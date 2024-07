Die Wiener Austria trifft in der 2. Runde der Conference League-Qualifikation auf Ilves Tampere. Nun ist auch bekannt, gegen wen die Veilchen im Falle...

Der FK Austria Wien bestreitet kommenden Donnerstag um 18:00 Uhr das Auswärtsspiel gegen den finnischen Ilves Tampere und geht dabei als klarer Favorit in die Begegnung. Eine Woche darauf findet das Rückspiel in Wien statt, und wenn der österreichische Bundesligist aufsteigt, wird er auf den Sieger der Partie zwischen Djurgårdens IF und Progrès Niederkorn treffen.

🌍 Bei einem Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der @europacnfleague würde Austria Wien auf den Sieger des Duells @DIF_Fotboll 🇸🇪 gegen Progrès Niederkorn 🇱🇺 treffen. 👉 Das Heimspiel fände am 8. August statt, das Auswärtsspiel am 15. August.#faklive #UECL pic.twitter.com/RZctIE3Bwg — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 22, 2024

Der Djurgårdens IF Fotbollsförening ist gegen den FC Progrès Niederkorn der klare Favorit. In der schwedischen Ganzjahresmeisterschaft ist Djurgårdens gut unterwegs und liegt aktuell hinter Malmö FF auf dem zweiten Tabellenplatz. Djurgården kassierte nur 14 Tore in 15 Liga-Spielen, weniger als jede andere Mannschaft in der Liga. 2023 landete der Klub auf dem vierten Tabellenplatz, verstärkte sich aber Anfang des Jahres gut und holte mit Tobias Gulliksen, Tokmac Chol Nguen und Deniz Hümmet drei torgefährliche Offensivkräfte, die die Mannschaft stärker machten. Sollte die Austria gegen den schwedischen Klub weiterkommen, ist man im Conference-League-Playoff gesetzt, da man die Setzung des schwedischen Vereins übernimmt.

Der FC Progrès Niederkorn kann von solchen Transferaktivitäten nur träumen. In der vergangenen Saison schloss der Klub die luxemburgische Liga auf Platz 4 ab, gewann aber den Cup und qualifizierte sich so für die Conference-League-Qualifikation. Im Gegensatz zu Djurgårdens befindet man sich allerdings momentan in der Sommerpause und das Qualifikationsspiel gegen die Schweden wird das erste Pflichtspiel für den Außenseiter sein.

Bevor sich die Wiener Austria auf einen dieser Gegner, aller Voraussicht nach Djurgårdens, vorbereiten kann, muss man allerdings gegen Ilves Tampere die Hausaufgaben erledigen. Der finnische Klub landete in der vergangenen Saison in der Zwölferliga nur auf Platz 10 und liegt in der aktuellen Saison auf Platz 4. So wie der FC Progrès Niederkorn qualifizierte man sich über den Cupsieg für die Conference-League-Qualifikation. Es war nach 1979, 1990, 2019 und 2023 der vierte Cup-Sieg in der Geschichte des Klubs, der im Jahr 1983 das erste und bislang einzige Mal die finnische Meisterschaft gewann.