten in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League trifft der FK Austria Wien auf Villarreal CF, Hapoel Beer-Sheva und Lech Posen....

Beim ersten Antreten in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League trifft der FK Austria Wien auf Villarreal CF, Hapoel Beer-Sheva und Lech Posen. Es ist eine schwierige, aber möglicherweise schaffbare Gruppe, zumal die Israelis und die Polen auf Augenhöhe sein könnten.

Villarreal schaltete in der Qualifikation Hajduk Split mit einem Gesamtscore von 6:2 aus und ist nach zwei Runden Tabellenführer in der spanischen LaLiga. Auswärts bei Valladolid gewann das Team mit 3:0 und auch das zweite Auswärtsspiel bei Atlético Madrid wurde überraschend mit 2:0 gewonnen. Die Spanier sind natürlich haushoher Favorit der Gruppe.

Der israelische Klub Hapoel Beer-Sheva wurde in der vergangenen Saison Vizemeister des Landes und setzte sich in der Qualifikation gleich gegen drei Teams durch. Dinamo Minsk, der FC Lugano und Universitatea Craiova wurden besiegt, wobei nach vier Siegen in den ersten Partien gegen Craiova erst im Elferschießen der Erfolg eintrat.

Lech Posen ist polnischer Meister, startete aber miserabel in die neue Saison und holte aus vier Spielen nur einen Punkt. In der Qualifikation musste Lech an allen Spielen teilnehmen: Zuerst verlor man in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation klar mit einem Gesamtscore von 2:5 gegen Qarabag. Danach setzte sich das Team aber in der Conference League Qualifikation dreimal gegen Dinamo Batumi, Vikingur Reykjavik und Düdelingen durch.