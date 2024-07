Austria-Trainer Helm: „Positive Europacup-Energie ist spürbar“

Kurz nach 10:00 Uhr hob am Mittwoch-Vormittag der Mannschaftsflieger ab, mit an Bord waren neben den Spielern, Betreuern & Mitarbeitern auch zahlreiche Business-Partner & Fans. Insgesamt erwarten wir – inklusive aller individuell anreisenden Veilchen – rund 300 Austrianerinnen & Austrianer in Tampere.

„Es ist immer etwas Besonderes, wenn man als Verein international spielt – man spürt eine positive Energie. Wir fliegen gemeinsam durch Europa, absolvieren am Abend vor Ort im Stadion des Gegners das Abschlusstraining – das erzeugt schon einen speziellen Flair“, sagt Trainer Stephan Helm.

„Wollen am Punkt da sein“

Im ersten Pflichtspiel der Saison geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Wien (Mittwoch, 31. Juli, 20:30 Uhr – jetzt Tickets kaufen) zu sichern, um dann den Aufstieg in Q3 zu schaffen: „Ich bin überzeugt, dass wir gut vorbereitet sind – die Mannschaft gibt mir ein gutes Gefühl. Die ersten drei Wochen der Vorbereitung standen im Zeichen der Fitness. In den letzten sieben bis acht Tagen lag der Fokus schon darauf, am Punkt da zu sein. Ich denke, dass wir ein gutes Timing erwischt haben und jetzt richtig frisch sind für das erste Spiel“, erklärt Helm.

Gegner Ilves Tampere steht nicht am Saisonbeginn, sondern mitten im Ligabetrieb, in Finnland wird eine Ganzjahresmeisterschaft gespielt. Ilves qualifizierte sich als Cupsieger 2023 für den aktuellen Europacup-Bewerb und liegt aktuell auf Platz vier der finnischen Liga:

So schätzt Stephan Helm Ilves Tampere ein

„Ilves Tampere spielt aktuell eine gute Saison, sie sind nur zwei Punkte hinter Helsinki, dem besten Verein in Finnland, den sie vor einigen Wochen geschlagen haben. In der Offensive haben sie mit Harala einen der Topscorer der Liga in ihren Reihen. Die Mannschaft ist technisch versiert und spielt einen kombinativen Fußball – das ist in Finnland gerade allgemein der Trend. Wir müssen in Tampere sehr aggressiv gegen den Ball auftreten und gleichzeitig auch selbst mit dem Ball mutig sein und gute Lösungen finden“, schildert der Austria-Trainer.

Gespielt wird am Donnerstag-Abend im Tammelan-Stadion (Kapazität 8.000) auf Kunstrasen, die Veilchen absolvieren dort am Mittwoch um 19:00 Uhr Ortszeit ihr Abschlusstraining. Trainer Stephan Helm kann aufgrund seiner Zeit in der Schweiz auf viele Erfahrungswerte mit Kunstrasen-Plätzen zurückgreifen: „Der Boden wird schnell sein, unsere Spieler sind Profis und werden sich beim Abschlusstraining rasch daran gewöhnen – das wird uns nicht an einer guten Leistung hindern. Auf Kunstrasen wissen wir, dass wir gute Bedingungen vorfinden werden.“

Personal-News

Bei Andi Gruber, der beim letzten Testspiel gegen den FC Porto vorsichtshalber ausgewechselt wurde, muss noch das Abschlusstraining abgewartet werden. Ansonsten gibt es keine Personal-News. Johannes Handl, sowie die Langzeitverletzten Marko Raguz, Florian Wustinger & Ziad El Sheiwi fallen weiterhin aus.